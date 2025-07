Ayıların Köy Merkezine İnişi: Tavuklar Telef Oldu, Fasulye Yok Oldu

Ayılar köy merkezine indi: Yavru ayı kümesteki hayvanları anne ayı ise fasulyeyi yedi

BAYBURT - Bayburt'a yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta bulunan Armutlu köyünün ormanlık ve dağlık alanlarında yaşayan anne ayı ile yavrusu köy merkezine indi, ayılar bir vatandaşın kümesteki hayvanlarını, bağdaki fasulyelerini yedi. Köyde yaşayan, çiftçilikle ve tarımla uğraşan İsmet Yiğitoğlu isimli vatandaşın iddiasına göre köye inen ayılardan anne ayı fasulyelerini yedi, yavrusu ise kümesteki tavuk ve horozlarını hayvanlarını telef etti. Fasulyelerinin tamamının yendiğini, 4 horoz ve 6 tavuğunun telef olduğunu söyleyen Yiğitoğlu, can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade ederek yetkililere seslendi, konuyla alakalı yardım çağrısında bulundu.

Sürekli benzer olayların yaşandığı Armutlu köyünde, bu kez ayılar İsmet Yiğitoğlu isimli vatandaşın kümesine dadandı. Tel örgülerle çevrili kümesin tellerini parçalayarak pencereden içeri girmeyi başaran ayı, Yiğitoğlu'nun 10 hayvanını telef etti. Kümesteki hayvanları yiyen aç ayının karşısında hiç şansı olmadığını belirten Yiğitoğlu, can güvenliği olmadığını vurgulayarak, olası bir ayı saldırısında kimsenin canının yanmadan yetkililerin konuyla ilgilenmesini istedi.

Farklı zamanlarda iki kuzenin kümesine ayı girdi

İsmet Yiğitoğlu, köyde yaşayan Mehmet Yiğitoğlu isimli kuzeninin de kümesine ayının çatıdan girmeye çalıştığını, çatının yüksek olmasından dolayı ayının kuzeninin kümesine giremediğini, sadece çatılarının parçalandığını söyledi. Yiğitoğlu, aldığı önemlere rağmen yine de ayının kolaylıkla pencereden kümesine girerek, hayvanlarını telef ettiğini vurguladı.

"Yavrusu hayvanlarımı, anası fasulyemi yedi"

Kümesteki hayvanların yanı sıra bağdaki fasulyelerinin de ayı tarafından yendiğini iddia eden Yiğitoğlu, geriye hiç fasulyesi kalmadığını, emeklerinin boşa gittiğini belirtti. Ormandan köy merkezine inen aç anne ve yavru ayının köyün altını üstüne getirdiğini ifade eden Yiğitoğlu, "Kümesten başladık, şimdi fasulyeye geldik. Fasulyemizi de ayı yedi. Yavrusu tavukları yiyor, anası fasulyeyi yiyor" diyerek konuştu.

"Ayıların mecliste sahibi var bizim yok. Ayı beni parçalasa meclisteki vekilin umurunda olur mu?"

Av hayvanları kategorisinde olmayıp, yaban hayvanları arasında yer alan ve bu nedenle avlanması yasak olan ayıların saldırısı karşısında ne yapacaklarını bilemediklerini kaydeden Yiğitoğlu, "Yavru ayı bu gece geldi tavukları telef etti, annesi de fasulyeyi yedi. Bunlar anlaşmalı geldi buraya. Yapacağımız bir şey yok, fasulyemiz kalmadı, 10 hayvanım telef oldu. Çare arıyoruz, ayı için bizi sıkıştırmasınlar, biz bunları kovalım buradan. Adı üstünde ayı bu. Bu ayıların mecliste sahibi var da, bizim sahibimiz yok. Ormanda ayı beni parçalasa meclisteki vekilin bu umurunda olur mu? Ben burada hayvan otlatıyorum, üzerime ayı gelse, bana saldırsa ne yapacağım" dedi.

"Ayakları üzerine kalkıyor ne var ne yok yiyor"

Bağdaki fasulyelerinin tamamının ayı tarafından yendiğini, geriye hiçbir şey kalmadığını vurgulayan Yiğitoğlu, "Fasulye kalmadı ki toplayalım, hep almış götürmüş. Ayaklarının üstüne kalkıyor, bunları toplayıp, alıp götürüyor. Ne var ne yok yiyor. Fasulyeden kalanları da hayvanlara yedireceğiz. Sayısıyla bir tane fasulye kalmış, başka da yok" ifadelerini kullandı.

"Tanesi 2 bin 500 lira olan 4 Hint horozumu yedi"

Yavru 4 Hint horozuyla birlikte 6 tavuğunun da ayı tarafından telef edildiğini, yavru Hint horozunun fiyatının şu an 2 bin 500 lira, büyük horozların ise 5 bin lira olduğunu söyleyen Yiğitoğlu, maddi zarara uğradığını belirtti. Bir ayının tek seferde 10 hayvanını yediğini, bu şekilde devam ederse kümeste hayvanı kalmayacağını dile getiren Yiğitoğlu, "Hint horozu bunlar, tanesi 2 bin 500 lira şu an, bunlar daha yavru horozlar. Yavruyken 2 bin 500 lira, bir sene sonra bu horoz büyüdüğünde 5 bin lira olacak. 4 tane bu horozdan yedi. Bize yazık günah değil mi? Hem maddi zarara uğradık, hem de can güvenliğimiz yok. Ne olacak böyle, yetkililere soruyorum" şeklinde konuştu.

"Ayılardan çok sıkıntı çekiyoruz, bize bir çare bulun"

"Devlet bu hayvanlara çok sahip çıkıyor, bizim hayvanlarımıza, bize sahip çıkan yok" diyerek sitemde bulunan Yiğitoğlu, yetkililere seslenerek, yardım çağrısını yineledi. Köyde sürekli benzer olayların yaşandığının altını çizen Yiğitoğlu, "Bu ayılardan çok büyük sıkıntımız var, bize bir çare bulun. Ayı, arkamda gördüğünüz bu telleri kopararak kümese girdi, tavuklarımı parçaladı. Bundan önce amcamın oğlu Mehmet Yiğitoğlu'nun kümesinin çatısını parçaladı, yüksek olduğu için oraya giremedi ama buraya girdi. Biz bu ayılara bir çare, çözüm arıyoruz da bulamıyoruz. Devlet bu hayvanlara çok sahip çıkıyor, bizim hayvanlarımıza, bize sahip çıkan yok. 200 metre ileride, karşımızda ormanımız var, sık bir orman. Burada hayvanlar barınabiliyor. Vursak cezası var, vurmasak bize zarar. Benim bütün fasulyemi perişan ettiler, ne yapacağımızı bilmiyoruz. 4 horoz, 6 tavuğum telef oldu. Köpeğim burada yoktu, yoksa o ayı buraya gelemezdi. Gelse de, köpek bize haber veriyordu. Biz ayıyı bir şekilde kaçırırdık. Ayı çok görüyoruz köyde ama kümesime saldırdığını, kaçtığını görmedim. Sabah hayvanlara yem vermeye geldiğimde gördüm. İzlerini takip ettik, izden anladık onun ayı olduğunu. Daha öncesinde de böyle olay çok yaşadık, yaşamadığımız zaman yok her zaman yaşıyoruz" diye konuştu.