GENEL MÜDÜRÜMÜZ MEHMET NEZİR GÜL'ÜN MANİSA İLİ ZİYARETİ

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa ilini ziyaret etti.

Öncelikle Manisa Celal Bayar Üniversitesini ziyaret eden Genel Müdürümüz Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile iş birliği protokolü imzaladı.

"Hedefimizi fazlasıyla aştık"

İşbirliği protokolü imza töreninde konuşan Gebel Müdürümüz "Teknolojiye ayak uydurulması ve teknolojik çalışmaların desteklenmesi gerektiğini, bu anlamda örneğin BİLSEM'lerde fikir ve sınai mülkiyet çerçevesinde tescil durumları söz konusuydu. Çocuklarımızın öğretmenleriyle yaptıkları projeler çerçevesinde bazı harika işler ortaya koydular. bunların patent enstitüsüne sunulması ve oradan tescil alması noktasında bunu iftiharla ifade ediyorum. Bakanlığımızın 2021 yılı için koymuş olduğu tescil sayısı hedefi 750 idi. Bu hedefi an itibariyle sadece BİLSEM'lerdeki Bilim ve Sanat Merkezlerindeki öğrenci ve öğretmenlerimizin çabasıyla bin 200'ü aştık. Sadece BİLSEM'ler bin 200 tescil sayısını aştı. Dolayısıyla hedeflerimizi çok çok aşan bir durum söz konusu. Çok şeyler yapıyoruz ama daha yapacak çok işlerimiz var. Hayatın akışı içinde her an kendimizi yenilememiz ve yeni güzelliklere fırsat aramamız gerektiğini ortaya koyuyor. " şeklinde konuştu.

"Farklılıklarımızı zenginliğe dönüştüreceğiz"

Sözlerine eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın 'Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar' sözüyle başlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Şu an lansmanını yaptığımız bu proje ve imzalan protokol ile çocuklarımızın bilim, teknoloji ve yapay zeka alanında gelişimleriyle beraber akademik dil olan ve uluslararası platformda iletişim dili olarak adlandırdığımız İngilizceyle beraber takviye edecek. Benden önce ifade edildiği gibi 81 ilin kültürleri arasında farklılıklarımızı zenginliğe döndürerek bunu bir avantaj haline getirip ortak bir gaye, ortak bir amaç ve bir hedef doğrultusunda bir araya gelebilmek ve onlarla beraber bir şeyler yapabilmek. İnsan ortak paydasında hepimizin saygıya, sevgiye ve değer verilmeye layık olduğunda gösterebilmek adına çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Eğitim en güzel alan. Bildiğimiz aktarabilmek, insanlara dokunabilmek ve yüreklerde bir dokunuş oluşturabilmek, farkındalık oluşturabilmek insanlığa yapılan en güzel hizmettir. Halka yapılan hizmet Hakka yapılan hizmettir ve bu noktada çocuklarımızın bunları hak ettiğine inanıyorum. " dedi.

"81 ilden birer bilim elçisi seçeceğiz"

Projenin sunumunu gerçekleştiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğr. Gör. ve projenin yürütücüsü Mehmet Nuri Öğüt, "STREAM It Up yaklaşımı hızla küreselleşen dünyamızda bilimsel gelişmelerin içinde olan çok kültürlülük ve çok dillilik kavramlarına adapte olabilen ve bu süreci başarıyla yönetebilen nesli hayal ederek bu projeyi geliştirdik. 81 ilimizden birer bilim elçisi seçeceğiz projemiz kapsamında. Şuan başvurular devam ediyor Başvurular 3 gün sonra sona erecek. Birinci aşamada seçtiğimiz 81 öğrenciye yabancı dil eğitimi vereceğiz. Online bir haftalık bir yabancı dil eğitimimiz olacak. Yabancı dil eğitimi STEAM ve yapay zeka terminolojisi üzerine gerçekleştirilecek. İkinci aşamamızda teorik bir STEAM ve yapay zeka eğitimimiz olacak. Bu da yaklaşık bir hafta sürecek. Üçüncü aşamamızda yerli ve yabancı STEAM ve yapay zeka üzerine çalışan bilim insanlarımızla öğrencilerimizi buluşturacağız. Bu aşamamızda online olarak gerçekleştirilecek. Dördüncü aşamamızda bu 81 öğrencimizi 2 haftalık bir süreçte Manisa'mızda Celal Bayar Üniversitemiz öncülüğünde ağırlayacağız. Bu süreçte uygulamalı olarak STEAM ve yapay zeka eğitimi alacak. Beşinci aşamamızda öğrencilerimize Bilim Şenliği düzenleyeceğiz. Öğrencilerimize günlük hayat problemleri sunup bu problemlere geliştirdikleri projeleri sergileyebilecekleri bir bilim şenliği düzenleyeceğiz. Son aşamamızda da online bir kongre düzenleyeceğiz ve bu kongreye 81 öğrencimiz ile STEAM ve yapay zeka üzerine çalışan öğrencilerimiz katılabilecek" dedi.

Üniversite ziyareti ve işbilirliği protokolü imza töreni sonrasında Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül, Manisa ilindeki okul ve kurumları ziyaret etti.

İlk ziyaretinde Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya gelen Genel Müdürümüz Sayın GÜL, Bilim Sanat Merkezinde bulunan Görsel Sanatlar, Müzik, Teknoloji Tasarım ve diğer atölyelerde incelemelerde bulundu.

BİLSEM ziyareti sonrası Yunusemre Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Okulununda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bir araya gelen Genel Müdürümüz, ziyaretleri esnasında öğrencilerle yakından ilgilenerek kurum hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Akabinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin iştirakiyle Manisa ilinde faaliyet gösteren Özel Eğitim Okulları, RAM ve BİLSEM müdürlerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı da Genel Müdürümüz özel eğitim, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin eğitim sistemi içindeki yeri, önemi ve etkinliği hakkında istişarelerde bulunarak gelen talepleri dinledi.

Genel Müdürümüz Mehmet Nezir GÜL; öğrenci, öğretmen ve kurum idarecilerine çalışmalarında başarılar dileyerek Manisa ili ziyaretini tamamladı.

