Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanları İl Ziyaretleri Kapsamında Hafta Boyunca Batman, Mardin ve Şırnak illerinde Olacaklar

MARDİN (Habermetre) - 20 Aralık Pazartesi günü başlayan ve hafta boyunca devam edecek olan ziyaret programı kapsamında Daire Başkanlarımız Hacı Ali OKUR Batman ilimizde, Mustafa KIŞAN ve Serkan KOCABAŞ Mardin ilimizde, Mehmet BÖLÜCEK Şırnak ilimizde ziyaretlerini gerçekleştirecekler.

Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların idari iş ve işleyişleri, akademik başarı durumları, zümre öğretmenler kurulu çalışmaları, fiziki yapıları, personel durumları, yemekhane ve pansiyonları, yürütülen sosyal faaliyetler ile destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik değerlendirmelerde bulunacaklar.

Daire Başkanlarımız, ziyaret programı kapsamında ayrıca il ve ilçe zümre başkanları, ilçelerin milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri ile bir araya gelecekler.

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