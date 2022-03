"Genel Merkezimizin Destekleriyle Yeşilyurt'u Baştan Aşağıya Yeniliyoruz"

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Av.Dr. Veli Böke'ye Yeşilyurt Belediyesi ziyaretinde; AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Duyar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ile Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Av. Dr. Veli Böke ile beraberindeki heyeti Yeşilyurt Belediyesine ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Yeşilyurt'un tarihi, kültürü, gastronomisi ve sanayi potansiyeli hakkında AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Av. Dr. Veli Böke'ye detaylı bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, göreve geldikleri günden bugüne kadar ilçe genelinde yaptıkları yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerini sinevizyon eşliğinde tüm boyutlarıyla anlattı.

Yeşilyurt'a hizmet ederken AK Parti Genel Merkezinden çok büyük destekler aldıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Bazı temaslarda bulunmak amacıyla kentimize teşrif eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız, Bölge Koordinatörümüz Sayın Av.Dr. Veli Böke ile beraberindeki heyetine bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Genel Başkan Yardımcımıza 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar yaptığımız tüm yatırımlarımızın yanı sıra devam eden ve planlanan projelerimiz üzerine detaylı bilgiler paylaştık. Malatya ve Yeşilyurt'ta ağırlamaktan onur duyduğumuz Sayın Genel Başkan Yardımcımızda görüşmemiz sırasında tecrübelerini ve birikimlerini bizimle paylaştı, kendisinin deneyimlerinden sürekli istifade edeceğiz.Yeşilyurt'a yapacağımız yatırımlarla ilgili kendisiyle sürekli temas halinde olacağız. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar AK Parti Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği hizmet rotasına uygun yatırımlarımızı teker teker hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktan onur duymaktayız. Bizim temel hedefimiz; Yeşilyurt'umuzu 2023 Vizyonuna uygun yatırımlarla donatmaktır, bu hedefe ulaşmak içinde üç yıl içerisinde devasa yatırımlarda bulunduk. " dedi.

Seçim döneminde vaat ettikleri yatırımların büyük bir kısmını yerine getirdiklerini dile getiren Başkan Çınar, " Seçim döneminde vaat ettiğimiz 45 projemizin büyük bir kısmını tamamlarken, bu projelere ek olarak bölgemizin ihtiyaç duyduğu 20'ye yakın yeni yatırımı da ekleyerek toplamda 350 Milyon TL. tutarında dev yatırımlarımızla Yeşilyurt'umuzun hem bugününe hem de yarınlarına hizmet ediyoruz.Fiziksel yatırımlarımızın yanı sıra sosyal, kültürel, gastronomi, eğitim, temizlik ve çevre hizmetlerinde Yeşilyurt'umuzu bölgesinde takip edilen, imaj değerine katkı sunan çok güzel hizmetlerle buluşturduk. Bir yandan fiziksel yatırımlarla diğer taraftan insan odaklı projelerimizle hemşehrilerimizin yaşam standartlaırnı yükseltmeye çalışıyoruz. Her alanda çalışan her alanda hizmet üreten, çözüm odaklı ve katılımcı belediyecilikten ödün vermeden her günümüzü çalışarak geçirdik. Kamu ve kurumlarımız, muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle el ele verip, birlikte çalışarak ilçemizin geleceğinizi hep birlikte inşa ediyoruz. Yeşilyurt'umuzun modern bir yaşam ilçe hüviyetine ulaşmasında desteklerini asla esirgemeyen başta AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Genel Merkezimize, Yerel Yönetimler Başkanlığımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, AK Parti İl ve İlçe Başkanlıklarımıza, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlığımıza şahsım ve hemşehrilerim adına sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini sunan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Av. Dr. Veli Böke ise, " Yeni dönemde AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Malatya Bölge Koordinatörü olarak milletimize hizmet vereceğiz. Malatya'da gerek Büyükşehir gerekse de merkez ve diğer ilçe belediyelerimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz.Malatya'da birlik ve beraberlik içerisinde bir çalışma ortamı görüyoruz, yatırımlar ardı ardına devam ediyor.Malatya gün geçtikçe büyümektedir.Yeşilyurt Belediyesinde ise Başkanımız hem Partimizin tüm kademeleriyle hem de Meclis Üyelerimizle uyum içerisinde çalışıyor, güzel çalışmalar yapıyor. Yeşilyurt, Malatya'nın batıya açılan kapısıdır, her geçen büyümesini sürdürüyor. Nüfus itibariyle de büyük bir ilçedir. Bu gelişim trendini sürdürmek içinde yoğun bir çabayı burada görüyoruz.B üyükşehir Belediyemizin öncülüğünde İlçe Belediye Başkanlarımızla birlikte birlik ve beraberlik anlayışı etrafında bu çalışmalar devam edecek. Şehirler yöneticilerin ufkuna göre şekil alır ve genişler. Malatya'nın da Milletvekillerimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımız ile AK Parti Teşkilatımızla birlikte emin ellerde olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Yeşilyurt Belediyemizde merkez ve kırsal ayrımı yapmadan ilçemizin tüm bölgelerine ciddi yatırımlar yaptığını görüyoruz. Özellikle geçtiğimiz günlerde açılışa yapılan Yetim Koordinasyon Merkezi projesini çok beğendim. Bu ve benzeri diğer tüm projeleri ekibiyle birlikte hayata geçiren Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ı ve mesai arkadaşlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bültenler - Güncel