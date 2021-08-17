Genel af ne demek, genel af ilan edilmesi nedir? Genel afta ne olacak?

Taliban'ın pazar günü ülkenin başkenti Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesi ile başlayan kaosta bugün yeni bir gelişme yaşandı. Bölgeden gelen son bilgilere göre Taliban hükümet yetkilileri için genel bir af ilan etti. Bunun üzerine vatandaşlarımız genel af ne demek, nedir? diye aratmakta. Türk Dil Kurumu'na ve Türkiye'de ki genel af tanımına göre bu soruların yanıtını haberimizde yer verdik. Peki, Genel af ne demek, genel af ilan edilmesi nedir? Genel afta ne olacak?

Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre kamu yararına uygunluğu anlaşıldığında belli bir veya birkaç suç çeşidi için yapılan kovuşturmaların durdurulması, verilmiş cezaların kaldırılması veya azaltılmasıdır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Peki, Genel af ne demek, genel af ilan edilmesi nedir? Genel afta ne olacak? İşte detaylar haberimizde...

GENEL AF NE DEMEK?

Genel ve özel af kavramı temelde anayasa ve ceza hukuku kapsamında değerlendirilen iki önemli kavramdır. Etkileri bakımından çok yönlü özellikler taşıyan genel ve özel af, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında kendine yer edinmiştir. Benzer şekilde anayasa hukuku kapsamında da af hakkında çeşitli düzenlemelere rastlanabilir. Af kavramı genellikle ülkemizde siyasi tartışmaların yaşanmasına ve bu amaçla tercih edilen özelliklere sahiptir.

Türk yargı sisteminde af hakkında farklı düzenlemelere yer verilmiştir. Af kavramı genel ve özel af olmak üzere iki farklı başlık altında incelenebilir. Her bir başlık altında da yeni alt başlıklar; çeşitleri, hükümleri ve hukuki sonuçları kapsamında farklı sınıflara ayrılır. Bu nedenle af hakkında oldukça geniş bir alanda inceleme yapılması gerekebilir. Genel af ve özel af kanun yetki verdiği şekilde gerçekleştirilmektedir.

GENEL AF VE ÖZEL AF AYRIMI VE ARALARINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Genel af ve özel af farkları genellikle hukuki etkileri ve niteliklerine göre belirlenmektedir. Buna göre:

Genel Af: kamu davalarının düşmesi ya da mahkumiyetin sonuçları ile ortadan kalkması olarak tanımlanabilmektedir.

Özel Af: İnfazı kesinleşen hapis cezasının kaldırılması, sürenin azaltılması veya para cezasına dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir.

İki kavram arasında ortaya çıkan en temel farklardan biri özel afta, mahkumiyetin sonuçları ortadan kaldırılmamasıdır. Özel af sadece bir grup veya kişiye karşı uygulanabilir. Ancak genel afta belirli bir suça karşı af çıkabilir.

Özel af sadece mevcut hapis cezaları için uygulanırken, genel af para ve hapis cezaları için uygulama alanı bulabilir. Kanunen sahip oldukları bu ayrımlardan dolayı uygulama şekli ve hukuki sonuçları bakımından her iki kavramda farklı özelliklere sahip olacaktır.

GENEL AF ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Genel af nedir, neleri kapsar sorusu hakkında tek bir yanıt vermek son derece zordur.

Af çeşitlerine göre sahip oldukları özellikleri ve ortaya çıkaracakları hukuki sonuçlarda farklılık göstermektedir. Genel af kapsamında belirli suçlar, tüm suçlar, genel olarak af çıkarılabilmektedir.

Genel af çeşitlerinin hangisinin uygulanacağına karar verme yetkisi kanunlarla af çıkarma yetkisi tanınan mercilere tanınmıştır. Genel af oldukça geniş bir perspektiften inceleneceği için yasal dayanaklarının dikkate alınması son derece önemlidir. Genel af ve özel af kavramları belirgin çizgilerle birbirinden ayrılmıştır.

ÖZEL AF ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Özel affın çeşitleri ve sahip oldukları özellikler niteliklerine göre farklı özelliklere sahiptir. Türk hukuk sistemi içinde özel affın çeşitleri:

Cezayı tamamen kaldıran, azaltan, değiştiren özel af,

Ferdi – toplu özel af,

Şartlı özel af.

Olarak sınıflandırılabilir. Söz konusu af çeşitleri kendi içinde farklı etkilere sahip olacaktır. Ortaya çıkardığı hukuki sonuçları ve tesir bakımından çeşitleri kanunlarımız kapsamında detaylı olarak düzenlenmiştir.

Özel af daha çok hukuki nitelikler taşıdığı gibi genel af biraz daha siyasi kaygılara dayandırılabilir. Bu özellikleri bakımından özel afta hukuki açıdan bir merhamet söz konusu olabilir. Özel af kesinleşen bir cezanın tamamen ortadan kalkması veya hafifleyen veya hafif olması şartlarıyla farklı bir cezaya dönüştüren bir uygulamadır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.Türkiye başta olmak üzere diğer pek çok ülke tarafından af kavramları benzer şekillerde tanımlanmıştır.

Kaynak: "Yukarıdaki makalenin tüm hakları yazarı Avukat Ezgi Merve SAPMAZ'e aittir ve makale, yazarı tarafından Bilgiç Hukuk Bürosu (www.bilgichukuk.com) sayfasında yayınlanmıştır."