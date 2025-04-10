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GENEL AF ÇIKACAK MI SON DAKİKA: 10 Nisan 2025 Perşembe infaz düzenlemesi olacak mı? 10. Yargı Paketi içeriği nedir, infaz düzenlemesi yer alıyor mu?

GENEL AF ÇIKACAK MI SON DAKİKA: 10 Nisan 2025 Perşembe infaz düzenlemesi olacak mı? 10. Yargı Paketi içeriği nedir, infaz düzenlemesi yer alıyor mu?
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan son açıklamalar ve TBMM'de devam eden görüşmeler, 2025 yılı itibarıyla genel af ya da kısmi af beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle cezaevlerindeki doluluk oranlarını azaltmaya yönelik olası adımlar, kamuoyunda büyük merak uyandırıyor. Peki, genel af yada kısmi af yasası çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsayacak? İşte, 10. Yargı Paketi ve infaz düzenlemesiyle ilgili güncel gelişmeler…

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan son açıklamalar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden yasal çalışmalar, 2025 yılı itibarıyla genel af ya da kısmi af beklentilerini yeniden gündeme getirdi. Özellikle cezaevlerinde artan yoğunluğu azaltmaya yönelik atılacak olası adımlar, hem mahkûmlar hem de yakınları tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, son gelişmelere göre genel af ve infaz düzenlemesi yasalaşacak mı? İşte, 10. Yargı Paketi ve kısmi af düzenlemesi hakkında güncel bilgiler…

GENEL AF YASASI ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 18 Mart 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, "Genel af ile ilgili herhangi bir çalışmamız yoktur" ifadeleriyle beklentilere net bir yanıt verdi. Bununla birlikte, infaz sistemiyle ilgili teknik düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirtti. Özellikle geçmiş dönemde ceza almış hükümlülerin infaz sürelerinin yeniden değerlendirilmesi gündemde yer alıyor.

GENEL AF ÇIKACAK MI SON DAKİKA: 10 Nisan 2025 Perşembe infaz düzenlemesi olacak mı? 10. Yargı Paketi içeriği nedir, infaz düzenlemesi yer alıyor mu?GENEL AF ÇIKACAK MI SON DAKİKA

10. YARGI PAKETİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Meclis'e sunulması beklenen 10. Yargı Paketi içerisinde yer alması beklenen bazı önemli başlıklar şu şekilde:

  • Denetimli serbestlik süresinin yeniden düzenlenmesi
  • Cezanın 1/5'ini cezaevinde geçirme uygulaması
  • 2 yılın altındaki suçlar için infaz esnekliği ve alternatif yaptırımlar
  • Adli para cezasına çevrilebilecek suçlar için yeni uygulamalar

Bu düzenleme kapsamında örneğin 1 yıl hapis cezası alan bir kişinin sadece 2,5 ay, 6 ay ceza alan birinin ise yaklaşık 1 ay cezaevinde kalması öngörülüyor.

GENEL AF ÇIKACAK MI SON DAKİKA: 10 Nisan 2025 Perşembe infaz düzenlemesi olacak mı? 10. Yargı Paketi içeriği nedir, infaz düzenlemesi yer alıyor mu?İnfaz düzenlemesi

İNFAZ DÜZENLEMESİ HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

Henüz taslak aşamasında olan düzenleme, bazı suç gruplarını kapsam dışı bırakacak. Buna göre;

  • Terör suçları
  • Cinsel saldırı ve çocuk istismarı
  • Kadına şiddet
  • Uyuşturucu ticareti

gibi ağır suçlar kapsam dışı kalacak. Düzenlemeden daha çok adli nitelikli ve hafif suçlar nedeniyle hüküm giyenlerin faydalanması bekleniyor.

GENEL AF ÇIKACAK MI SON DAKİKA: 10 Nisan 2025 Perşembe infaz düzenlemesi olacak mı? 10. Yargı Paketi içeriği nedir, infaz düzenlemesi yer alıyor mu?GENEL AF

10. Yargı Paketi kapsamında gündeme gelmesi beklenen infaz düzenlemesi ile:

  • 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlere yönelik düzenleme
  • Hafif suçlardan hüküm giyenlerin cezalarında indirime gidilmesi
  • Cezasının son dönemine gelenlere denetimli serbestlik yoluyla tahliye imkânı
  • Adli para cezasına çevrilebilecek suçlarda alternatif infaz yolları bekleniyor.
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