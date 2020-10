'Gençlik aşısı'nın ardından hastanelik olan Seline: Amacım yüzümü nemlendirmekti

İZMİR'de sosyal medyadan iletişim kurduğu bir güzellik merkezinde, yüzünü nemlendirmek isterken uygulanan 'gençlik aşısı' nedeniyle hastanelik olduğunu ileri süren Seline Ferah Çalışkan (24), tedavisinin ardından avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konak ilçesindeki bir güzellik merkezi ile sosyal medya hesabından iletişim kuran Seline Ferah Çalışkan, 'gençlik aşısı 'adı altında yüzünü nemlendirmek için yapılan uygulama sonucu hastanelik oldu. Yüzünde çok sayıda yara oluşan genç kadın, tedavisinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'CİLDİNİ NEMLENDİRMEK İSTEDİ'Başından geçen talihsiz olayı DHA'ya anlatan Çalışkan, "Yaz döneminde yoğun bir tempoda geçirdim, cildimin yorulduğunu düşündüm. İzmir 'de 2,5 hafta önce bir güzellik merkezine gittim. Cildimin nem kazanması için 'gençlik aşısı' denilen bir işlem yapabileceklerini söylediler. Kabul ettim. Ama yan etkilerini hiçbir şekilde söylemediler. Astım hastası olduğumu ve alerjimin olduğunu belirtim. Ancak, sıkıntı olmayacağını söylediler. Gençlik aşısını yaptırdığım günün gecesinde fenalaştım, hastaneye kaldırıldım" dedi.

Uygulama sonrasında yüzünün şiştiğini ifade eden Çalışkan, "Yüzüm komple şişti, nefesim daraldı. Uzunca bir süre nefes alamadım. Tüm gece hastanede kaldım. Sonrasında ise doktor doktor gezdim. Halen de tedavi görüyorum. Antibiyotik kullanıp, kortizon alıyorum. Doktorlar kontrol etti, boynumda kistler olduğunu söyledi. Bunların geçmesinin aylar sürebileceği veya hiç geçmeyebileceğini belirttiler. Yaşadıklarımdan sonra suç duyurusunda bulunduk. Avukatım konuyu takip ediyor" diye konuştu.Gittiği güzellik merkezini önceden bilmediğini belirten Çalışkan, "Sadece sosyal medya hesaplarından görüştüm. Sonrasında gidip, bilgi aldım. Ardından bir arkadaşıma danıştım o da tavsiye de bulundu. Bunun üzerine iyi olacağını düşünerek yüzüm için 'gençlik aşısı' adı altında bir uygulama yaptırdım ama sonuç iyi olmadı. Çünkü her kadın güzel olmak ister, her kadın güzel olmayı da hak ediyor. Ben 24 yaşındayım, gençleşmek için değil, bu uygulamayı yüzümü nemlendirmesi için yaptırdım ancak başıma böyle bir şey geldi" diye konuştu.SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULARGenç Kadının Avukatı Bahar Yıldırım ise şöyle konuştu: "Hukuki süreç ile araştırmalar başlayacaktır. Kadın haklarının korunması için güzellik uğruna daha fazla kadının mağdur edilmesini istemiyoruz. Seline Hanım'ın başına gelen bu talihsiz olayın tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Amacımız Seline Hanım'ın mağduriyetinin bir nebze de olsa giderilmesi, hafifletilmesidir. Tabii ki bu sürecin takipçisi olacağız sonuna kadar, aynı zamanda toplum bilincinin de artmasını istiyoruz. Müvekkilime gençlik aşısı denilerek bu işlem yapılmış. Uygulamanın adı her ne kadar gençlik aşısı olsa da yani bunu gençleştirmek için değil, müvekkilim cildini tazelemek için yaptırmış, karşı taraf bu şekilde bir öneride bulunmuş. Cildinin nemlenmesini istiyor. Karşı tarafın bununla ilgili bilgisi var, bu işlemi müvekkilime önermişler. Burada amaç gençleşmek değildir. Zaten 24 yaşındadır müvekkilim inşallah elde edeceğimiz sonuç örnek olur, toplumuza iyi bir netice elde etmeyi bekliyoruz. Karşı tarafın bir kusuru varsa cezalandırılmasını istiyoruz. Kim haklı kim haksız dava sürecinde belli olacaktır. Yargı sürecinin sonuçlanmasını bekleyeceğiz."DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANI GÖZETİMİNDE YAPILMALIUzman Ülker Delihıdırlıgil de 'gençlik aşısı' olarak tabir edilen uygulamanın güzellik merkezlerinde değil, genellikle kliniklerde doktor veya sağlık çalışanları gözetiminde yapılması gerektiğini söyledi. Delihıdırlıgil, "Gençlik aşışı dediğimiz olay, kişilerin cilt yapısını güçlendirmek ve daha aydınlık ve parlak görünmesini sağlayan ve mezoterapi tekniği ile yapılan bir işlemdir. Birçok firmanın kendi içerisinde kendi formasyonu ile ürettiği hazır serumları alıyoruz. Uygulama ise 15 gün aralıklarla kişinin cildine, minik iğnelerle mezoterapi tekniği ile uyguluyoruz. İlk yarım saatte hafif bir yanma meydana geliyor, kan dolaşımı hızlandığı için. Sonrasında ise ertesi gün ciltteki aydınlanmayı ve toparlamayı, kişi fark ediyor. Her gün bunun üzerine koyarak devam edilen bir uygulamadır. Bu uygulama tamamen risksiz bir uygulama, en çok sevdiğimiz ve uyguladığımız tekniklerden biridir. Yapılan ve firmaların geliştirdiği bütün serumların formasyonlarının içerisine saf biyonik asit var. Bazı firmalarda amine asitler eklenebiliyor. Bunlar hazır formülasyonlar olduğu için, vücudun tanıdığı enzimler olduğu için herhangi bir alerjik riski çok da mümkün değil. Çünkü bu uygulamada kullanılan madde vücudun tanıdığı bir uygulama, eğer farklı bir alerjik reaksiyon gerçekleştiyse, farklı bir serum uygulanmıştır cilt altına diye düşünüyorum" dedi.'YAPILAN ŞEY BİR ESTETİK MÜDAHALEDİR'Yaşanan sıkıntının yapılan uygulamadan kaynaklanmış olabileceğinin altını çizen Delihıdırlıgil, "Çok da gençlik aşısından olabileceğini düşünmüyorum açıkçası, ancak şunu da ifade etmek istiyorum ki; bu uygulama cildin aydınlanmasını ve toparlanmasını sağlayacak olan, vücutta eksik olan enzimlerin, proteinlerin, serumla cilt altına mezoterapi uygulamasıdır. 15- 20 dakika sürüyor, iğne ile enjekte ediliyor. Bunun güzellik merkezi değil, bir klinikte uygulanması gerekir. Çünkü yapılan bir estetik müdahaledir. Ayrıca, uygulamada kullanılacak olan ilaçları kişinin de görmesi ve ona göre karar vermesi gerekiyor" diye konuştu.'KADINLARIN BEĞENİLME İSTEĞİ ONLARI ESTETİĞE İTİYOR'

Uzman Psikolog Nurcihan Körpe ise her bireyin temel ihtiyaçlarından biri olan beğenilme; sevilme, kabul görme arzusu nedeniyle, bu tür davranışların sıklıkla görülebildiğini belirterek, "Bu da aslında 'halo etkisi' dediğimiz şey. Yani bir kişinin bir tek özelliğine bakarak, diğer bütün özellikleri hakkında olumlu veya olumsuz bir çıkarımda bulunma durumudur. İnsanlar bunu sık sık yapıyor, Bu nedenle de kadınlarımız estetik merkezlerimize gidiyor, kuaförlerde vakit geçiriyor, makyaj yapıyorlar. Kadın aynaya baktığında kendini güzel görmek ister. Kendini güzel gören ne oluyor, kendini daha güçlü hissediyor. Kendini güçlü hisseden kadınlarda, kendine güven duygusu ön planda oluyor. Kadın kendine güvendiği için de estetik merkezlerine giderek daha da özgüvenini yerine getiriyor. Toplumlarda popülerleşen estetik algısı kadınların maalesef kendiyle barışık olmamasına neden oluyor. Kadın tekrar soluğu estetik merkezinde alıyor. Bazı çeşitli estetik operasyonlar yaptırıyor" ifadelerini kullandı.

