Genç Neslin Yıldız Mimarı: Onur Gültekin
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Murat Erat, İstanbul, Güncel

Genç Neslin Yıldız Mimarı: Onur Gültekin

Cretonne İstanbul şirketinin yeni nesil temsilcisi Onur Gültekin ile tekstil, iç mimari ve Cretonne'nin projeleri üzerine konuştuk.

30.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:36
Genç Neslin Yıldız Mimarı: Onur Gültekin

Onur Bey ilk olarak sizi ve markanızı biraz tanıyabilir miyiz?

İstanbul Kadıköy' de doğdum ve çocukluğum Bostancı'da geçti. Kadir Has Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü burslu olarak kazandım. İç Mimarlık firmalarında ve ofis/ otel mobilyaları üretimi yapan fabrika ve ofislerde üretim detay çizim departmanlarında çalıştım. Mobilya üretiminde detay çizimleri çok önemlidir, üretim hattının ve montajının nasıl olabileceğini ve olduğunu öğrendim. Bir şeyler tasarlamak belki kolaydır ancak bu tasarımların üretim tarafını bilmek en önemli konudur. Tasarımınızı üretemiyorsanız ve nasıl üreteceğinizi, montajının nasıl olacağını bilmiyorsanız, o çizimler sadece kâğıtta kalır. Bu çalıştığım süre içerisinde edindiğim bilgi, tasarım ve detayları şu an kendi işimizde kullanıyorum.

Markanızın tarihi aslında çok eskiye dayanıyor. Dededen toruna kalan bir miras da diyebiliriz aslında. Siz markaya katıldığınızdan bu yana ne gibi değişiklikler oldu?

Evet, işimiz, dededen geliyor. Dedem, Kadıköy Altıyol'da açtığı ilk ev tekstili mağazası ile bu uzun yılları alan serüven başladı aslında. 1955 yılında kuruldu ama aslında daha da öncesi var. 1970'lerin sonlarına doğru babam Ufuk GÜLTEKİN işe katılıyor ve daha sonrasında işi devralıyor, yükselme ve markalaşma dönemi de tam bu şekilde başlıyor.

Sektörde, o zamanlarda deneyim almış bir marka olması, müşteri memnuniyetinin yüksek olması, satışın, üretimin ve montajının da kendi bünyesinde olması büyük bir sabır ve özen gösterilmesi gerek bir şeydi. Tüm bu üretimin ve montajın iyi bilinmesi bizim için çok önemlidir. Bir ürünün montajını yapabilmek için nasıl üretildiğini bilmek gerekir. Bir ürünü üretebilmek içinde o ürünü nasıl monte edilebileceğinizi bilmek ve düşünmek gerekir. Biz her zaman yenilikçi olduk ve farklı düşündük. Tüm dünyada ki tasarımlar, renkler, detayları takip ettik ve aslında sektöre çoğu detayı e tasarımı biz getirdik. Yaptığımız işlerle, vitrin tasarımlarımızla modellerimizi ve çizgimizi gösterdik.

Genç Neslin Yıldız Mimarı: Onur Gültekin

Ben işe katıldıktan sonra, iç mimari ve mobilya tasarımını da bünyemize ekledik. Müşteri portföyümüzün ve memnuniyetimizin yüksek olması bizi her zaman öncelikli olarak tercih edilmemizi sağladı.

Bize gelen müşterimizin tek bir yerden tüm isteklerinin karşılanabilir olması bizim ve müşterimizin avantajı. Bu durum tabii müşteriyi de çok memnun etti. Bir ev veya otel yenilemede birçok kişi ve firma ile görüşeceğine bizimle işi ilerletmesi müşterilerimizin de hoşuna gitti.

O halde müşterilerinize hizmet olarak geniş bir yelpaze sunuyorsunuz. Tekstil, iç mimari ve danışmanlık gibi…

Markamız, ev, otel ve ofis tekstili, perde ve perde sistemleri olarak hizmete başladı. Daha sonrasında müşterilerimizden gelen taleplere göre iş kalemlerimizi genişletmeye başladık. İşe benimde katılmam ile birlikte müşterilerimize iç mimari projelendirme ve özel mobilya tasarım ve imalatını kendi atölyelerimizde yapmaya başladık. Biz hiçbir zaman iş ve müşteri seçmedik. Bu komple bir ev, ofis veya otel projesi de olabilir ya da sadece bir yatak odası, banyo da olabilir. İş küçük veya büyük bizim için her iş ve müşteri çok değerlidir. Her bütçeye göre muhakkak ürün ve tasarım vardır. Hangi işin size ileride ne getireceği hiçbir zaman belli olmaz. Bir yatak odası projesinin yıllar sonra bize bir otel projesi getirdiğini bilirim.

Peki, ürün çeşitleriniz nelerdir?

Ürün çeşitlerimiz, ithal ve yerli perdelik, döşemelik kumaşlar, duvar kâğıtları, farklı çözümlerde perde sistemleri. Tekne tekstili, oteller için kullanılan özellikli kumaşlar ve perde sistemleri. Nano teknoloji, su & leke tutmazlık ve yanmazlık kumaş apreleme uygulaması, mobilya tasarım ve uygulamasıdır.

Cretonne İstanbul çatısı altında en çok satan ürünleriniz nelerdir?

Aslında en çok satan ürünümüz şudur diyemem çünkü müşterilerimizin talepleri, istekleri çok farklı olabiliyor. Her mekâna, ya da mekânın tasarımına her ürün olmaz tabii. Dolayısı ile mekâna ve müşterilerimizin tercihlerine göre satılan ürünler farklılık gösterebiliyor.

Genç Neslin Yıldız Mimarı: Onur Gültekin

Teknolojinin de gelişmesi sektöre bir katkı sağlıyor mu?

Teknolojinin gelişmesi sektörde tabii ki katkı sağlıyor. Ancak bu teknolojiyi de doğru ve yerinde kullanmak gerekli. Biz teknolojiyi de yakından takip ediyoruz. Yaklaşık 7 sene öncesinde Almanya' dan getirdiğimiz Nano Teknoloji Su & Leke Tutmazlık, Yanmazlık ürünlerimiz var ve uygulamasını yapıyoruz. Daha Türkiye de insanlar bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorken, bu ürünün pazarlaması ve ürün tanıtımında öncelikli rol oynuyor. Tabii bu ürünü anlatabilmek, ürünlerin üzerinde gösterebilmek, kullanılan yerlerdeki avantajları anlatmak bizi fazlasıyla yordu. ÇünküTürkiye de yeni bir ürün ve şeffaf bir ürün. Bu ürünler Avrupa da yaklaşık 15 senedir biliniyor ve kullanılıyor. Maalesef üzülerek söylüyorum bu tarz ürünler, teknolojiler ve yenilikler Türkiye'ye geç geliyor ve geç tanıtılıyor. Belki ülke olarak çok yenilikçi de değiliz bilemiyorum. Bu ürünlerimiz çoğunlukla ev ve otel mobilyalarında tercih ediliyor.

Bugünlerde birçok insan ev dekorasyonunda perdeden çok mobilyaya daha çok değer veriyor. Aslında 'Evi gösteren perdedir.' diye bir söylem olmasına rağmen... Sizce perde alırken neye dikkat edilmelidir?

Biz şunu söylüyoruz; iç mimaride, perdede, mobilyada, işlevselliği estetik, konforu zarafet ile birleştirmek hem zevk hem de ustalık gerektiren bir uğraştır.

Aslında, bu mobilyaya ya da perdeye verilen değer konusu yarı yarıya değişiyor. Evet bir kısım var mobilyaya değer veriyor, bir kısım var perdeye ve kumaşa değer veriyor. Bir kısım var sadece taşa değer veriyor. Ama bu iki şey aslında birbirini tamamlayıcı ürünlerdir. Yani siz tasarım bir mobilya alın ve evinize veya ofisinize koyun ama onu tamamlayıcı ürünleri yanında yok ise, ki bunlar perdesi, kumaşı ve aksesuarıdır, o mobilyanız orada sadece koyduğunuz gibi durur. Şöyle örnek veriyim; dışarı çıkarken giyimimize hepimiz özen gösteriyoruz. Gömleğimiz veya kazağımızın altına onunla uyumlu pantolon giyiyoruz. Renk tonlamalarına bakıyoruz. Bu giydiklerimizi tamamlayıcı olarak yanına aksesuar takabiliyoruz. Giydiklerimize uygun olacak şekilde ayakkabımızı seçiyoruz. Hepsi bir uyum içerisinde oluyor. Aynı şekilde mekanlarda da bu uyumun sağlanması gerekir. Sonuçta mobilyasıyla, perdesiyle ve aksesuarıyla evimizi giydiriyoruz.

Genç Neslin Yıldız Mimarı: Onur Gültekin

Bu süreç içerisinde biz müşterilerimize bu uyumu sağlamada yardımcı oluyoruz. Daha öncesinde almış olduğu mobilyası olabiliyor, onlara uygun perde, kumaş, aksesuar ve tasarımda müşterimizi doğru bir şekilde yönlendiriyoruz. Ya da sıfırdan bir mekan yapılacağı zamanda müşterimiz ile birlikte seçimler yapıyoruz. Perde alıyorken de tüm bunlar göz önüne alınmalıdır. Renk ve tasarım uyumu, kullanışlılık önceliktir. Günümüzde insanlar artık ürünlerin kalitesine değil ücretine bakar oldu. Piyasada maalesef ki görmekteyim çok ucuz işçilik ve malzemede ki ürünler çok değişik fiyatlara satılıyor ve pazarlanıyor. Siz güzel görünen eşyayı ucuza aldığınızı zannediyorsunuz ama aslında ucuz işçilik de ki eşyayı pahalıya almış oluyorsunuz. O kadar keyif ve zevkle aldığınız eşyalar bir süre sonrasında deformasyona uğramaya başlıyor ve tekrardan yenisini almak için alışverişe çıkıyorsunuz. Bu farkları tabii herkes göremeyebilir. Fakat doğru yerden destek alınır ve doğru firmalardan alışveriş yapılır ise hem kişi zarar etmemiş olur hem de doğru malzemeyi gerçek fiyatında almış olursunuz.

Biz her zaman, uzun yıllar kullanılabilecek olan ürünleri doğru ve değerinde satmaya, bu ürünleri sunmaya çalışıyoruz. Perde için örnek verecek olursam; 15 sene önce tüm evinin perdesini yaptığımız müşterimiz geliyor ve artık 15 senede modası geçen ve yıpranan perdelerini değiştirmek istiyor. 15 sene önce biz müşterimize kaliteli ve doğru ürünü yapmışız. Demek oluyor ki işimizi doğru yapıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor.

İç mimar olduğunuzu söylemiştiniz. Peki, projelendirme süreci nasıl ilerliyor?

Evet. Müşterilerimize iç mimari ve özel mobilya tasarım ve üretiminde de hizmet veriyoruz. Renklerin ve tasarımların uyumu her zaman önemlidir. Her yıl kumaş ve mobilya tasarımları, seramik, mermer ve ahşap renkleri, çizgileri değişmektedir. Biz müşterimizin isteklerine, karakterine, kullanım amacına göre tasarımlar ve fikirler sunmaktayız. Bunun böyle olması tabii mekânlarda bir bütünlük ve eşyalar arası uyum sağlıyor.

Projelendirme süreci şöyle ilerliyor; öncelikle müşterimizin ev, ofis veya otelinde ön keşif yapıyoruz. Onların isteklerine göre yerinde detay ölçüleri alınıyor. Daha sonrasında bu isteklere göre showroomumuzda ürünleri seçiyoruz, çizimleri ve tasarımları yapıyoruz. Bunlarla birlikte ürünlerin detayları da konuşuluyor. Bu detaylar nedir derseniz; perde ve döşemelerde dikiş, sistem ve aksesuar detayları, mobilyalarda ise tasarım, çizgi, renk, malzeme ve kullanım detaylarıdır. Ve bunlara bağlı olarak; duvar rengi, seramik, mermer, ahşap, parke vb. detayları da görüşüyoruz.

Genç Neslin Yıldız Mimarı: Onur Gültekin

Müşteri portföyünüz nasıldır? Referanslarınızı öğrenmek istesek...

Müşteri portföyümüz çok geniş. Biz müşterilerimiz ile aslında bir dost, aileden birisiymiş gibi oluyoruz.

Çünkü daha öncesinde dediğim gibi müşteri memnuniyetimiz çok yüksek. Müşterilerimiz bizi her zaman eşlerine dostlarına tavsiye etmişlerdir. Onlar sayesinde firmamız buralara gelmiştir. Onlara da teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Müşterilerimizin çocuklarının, torunlarının, aile dostlarının evlerini, ofislerini yapıyoruz. Bizleri tercih etmeleri, tavsiye etmeleri tabii bizi de çok mutlu ediyor.

Dedem zamanında gelen müşterilerimiz var. O da şöyle oluyor örnekle anlatayım; dedem zamanında işini yaptığı müşterimizin çocukları evleniyor, onların evi ile babam ilgileniyor, şimdi onların çocuklarının işlerini ben yapıyorum. Onlar dostlarına tavsiye ediyorlar ve böyle devam ediyor.Yani biz müşterilerimiz ile üç nesildir birlikteyiz aslında. Artık onlar bizim müşterimiz değil, çok değerli aileden bir dostumuz oluyorlar.

Referanslarımızdan bazıları şöyle, KOÇ ailesi, GÜNOK ailesi, YILDIRIM ailesi, SAYAN ailesi, SAY ailesi, BAYDAR ailesi, ÖZKAYNAK ailesi, Sultanahmet Four Seasons Otel, Atik Paşa Four Seasons Otel, Swiss Otel, Sheraton Otel, Point Otel, Hilton Otel, Tusiad Brüksel Ofisi, Ziraat Bankası, İETT Genel Müdürlüğü, Aliyev Konutları Bakü, Hyatt Regency Bakü, Devlet Başkanlık Ofisi Kiev, Hotel Old Head Club İrlanda vb. referansların çoğuna internet sayfamızdan bakabilirsiniz.

Marka Stratejisti - Bengü Arslan
Bengü Arslan
Marka Stratejisti

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