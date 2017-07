- Genç çiftçi projesi şehirden köye göç ettirdi

Aksaray'da 2016 yılında 177, 2017 yılında ise 189 genç çiftçi köye dönüş yaparak 30 bin TL hibe ile hayvancılık işletmesi kurdu



AKSARAY - Tarım ve hayvancılığı geliştirmek, köyden kente göçü engelleyip kentten köye göçü sağlamak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim' adı altında 2016 yılında başlattığı genç çiftçilere destek projesi meyvelerini veriyor. Türkiye genelinde başlatılan proje kapsamında binlerce genç çiftçi proje kapsamında aldığı destekle kendilerine hayvancılık işletmesi kurarken, 3 yıl devam edecek projede nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da 2016 yılında 177, 2017 yılında ise 189 genç çiftçi faydalandı.

Genç çiftçi projesi kapsamında kurulan işletmeleri ziyaret eden Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun, hayvancılık işletmelerinde incelemelerde bulundu. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, projenin son derece verimli olduğunu belirterek, "2016 yılında 'Hadi Gel Köyümüze Dönelim' projesi Tarım Bakanlığı tarafından başlatıldı. Şu anda da sahadayız ve üreticilerimizi de ziyaret ediyoruz zaman zaman. Sahada şunu gördük ki, proje gayet olumlu ve üreticilerimiz de memnun. Ancak bu paralar imkanı kısıtlı olan üreticilere veriliyor, yani köye davet ediliyor. Bununla beraber üreticilerimize yem desteği de olursa ciddi şekilde faydalanacaklarına inanıyorum. Ülkemizde de zaman zaman et sıkıntısı, süt sıkıntısının da bu proje ile giderileceğine inanıyorum. Yani küçük işletmelere ciddi şekilde destek verilirse ne et sorunumuz, ne süt sorunumuz ne de ülke dışından hayvan ithalatına ihtiyacımız kalır. Projeyle ilgili emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Genç çiftçilere 30 bin TL hibe veriliyor"

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk de, proje kapsamında üreticilere 30 bin TL hibe verildiğine dikkat çekerek, "Köyde yaşayan kardeşlerimizin şehre göçünü engellemek, şehirde işsiz kalan gençlerimizin de tekrar doğduğu topraklara dönmesi için uygulanan bir proje. 30 bin liralık bir hibe verildi. 38 dişi koyun 2 tane de erkek koyun olmak üzere 40 baş hayvan. Tabii üreticilerimiz 40 baş hayvanı çoğaltacaklar. Hem etinden, hem sütünden, hem kuzusundan faydalanarak geçimlerini temin edecekler, hayvan sayılarını da artıracaklar, hem kendi hem de ülke ekonomisine katma değer sağlayacaklar. İnsanların köylerden kente göçün engellenmesi için önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Proje 2 yıldır devam ediyor ve bundan sonra da devamını bekliyoruz. Bu projelere toplam 30 bin lira ödeniyor. İşletmelerin verimliliğinin artırılması, üretimin artırılması, ülkemizdeki hayvan sayısının artırılması, et açığının kapatılması için küçükbaş hayvancılığın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Küçükbaş hayvancılığın gelişimi insanların refah düzeyinin artırılması için de önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii sadece genç çiftçi projesi değil, halk elinde ıslah projeleri destekleri, tarım ve hayvancılığın her alanına verilen çok önemli destekler var. Tarım ve hayvancılığı geliştirmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak için bu insanların da burada görev alması temin ediliyor. İşletmelerimizi ziyaret ediyoruz. Yerinde inceledik, hem büyükbaş, hem küçükbaş hayvan işletmelerini son derece iyi durumda. İnşallah bu projelerden insanlarımız daha çok faydalanır" dedi.

"2016 yılında 177, 2017 yılında 189 üretici projeden yararlandı"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun ise, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2016 yılında başlattığı genç çiftçi projesinin bu yıl da devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl Aksaray genelinde 177 tane proje desteklendi. Çiftçilerimizin memnuniyetini yerinde gezerek tespit ediyoruz. Çok şükür bütün genç çiftçilerimiz memnunlar. Özellikle şehirden köye, doğduğu yerde doymak için gelmeleri bizleri memnun etti. Bir çiftçimizin Antalya'dan buraya gelerek büyükbaş hayvancılık başlatması ve memnuniyetini dile getirmesi bizleri memnun etti. Bakanlık olarak da bunu 3 yıl devam ettireceğiz. Bu sene de müracaatlarımızı aldık. 189 müracaatımız var, değerlendirmeleri, sözleşmeleri yapılıyor. Önümüzdeki ay içerisinde de inşallah hayvanları verilecek" şeklinde konuştu.

Projeden yararlanan genç çiftçiler ise projeden yararlanmaya hak kazandıklarını ve şehirden köye döndüklerini belirterek, son derece önemli ve verimli bir proje olduğunu söylediler. Hiçbir ödeme yamadan 5 düve bir tosun ve 40 baş küçükbaş hayvan aldıklarını belirten üreticiler, hayvanları çoğaltarak kendilerini geliştirdiklerini söyledi. Hükümetin desteklemeleri ile hayvancılık yaptıklarını belirten genç çiftçiler, "Hükümetimiz inşallah başımızdan ayrılmaz. Çünkü bu şekilde gençleri daha da yükseltmeye çalışıyorlar. Yıllarca elin işini yaptım. Şu zamanda da kendi işimi yapıyorum. Bunun içinde maddi olarak giderim olmadı. Allah'a şükür geliştik ve daha da gelişmek istiyoruz" dediler.