Gelinim Mutfakta kim kazandı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Çeyrek altın kim kazandı, bilezikleri kim kazandı?
Ekranların sevilen programı Gelinim Mutfakta, izleyicilere keyifli anlar yalatıyor. Heyecanla programı takip eden izleyiciler program hakkında detayları merak ederken Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi ve Gelinim Mutfakta kim kazandı gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, Gelinim mutfakta kim kazandı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi?
Kanal D'de yayınlanan 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı yemek programı Gelinim Mutfakta haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Peki, bu hafta Gelinim Mutfakta kazanan kim? Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Gelinim mutfakta kim kazandı?
Yaren 18
Aslıhan 11
Yeşim 13
Eda18
Aslıhan: 13
Yaren: 14
Yeşim: 20
Eda: 11
Aslıhan: 19
Yeşim: 11
Yaren: 16
Eda: 8
Aslıhan: 15
Yaren: 12
Yeşim: 16
Eda: 15
Aslıhan: 19
Yaren: 14
Yeşim: 13
Eda: 10
Yaren: 79 Puan
Aslıhan: 71 Puan
Yeşim: 70 Puan
Eda: 66 Puan
Çeyrek altını kazanan gelin Yaren oldu.
5 altın bileziği kazanan gelin 79 puan alan Yaren oldu.
12 Kasım Cuma günü Eda elendi.
Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayınlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanmaktadır.
5 gün boyunca her gün farklı yemekler yapılır ve süreler verilir kayınvalidelerde gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir. Günün en yüksek puanını alan gelin 1 çeyrek altın alır. Yarışmada haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 5 altın bilezik verilir. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan elenir.
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