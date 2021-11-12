Gelinim Mutfakta kim kazandı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Çeyrek altın kim kazandı, bilezikleri kim kazandı? - Haberler
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Gelinim Mutfakta kim kazandı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Çeyrek altın kim kazandı, bilezikleri kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta kim kazandı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Çeyrek altın kim kazandı, bilezikleri kim kazandı?

Ekranların sevilen programı Gelinim Mutfakta, izleyicilere keyifli anlar yalatıyor. Heyecanla programı takip eden izleyiciler program hakkında detayları merak ederken Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi ve Gelinim Mutfakta kim kazandı gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, Gelinim mutfakta kim kazandı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi?

Kanal D'de yayınlanan 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı yemek programı Gelinim Mutfakta haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Peki, bu hafta Gelinim Mutfakta kazanan kim? Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Gelinim mutfakta kim kazandı?

Yaren 18

Aslıhan 11

Yeşim 13

Eda18

Aslıhan: 13

Yaren: 14

Yeşim: 20

Eda: 11

Aslıhan: 19

Yeşim: 11

Yaren: 16

Eda: 8

Aslıhan: 15

Yaren: 12

Yeşim: 16

Eda: 15

Gelinim mutfakta kim kazandı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi?

Aslıhan: 19

Yaren: 14

Yeşim: 13

Eda: 10

Yaren: 79 Puan

Aslıhan: 71 Puan

Yeşim: 70 Puan

Eda: 66 Puan

Çeyrek altını kazanan gelin Yaren oldu.

5 altın bileziği kazanan gelin 79 puan alan Yaren oldu.

12 Kasım Cuma günü Eda elendi.

Gelinim mutfakta kim kazandı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Çeyrek altın kim kazandı, bilezikleri kim kazandı?12 Kasım Cuma Puan Durumu

Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayınlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanmaktadır.

5 gün boyunca her gün farklı yemekler yapılır ve süreler verilir kayınvalidelerde gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir. Günün en yüksek puanını alan gelin 1 çeyrek altın alır. Yarışmada haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 5 altın bilezik verilir. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan elenir.

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