Gelinim Mutfakta kim kazandı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Çeyrek altın kim kazandı, bilezikleri kim kazandı?

Kanal D'de yayınlanan 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı yemek programı Gelinim Mutfakta haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Peki, bu hafta Gelinim Mutfakta kazanan kim? Gelinim Mutfakta kim 1. oldu? 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Gelinim mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA NELER OLDU?

8 KASIM PAZARTESİ PUAN DURUMU

Yaren 18

Aslıhan 11

Yeşim 13

Eda18

9 KASIM SALI PUAN DURUMU

Aslıhan: 13

Yaren: 14

Yeşim: 20

Eda: 11

10 KASIM ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Aslıhan: 19

Yeşim: 11

Yaren: 16

Eda: 8

11 KASIM PERŞEMBE PUAN DURUMU

Aslıhan: 15

Yaren: 12

Yeşim: 16

Eda: 15

12 KASIM CUMA PUAN DURUMU

Aslıhan: 19

Yaren: 14

Yeşim: 13

Eda: 10

BU HAFTA GENEL PUAN DURUMU - TOPLAM

Yaren: 79 Puan

Aslıhan: 71 Puan Yeşim: 70 Puan Eda: 66 Puan

12 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Çeyrek altını kazanan gelin Yaren oldu.

5 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

5 altın bileziği kazanan gelin 79 puan alan Yaren oldu.

12 KASIM KİM ELENDİ?

12 Kasım Cuma günü Eda elendi.

12 Kasım Cuma Puan Durumu

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayınlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanmaktadır.

5 gün boyunca her gün farklı yemekler yapılır ve süreler verilir kayınvalidelerde gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir. Günün en yüksek puanını alan gelin 1 çeyrek altın alır. Yarışmada haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 5 altın bilezik verilir. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan elenir.

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