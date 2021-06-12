Gelincik Tepesi 678 Konut İçin Anahtar Teslim Töreni Düzenlendi

KURA ÇEKİMİNDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI24 Ocak'ta meydana gelen depremde Battalgazi'de evleri yıkılan ve ağır hasar gören aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gelincik Tepesi'nde yapılan 1.

KURA ÇEKİMİNDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

24 Ocak'ta meydana gelen depremde Battalgazi'de evleri yıkılan ve ağır hasar gören aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gelincik Tepesi'nde yapılan 1. Etap 678 konutun anahtar teslim töreni Battalgazi Belediyesi yanında düzenlendi.

Malatya İl Müftü Yardımcısı Hasan Nacar'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konutlar hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Kurada ismi çıkan hak sahipleri gözyaşlarına engel olamazken, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

Düzenlenen anahtar teslim törene; Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve hak sahipleri katıldı.

"YENİ BİR MERKEZ İNŞA EDİYORUZ"

Deprem konutlarının yapımında Battalgazi Belediyesi olarak büyük gayretler ortaya koyduklarını ve sonrasındaki sürecin ise en yakın takipçisi olduklarına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Devletimizin vatandaşına sahip çıktığı örneğinin en güzel sergilendiği bu güzel günümüzde teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. İlk günden itibaren her zaman milletinin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Çok güzel bir yerde yeni bir merkezin inşasına, hepiniz büyük destek verdiğiniz. Özellikle Battalgazi'de yeni bir alt merkezlerin oluşması noktasında verdiğiniz destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Gelincik Tepesi'ni tercih etmemizin en büyük nedeni; fiziki ve jeolojik olarak zemin etüdünün sağlam olmasıdır. İlk günden itibaren Battalgazi'de yapılan deprem konutlarının Gelincik Tepesi'nde olmasını talep ettik. Depremzede ailelerin mağdur olmaması için 24 Ocak'tan bu yana Battalgazi Belediyesi olarak sürecin en yakın takipçisi olduk, olmaya devam ediyoruz. Bugün Battalgazi'deki depremzede ailelerin yüzleri gülüyor. Geri kalan çalışmalarımı Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte beraber yaparak, konutları vatandaşlarımızın istifadesine Allah'ın izniyle sunacağız. Kentsel dönüşüm konusunda da Battalgazi'de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Battalgazi'mizi yeniden inşa ediyoruz. Bugün gerçekleştirilen kura ile evlerine kavuşan vatandaşlarımıza Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin" ifadelerini kullandı.

"BİZLER HİZMET DESTANLARINI YAZMAKLA MÜKELLEFİZ"

Malatya'da hizmet destanlarının yazıldığına dikkat çeken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya ve Malatyalı hemşehrilerimiz açısından bugün güzel bir gün. 24 Ocak tarihinde bir deprem yaşadık. Malatya'nın her noktasında büyük bir hizmet atağı var. Malatya geneli bir şantiye halindedir. Malatya tarihinin hizmet hamlelerini şehrin her santimetresinde görmek mümkündür. Bu anlamda başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, milletvekillerimize ve valimize teşekkür ediyorum. Bizim memleketimiz huzur memleketidir. Bu şehirde huzuru ihdas etmek için bizler hizmet etmek ve hizmet destanları yazmakla mükellefiz. Aldığımız miras bize bunu gerektiriyor. Bu hizmet destanlarını da Türkiye'ye lokomotif olacak ölçüde yapmak mecburiyetindeyiz. Bizim aldığımız miras ve yüklendiğimiz sorumluluk bunu gerektiriyor.

Gelincik tepesinin önemli bir alt merkez olacağına inanıyorum. Gelincik Tepesinde 1500'ün üzerinde konut yapılmakta. Bugün 678 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Oradaki yaşam çok konforlu olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak o alanda yaklaşık 10 km kamulaştırma yaparak 30 metre genişliğinde yol yapıyoruz. En kısa sürede bu yolumuzu tamamlayacağız. Malatya'yı mazisine layık hazırlama noktasında başta Belediye Başkanlarımızla, Milletvekillerimizle ve Hükümetimizle birlikte gece gündüz durmadan 7/24 yoğun bir mesai içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi Malatya genelinde bir hizmet destanı yazıyor. Seçkin insanların yaşadığı bu şehre seçkin hizmetler yapmak mecburiyetindeyiz. Bu kuralarda hak sahibi olacak maliklere hayırlı uğurlu olsun. Sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde oturmak nasip olur inşallah. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi bir borç biliyorum" şeklinde konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR GÜNE TANIKLIK EDİYORUZ"

Battalgazi'de güzel bir güne tanıklık ettiklerine vurgu yapan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "24 Ocak depreminin ardından çok üzülmüştük, bugün evleri hasar gören vatandaşlarımızın için yapılan konutların teslimi için bir aradayız ve çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Allah'a hamd olsun 6 bin 200 konutun yapılacak. Elazığ ve Malatya'da 30 bin civarında konut yapılıyor. Bugün Gelincik Tepesi'nde yapımı tamamlanan 1. Etap 3+1 konutlarının kurasını gerçekleştiriyoruz. İnşallah herkesin gönlüne göre konutlar kurada çıkar. Huzur ve güven içerisinde oturmayı Rabbim nasip eder. Malatya'mız bir deprem kuşağı. Bundan sonraki çalışmalarımızı buna göre yapmak lazım. Depreme dayanıksız olan yerlerde Kentsel Dönüşüm çalışmaları yapmak lazım. Bunun bir örneğini Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, Şehit Fevzi Mahallesinde gösterdi. Başkanımız büyük gayretleri ile Şehit Fevzi Mahallesinde bir dönüşüm başlıyor. Bu konuda da kendisini başarılar diliyorum. Kura çekiminin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"GÜCÜNÜ HALKTAN ALAN GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VAR"

Kura çekiminin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, "Kura çekiminin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Aileleriyle birlikte yuvalarında mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam geçirmelerini temenni ediyorum. Gücünü halktan alan Güçlü bir Türkiye var. Malumunuz ülkemiz deprem kuşağında olan bir ülke. Geçmiş tarihe baktığımız zaman bu ve bunun gibi afetler yaşadık. Fakat geçmişte bu yaralar tam anlamıyla sarılamadı. Bugüne baktığımız zaman ülkemizde ne zaman büyük sıkıntılar olsa, halkının yanında olan ve onların yarasını saran bir Cumhurbaşkanına sahibiz. Depremde ailelerin mağdur olmaması için binlerce konutlar yapılarak, maddi ve manevi destekler verildi. Buda liderimizin milletine verdiği değerin göstergesidir. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın. "

"GELİNCİK TEPESİ ÇOK GÜZEL BİR HAL ALDI"

Gerek hükümet olarak gerek yerel yönetimler olarak depremin ilk anından itibaren yaraların sarıldığına vurgu yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Öncelikle Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın sizlere çok çok selamlarını iletiyorum. 24 Ocak'ta yaşadığımız afet hepimizin gönül yarasıydı ve çok şükür hep birlikte bu yarayı iyileştirdik. Kendi bölgemizde yaşadığımız depremin iyileştirilmesi bizim vazifemizdi. 24 Ocak gecesi yaşadığımız depremde buradaydık ve sizlerle beraberdik. Olaylara anında müdahale etmek ve beraber olmak bizim için çok kıymetliydi. Canlarım açıkta kalmasın diye çadır ve konteyner çadırlar tesis edildi. İnsanımız için o gün her şeyi seferber ettik. Bugünde kura çekimine hep birlikte eriştik. Rabbime hamd olsun. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde Selahattin Gürkan başkanım, Gelincik tepesini rezerv alanı ilan edelim ve buraya konut yapalım demişti. O dönem bunun olmasının imkanı yoktu. Yaşanan depremin ardından Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve arkadaşlarla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, Gelincik Tepesi fikrini hayata geçirdik. Çok güzel bir hal aldı. Battalgazi'miz Malatya'nın parlayan yıldızı olacak. Evlerinizde güle güle oturun. Ailenizle birlikte mutlu bir hayat sürün" ifadelerinde bulundu.

"BİZLER SİZLERİN EMRİNDEYİZ"

Zor bir süreci geride bıraktıklarına vurgu yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "24 Ocak depreminde hayatını kaybeden ailelere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün 24 Ocak depreminde evleri zarar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından Gelincik Tepesi'nde yapılan konutların kura çekimi için bir araya geldik. Kurada evlerine kavuşacak olan vatandaşlarımıza, Rabbim sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. İnşallah böyle afetler bir daha yaşamayız. Gerçekten zor bir süreçti. Bu süreci devlet ve millet bütünleşmesiyle Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde herkesin özverili çalışmasıyla el ele vererek atlattık. Bu süreç özellikle salgın dönemine denk gelse de çalışmalar hızla devam etti. Bu süreçte hükümet ve yerel yönetimler olarak sizlerin yanında olduk. Aksayan yönler elbette olmuştur. Bunları ortadan kaldırmak için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Gerçekten yeni bir Malatya oluşuyor. Malatya değişim ve dönüşüm içerisinde. Bizlerde sizlerin emrindeyiz. Yeni evlerinizin hayırlı olması temennisi ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. "

"HAMD OLSUN DEVLETİMİZ ÇOK BÜYÜK"

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Valisi Aydın Baruş ise, "24 Ocak 2020 de çok büyük bir afet yaşadık. Bu afette hem Elazığ hem de Malatya'da yaşayan vatandaşlarımız büyük bir korku yaşadı. Sürecin başından itibaren büyük bir devlet olmanın onuru ve gururunu yaşadığımı da açıkça belirtmek istiyorum. Hamd olsun devletimiz çok büyük. Başta Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tüm ilgili kurumlar harekete geçti. Sürecin başından itibaren hepimiz çalışmaların yakın takipçileri olduk. Malatya insanı için yapılan bu çalışmaların sonucunu görmekte bizleri ayrıca mutlu ediyor. Sizlerin sağlıklı bir konut içinde oturamaması ve deprem üzüntüsünü yaşamanız bizleri her zaman mutsuz eder. O süreçte sizlerle birlikte bizlerde rahat uyku uyuyamadık. Devletimiz, vatandaşların yaralarını sarmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde bir seferberlik başlattı. Özellikle AFAD ve TOKİ yetkililerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu zor süreci sizlerin sabrı sayesinde bugünlere getirebildik. Bugün artık yüzümüz gülüyor. Çünkü Malatya'da yaşayan vatandaşlarımız için yeni yaşam alanları kurulmaya devam ediyor. Bugün kura çekimi yapılacak olan konutlarımızın bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah herkes dilediği ve arzuladığı konuta kavuşur. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından kura çekim töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fahrettin Güleç adlı vatandaşın kura çekimini gerçekleştirdi.

Kaynak: Habermetre