Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar Hayatımızın bir parçası haline gelen telefonlar tasarımlarıyla hayatımızı etkiliyor. Farklı tasarıma sahip telefonlar ise hem alışkanlıklarınızı hem de yaşam tarzımızı etkiliyor. İşte geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip cep telefonlar.

Günümüzde akıllı telefon pazarı tüm hızıyla gelişmeye devam ediyor. Her sene içerisinde onlarca yeni akıllı telefon modeli duyuruluyor. Duyurulan yeni modeller teknik özellikler bakımından selefi modellerden üstün olsa da tasarımsa anlamda kullanıcılara büyük yenilikler vaat etmiyorlar. Ancak geçmişte piyasaya sürülmüş bazı telefon modelleri var ki bir hayli ilginç. İşte, geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar.

MOTOROLA STARTAC RAİNBOW

1996 yılında Motorola'nın çıkardığı StarTAC Rainbow, trend olan StarTAC modelinin farklı ve renkli versiyonudur.

SAMSUNG SPH-N270 MATRİX

Matirx filminde Neo'nun elinde görüntülenen Samsung SPH-N270 Matrix, bilim kurgu filminden fırlamış bir görünüme sahiptir.

MOTOROLA V100

Klavye kullanımını rahatlatmak için tasarlanan Motorola V100, 2000 yılında piyasaya sürüldü. Çocuksu görünümü ve zor kullanımı yönünde şikayetler alan Motorola V100, üretimi durduruldu.

A20 SİNGLE SIM BLUETOOTH 3.0 EARPHONE

Hem kulaklık hem de telefon şeklinde tasarlanan A20 Single SIM Bluetooth 3.0 Earphone,İsveç çakısı işlevsel özelliklere sahip.Ancak bu model pek rağbet görmedi.

YOTAPHONE

Çift taraflı tasarıma sahip olan bu telefon Rus yapımıdır. Hala kullanılmaya devam eden bu model hakkında gelen en büyük şikayet ise kullanıcıların kılıf kullanamaması.

Q308 FİNGER GYRO

Stres çarkının telefonla buluştuğu tasarım, gerginliğinizi kısa sürede alıyor.

ANİCA S6 MOUSE PHONE

MP3, kamera ve her geçen gün farklı bir cihazın özellikleriyle entegre olan telefonlar Anica S6 Mouse Phone modeli le maus tasarımına kavuştu.

MOTOROLA FLİPOUT

Çağın biraz gerisinde kalmış izlenimi uyandıran Motorola Flipout, belki yıllar önce piyasaya çıksaydı farklı bir mazisi olabilirdi.

NOKİA 7600

Daha kolay mesaj yazma iddiasıyla piyasaya sürülen Nokia 7600, bir moda ikonu tasarımına sahip.

SAMSUNG SERENE

Nostaljiyi modernize den Samsung Serene, enteresan bir tasarıma sahip. Mesaj yazmak ve fotoğraf çekmek gibi özelliklerinin fonksiyonel olmayışı bu modelin ömrünü kısalttı.

TOSHİBA G450

Tuş takımı tasarımı ile farklı bir dizayna sahip olan Toshiba G450, MP3 çalar görünümü ile dikkat çekiyor.

HTC DREAM (GOOGLE G1)

Mobil telefon dünyasında dönüm noktalarından biri olan HTC Dream (Google G1), Android sistemi, dokunmatik ekranı ve tuş takımı ile birçok işlevsel fonksiyonu bir arada sunuyor.

VERTU SİGNATURE COBRA

Zenginlik göstergesi tasarımıyla dikkat çeken Vertu Signature Cobra, gösteriş ve şaşa düşkünlerine hitap ediyor.

SAMSUNG UPSTAGE

MP4 çalr ve telefonu bir araya getiren Samsung Upstage, üretiminin Samsung'un henüz piyasa lideri olmadığı günlerde olmaması onun adına üzücü olmuş.

XCUTE DV1

Video ve telefon olma arasında kararsız kalan Xcute DV1, ilgi çekse de performansı nedeniyle piyasada tutunamadı.

SİEMENS XELİBRİ 6

Küçük bir makyaj kutusunu andıran Siemens Xelibri 6, kadınları hedefine almıştı. Kullanımı zor olan telefon çok rağbet görmedi.