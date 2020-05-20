Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar

Hayatımızın bir parçası haline gelen telefonlar tasarımlarıyla hayatımızı etkiliyor. Farklı tasarıma sahip telefonlar ise hem alışkanlıklarınızı hem de yaşam tarzımızı etkiliyor. İşte geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip cep telefonlar.

Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar
20.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:51

Günümüzde akıllı telefon pazarı tüm hızıyla gelişmeye devam ediyor. Her sene içerisinde onlarca yeni akıllı telefon modeli duyuruluyor. Duyurulan yeni modeller teknik özellikler bakımından selefi modellerden üstün olsa da tasarımsa anlamda kullanıcılara büyük yenilikler vaat etmiyorlar. Ancak geçmişte piyasaya sürülmüş bazı telefon modelleri var ki bir hayli ilginç. İşte, geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar.

MOTOROLA STARTAC RAİNBOW

1996 yılında Motorola'nın çıkardığı StarTAC Rainbow, trend olan StarTAC modelinin farklı ve renkli versiyonudur.

Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar

SAMSUNG SPH-N270 MATRİX

Matirx filminde Neo'nun elinde görüntülenen Samsung SPH-N270 Matrix, bilim kurgu filminden fırlamış bir görünüme sahiptir.

Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar

MOTOROLA V100

Klavye kullanımını rahatlatmak için tasarlanan Motorola V100, 2000 yılında piyasaya sürüldü. Çocuksu görünümü ve zor kullanımı yönünde şikayetler alan Motorola V100, üretimi durduruldu.

Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar

A20 SİNGLE SIM BLUETOOTH 3.0 EARPHONE

Hem kulaklık hem de telefon şeklinde tasarlanan A20 Single SIM Bluetooth 3.0 Earphone,İsveç çakısı işlevsel özelliklere sahip.Ancak bu model pek rağbet görmedi.

Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar

YOTAPHONE

Çift taraflı tasarıma sahip olan bu telefon Rus yapımıdır. Hala kullanılmaya devam eden bu model hakkında gelen en büyük şikayet ise kullanıcıların kılıf kullanamaması.

Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar

Q308 FİNGER GYRO

Stres çarkının telefonla buluştuğu tasarım, gerginliğinizi kısa sürede alıyor.

Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar

ANİCA S6 MOUSE PHONE

MP3, kamera ve her geçen gün farklı bir cihazın özellikleriyle entegre olan telefonlar Anica S6 Mouse Phone modeli le maus tasarımına kavuştu.

Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar

MOTOROLA FLİPOUT

Çağın biraz gerisinde kalmış izlenimi uyandıran Motorola Flipout, belki yıllar önce piyasaya çıksaydı farklı bir mazisi olabilirdi.

Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar

NOKİA 7600

Daha kolay mesaj yazma iddiasıyla piyasaya sürülen Nokia 7600, bir moda ikonu tasarımına sahip.

Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar

SAMSUNG SERENE

Nostaljiyi modernize den Samsung Serene, enteresan bir tasarıma sahip. Mesaj yazmak ve fotoğraf çekmek gibi özelliklerinin fonksiyonel olmayışı bu modelin ömrünü kısalttı.

Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar

TOSHİBA G450

Tuş takımı tasarımı ile farklı bir dizayna sahip olan Toshiba G450, MP3 çalar görünümü ile dikkat çekiyor.

Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar

HTC DREAM (GOOGLE G1)

Mobil telefon dünyasında dönüm noktalarından biri olan HTC Dream (Google G1), Android sistemi, dokunmatik ekranı ve tuş takımı ile birçok işlevsel fonksiyonu bir arada sunuyor.

Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar

VERTU SİGNATURE COBRA

Zenginlik göstergesi tasarımıyla dikkat çeken Vertu Signature Cobra, gösteriş ve şaşa düşkünlerine hitap ediyor.

Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar

SAMSUNG UPSTAGE

MP4 çalr ve telefonu bir araya getiren Samsung Upstage, üretiminin Samsung'un henüz piyasa lideri olmadığı günlerde olmaması onun adına üzücü olmuş.

Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar

XCUTE DV1

Video ve telefon olma arasında kararsız kalan Xcute DV1, ilgi çekse de performansı nedeniyle piyasada tutunamadı.

SİEMENS XELİBRİ 6

Küçük bir makyaj kutusunu andıran Siemens Xelibri 6, kadınları hedefine almıştı. Kullanımı zor olan telefon çok rağbet görmedi.

Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi Haber
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Haber
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı cansız beden buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı cansız beden buldu
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Günlük burç yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cansız bedeni bulundu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cansız bedeni bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Sırrı Süreyya Önder Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ferdi Tayfur Jennifer Lopez Yılmaz Erdoğan Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Ali Koç Şenol Güneş Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Kadın 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Geçmişten günümüze en ilginç tasarıma sahip telefonlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 17:51:06. #1.14#
title