"Geçmişten Bugüne Kudüs" dijital gösterimi bir ay boyunca Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda
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"Geçmişten Bugüne Kudüs" dijital gösterimi bir ay boyunca Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda

'Geçmişten Bugüne Kudüs' dijital gösterimi bir ay boyunca Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, '360 Kültür Sanat' projesi kapsamında düzenlenen "Geçmişten Bugüne Kudüs" temasıyla yola çıkan dijital gösterim, bir ay boyunca Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda haftanın 6 günü 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

"Kudüs Dijital Gösterimi" İletişim Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta 14 Haziran'da İstanbul'da açıldı. Kudüs'ün Osmanlı Dönemi'ne ait arşiv fotoğrafları ile de desteklenen gösterim ilk olarak 3 boyutlu hologram film ile başlıyor. Bu filmde şehrin tarih boyunca devam eden dönüşümüne, şehirdeki hakimiyetin birçok kez el değiştirmesiyle ortaya çıkan durumlara ve bu mukaddes şehri diğer şehirlerden farklı kılan tarihi öneme değiniliyor. İkinci bölümdeki led ekranlarda, İsrail devletinin uyguladığı insanlık dışı muameleler, Kudüs'te yaşananlar ve Filistin şehitleri konu ediliyor. Kamuoyunun bu suçlara yönelik tepkilerine yer veriliyor.

'Geçmişten Bugüne Kudüs' dijital gösterimi bir ay boyunca Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda

FİLİSTİN'İN CESUR KIZI DA GÖRÜNTÜLERDE

U perdeyle çevrili olan üçüncü bölümde, gravürlerle ve fotoğraflarla, Osmanlı dönemi Kudüs şehrinin panoramik görüntüsü, Ağlama Duvarı, Altın Kapı, Kutsal Kabir Kilisesi, Kudüs Kalesi, Şam Kapısı, Yafa Kapısı, Davut Kapısı, Mescid-i Aksa, Kubbet'üs Sahra, Hicaz Demiryolu Kudüs İstasyonu, Muallak taşı, Zeytin Dağı eteklerinden kadim Kudüs şehri ve surları sergileniyor. Güncel Kudüs fotoğraflarına gelindiğinde ise İkinci İntifada'nın sembol ismi şehit Muhammed Durra'nın ve Filistin'in cesur kızı olarak tanınan Ahed Tamimi'nin de görüntülerine yer veriliyor.

'Geçmişten Bugüne Kudüs' dijital gösterimi bir ay boyunca Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda

İSRAİL'İN ZULMÜ ANLATILIYOR

Son olarak dördüncü bölümde, surlarla çevrili Kubbet'üs Sahra (taş kubbe) ve Kudüs'ün diğer mabetlerinin fotoğraflarından video mapping gösterimi yapılıyor. Gösterim boyunca genel olarak Kudüs'ün geçmişte ve şimdi içerisinde bulunduğu hâl, geçirdiği aşamalar ve İsrail devletinin zulümleri adım adım yansıtılıyor.

'Geçmişten Bugüne Kudüs' dijital gösterimi bir ay boyunca Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda

12 TEMMUZ'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

"Geçmişten Bugüne Kudüs", 12 Temmuz'a kadar, pazar günleri hariç Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak ziyaret edilebilecek.

'Geçmişten Bugüne Kudüs' dijital gösterimi bir ay boyunca Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda
'Geçmişten Bugüne Kudüs' dijital gösterimi bir ay boyunca Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda
Servet Uzun
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