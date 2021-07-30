Gazipaşa'da 4 farklı noktada orman yangını (2)

3 NOKTADA KONTROL ALTINDAAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde, gece ormanlık alanda 4 farklı noktada çıkan yangına gece boyunca kara ekipleri müdahale ederken, gün ağardığı andan itibaren de helikopterle söndürme çalışmaları başlatıldı.

3 NOKTADA KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, gece ormanlık alanda 4 farklı noktada çıkan yangına gece boyunca kara ekipleri müdahale ederken, gün ağardığı andan itibaren de helikopterle söndürme çalışmaları başlatıldı. Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 3 noktada kontrol altına alındı. Tek noktada devam eden yangının da kontrol altına alınmasına yönelik müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut