Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer'den yapılandırmada ikinci taksit uyarısı

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, "7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun" kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflere mağduriyet yaşamamaları için ikinci taksit için uyarıda bulundu.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, "7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun" kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflere mağduriyet yaşamamaları için ikinci taksit için uyarıda bulundu.

Törer, yazılı açıklamasında, yapılandırılan vergi borçları için ilk taksit ödemesinin geçen ay sona erdiğini, ikinci taksit ödemelerinin ise 31 Mart Çarşamba günü sona ereceğini hatırlattı.

Törer, taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ikinci taksit ödemelerini mutlaka süresi içerisinde yapmaları gerektiğini, aksi takdirde yapılandırmanın ihlal olacağını ve kanun imkanlarından yararlanamayacaklarını vurguladı.

Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflerin, 31 Mart tarihine kadar borcun tamamını ödemeleri halinde taksitli ödemeye kıyasla daha avantajlı olacağını ifade eden Törer, taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi ve birinci taksitin süresinde ödendikten sonra geri kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan borç üzerinden katsayı alınmayacağını, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacağını, kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 12,5 oranında indirim yapılacağını, yapılandırılan alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması halinde ise kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 25 oranında indirim yapılacağını anımsattı.

Törer, ayrıca yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmesini tercih eden mükelleflerin, başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılmasının da mümkün olacağını ve bu kapsamda yapılacak erken ödemelerin ilgili katsayıya göre düzelteceğini belirtti.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanılamayacağına dikkati çeken Törer, şunları kaydetti:

"Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları, en geç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla mutlaka ödenmesi gerek. Ödemeyle ilgili olarak koronavirüs salgınını unutmamalıyız. Ödemeler, taksitler halinde veya peşin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla da ödenebilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar