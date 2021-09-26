Gaziantep Valiliği'nden, 'istismar' iddialarına ilişkin açıklama - Haberler
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Gaziantep Valiliği'nden, 'istismar' iddialarına ilişkin açıklama

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
Gaziantep Valiliği'nden, 'istismar' iddialarına ilişkin açıklama

GAZİANTEP Valiliği, bir televizyon kanalında yayınlanan gündüz kuşağı programında ortaya atılan cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP Valiliği, bir televizyon kanalında yayınlanan gündüz kuşağı programında ortaya atılan cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Valilkten yapılan açıklamada, 23 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan bir televizyon programında D.A. ve eşi B.A.'nın cinsel istismar konulu bazı iddialarına yer verildiği belirtilerek, "Bahse konu olay televizyon yayınından yaklaşık 6 ay önce 5 Nisan 2021 tarihinde Şahinbey Mahallesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana gelmiş ve İlçe Jandarma Komutanlığımız kolluk sahasında gerekli işlemlere başlanmıştır. Aile içerisinde yaşanan karşılıklı suçlamalar ve şikayetler üzerine konu adli makamlar tarafından takip edilmektedir. S.T. isimli kişi beyanında, küçük kızı S.T.'ye (13) damadı B.A.'nın cinsel istismarda bulunduğu B.A.'nın kendisine ve kızına zorla uyuşturucu kullandırdığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığını iddia etmiştir. Suçlama üzerine D.A. ve eşi B.A.'nın evinde yapılan aramada uyuşturucu ve silah bulunmuş ve gerekli adli işlem yapılmıştır. 5 Nisan 2021 tarihinde adli tıp uzmanı raporuna göre; S.T.'nin muayenesinde eski ya da yeni bir istismara maruz kalmadığı tespit edilmiştir. Akabinde S.T., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından koruma altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

B.A. hakkında yapılan işlemden 2 gün sorna eşi D.A.'nın müracaatta bulunarak annesi S.T.'nin zorlamasıyla 13 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kaldığı yönünde beyanda bulunduğu aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Verilen ifadeler ve suçlamalar sonucunda taraflar arasında husumet oluşmuştur ve açılan karşılıklı davalar devam etmektedir. Yayınlanan haberler üzerine olaya karıştığı iddia edilen kişilerden D.A.'nın anne ve babasının da aralarında bulunduğu 12 kişilik grup, 24 Eylül 2021 günü Gaziantep Adliyesi'ne giderek iddialara yer veren televizyon programı ve iddialarda bulunan D.A. ve eşi B.A. hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır. Adli makamlar tarafından dosya üzerinde gizlilik kararı bulunmakta olup her iki tarafın iddiaları ve iddialar üzerine yapılan işlemler dosyada mevcuttur. Adli süreç devam etmektedir. Bununla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz konuyu bütün yönleriyle takip etmektedir."


Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri
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