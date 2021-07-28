Gaziantep Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gaziantep taban puanları kaçtır? Gaziantep Üni bölümleri puanları!
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Gaziantep Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gaziantep taban puanları kaçtır? Gaziantep Üni bölümleri puanları!

Gaziantep Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gaziantep taban puanları kaçtır? Gaziantep Üni bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Gaziantep Üniversitesi oldu. Peki, Gaziantep Üniversitesi taban puanları kaçtır? Gaziantep Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Gaziantep puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Gaziantep Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Gaziantep Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Gaziantep Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Gaziantep Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gaziantep taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Gaziantep Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği FakültesiSAY9090482,40678491,11922
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/ArkeolojiEA4041225,11196317,61609
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/BiyolojiSAY3031255,49028329,28231
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/CoğrafyaSÖZ6062309,81720368,52374
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/FelsefeEA6062236,30824386,42154
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve EdebiyatıDİL7072361,85498423,26401
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/KimyaSAY2021250,72108311,12629
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/MatematikSAY6062282,14637349,58806
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce)EA6062265,11904345,64559
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/TarihSÖZ8082286,06171411,43057
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ8081312,19996382,58047
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gaziantep Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY6060434,82846466,86425
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gaziantep Eğitim Fakültesi/İngilizce ÖğretmenliğiDİL6062402,15219462,36709
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gaziantep Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7070372,14815459,68795
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gaziantep Eğitim Fakültesi/Sınıf ÖğretmenliğiEA6060366,28740407,73272
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gaziantep Eğitim Fakültesi/Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ6060385,27130425,65153
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ6062271,48198401,99965
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Tekstil ve Moda TasarımıEA6062231,90014332,87613
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)SAY4040442,63864467,61417
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi (İngilizce)EA6061305,50916386,11464
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk FakültesiEA190190410,91938508,35976
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisatEA9093247,28320346,15977
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletmeEA8588253,94724346,56085
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/MaliyeEA4041250,38863327,60965
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA5051284,39653347,46222
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve LojistikEA7072264,15576361,77627
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyatSÖZ120120344,84941405,42476
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)SÖZ8082317,45910344,42956
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça)SÖZ4040298,06388409,52503
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/GazetecilikSÖZ7072257,26298353,55476
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ7072279,92766357,35966
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisatEA3031213,87861236,42886
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu YönetimiEA5052228,52019352,55708
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce)SAY8081344,41615425,96751
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)SAY6062231,15631313,47271
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)SAY9092384,39411450,08141
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)SAY8082339,14861381,89803
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY6062343,73419411,07541
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)SAY6062303,63456339,73783
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği (İngilizce)SAY4018284,50382348,13483
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)SAY8069283,21838353,10316
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce)SAY100103325,84564390,27700
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)SAY8082302,04613345,42049
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)SAY205283,72601329,68147
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce)SAY208284,72122382,32656
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)SAY10------
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği (İngilizce)SAY2021295,33215359,00380
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Nizip Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY5050399,23021431,35707
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Nizip Eğitim Fakültesi/Sınıf ÖğretmenliğiEA5050349,99326409,89672
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Nizip Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ5052353,38279373,50483
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Nizip Eğitim Fakültesi/Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ5050372,63436410,43214
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/EbelikSAY8080321,34968400,50248
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/HemşirelikSAY200200362,28642448,42168
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp FakültesiSAY160160502,57575521,72567
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce)SAY6060496,64504504,75029
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ6060358,15955426,03479

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Gaziantep Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gaziantep taban puanları kaçtır? Gaziantep Üni bölümleri puanları! - Haberler
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