Gaziantep Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gaziantep taban puanları kaçtır? Gaziantep Üni bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Gaziantep Üniversitesi oldu. Peki, Gaziantep Üniversitesi taban puanları kaçtır? Gaziantep Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Gaziantep puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Gaziantep Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Gaziantep Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Gaziantep Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Gaziantep Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gaziantep taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Gaziantep Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 90 90 482,40678 491,11922 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 40 41 225,11196 317,61609 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 30 31 255,49028 329,28231 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya SÖZ 60 62 309,81720 368,52374 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe EA 60 62 236,30824 386,42154 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70 72 361,85498 423,26401 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya SAY 20 21 250,72108 311,12629 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik SAY 60 62 282,14637 349,58806 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) EA 60 62 265,11904 345,64559 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 80 82 286,06171 411,43057 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 81 312,19996 382,58047 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gaziantep Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 434,82846 466,86425 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gaziantep Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği DİL 60 62 402,15219 462,36709 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gaziantep Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 70 372,14815 459,68795 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gaziantep Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 366,28740 407,73272 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gaziantep Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 385,27130 425,65153 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60 62 271,48198 401,99965 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Tekstil ve Moda Tasarımı EA 60 62 231,90014 332,87613 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) SAY 40 40 442,63864 467,61417 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi (İngilizce) EA 60 61 305,50916 386,11464 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 190 190 410,91938 508,35976 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 90 93 247,28320 346,15977 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 85 88 253,94724 346,56085 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye EA 40 41 250,38863 327,60965 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50 51 284,39653 347,46222 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 70 72 264,15576 361,77627 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 120 344,84941 405,42476 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 82 317,45910 344,42956 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 40 298,06388 409,52503 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 70 72 257,26298 353,55476 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70 72 279,92766 357,35966 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 30 31 213,87861 236,42886 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi EA 50 52 228,52019 352,55708 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) SAY 80 81 344,41615 425,96751 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 60 62 231,15631 313,47271 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90 92 384,39411 450,08141 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 80 82 339,14861 381,89803 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 62 343,73419 411,07541 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 60 62 303,63456 339,73783 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 40 18 284,50382 348,13483 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 69 283,21838 353,10316 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 100 103 325,84564 390,27700 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 80 82 302,04613 345,42049 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 20 5 283,72601 329,68147 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) SAY 20 8 284,72122 382,32656 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1 0 --- --- GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği (İngilizce) SAY 20 21 295,33215 359,00380 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Nizip Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 50 399,23021 431,35707 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Nizip Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 50 50 349,99326 409,89672 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Nizip Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 52 353,38279 373,50483 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Nizip Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 50 372,63436 410,43214 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik SAY 80 80 321,34968 400,50248 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 200 200 362,28642 448,42168 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 160 160 502,57575 521,72567 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) SAY 60 60 496,64504 504,75029 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60 60 358,15955 426,03479

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