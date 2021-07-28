Gaziantep Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gaziantep taban puanları kaçtır? Gaziantep Üni bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Gaziantep Üniversitesi oldu. Peki, Gaziantep Üniversitesi taban puanları kaçtır? Gaziantep Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Gaziantep puanları sizlerle...
Geçen seneye göre Gaziantep Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Gaziantep Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Gaziantep Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Gaziantep Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gaziantep taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Gaziantep Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi
|SAY
|90
|90
|482,40678
|491,11922
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji
|EA
|40
|41
|225,11196
|317,61609
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji
|SAY
|30
|31
|255,49028
|329,28231
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya
|SÖZ
|60
|62
|309,81720
|368,52374
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe
|EA
|60
|62
|236,30824
|386,42154
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|70
|72
|361,85498
|423,26401
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya
|SAY
|20
|21
|250,72108
|311,12629
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik
|SAY
|60
|62
|282,14637
|349,58806
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce)
|EA
|60
|62
|265,11904
|345,64559
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|80
|82
|286,06171
|411,43057
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80
|81
|312,19996
|382,58047
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gaziantep Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60
|60
|434,82846
|466,86425
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gaziantep Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|60
|62
|402,15219
|462,36709
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gaziantep Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|70
|372,14815
|459,68795
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gaziantep Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|60
|366,28740
|407,73272
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Gaziantep Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|385,27130
|425,65153
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|60
|62
|271,48198
|401,99965
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Tekstil ve Moda Tasarımı
|EA
|60
|62
|231,90014
|332,87613
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|40
|40
|442,63864
|467,61417
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi (İngilizce)
|EA
|60
|61
|305,50916
|386,11464
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi
|EA
|190
|190
|410,91938
|508,35976
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|90
|93
|247,28320
|346,15977
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|85
|88
|253,94724
|346,56085
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye
|EA
|40
|41
|250,38863
|327,60965
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|50
|51
|284,39653
|347,46222
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|EA
|70
|72
|264,15576
|361,77627
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat
|SÖZ
|120
|120
|344,84941
|405,42476
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)
|SÖZ
|80
|82
|317,45910
|344,42956
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça)
|SÖZ
|40
|40
|298,06388
|409,52503
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik
|SÖZ
|70
|72
|257,26298
|353,55476
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70
|72
|279,92766
|357,35966
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|30
|31
|213,87861
|236,42886
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi
|EA
|50
|52
|228,52019
|352,55708
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce)
|SAY
|80
|81
|344,41615
|425,96751
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)
|SAY
|60
|62
|231,15631
|313,47271
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|90
|92
|384,39411
|450,08141
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
|SAY
|80
|82
|339,14861
|381,89803
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|62
|343,73419
|411,07541
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
|SAY
|60
|62
|303,63456
|339,73783
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|40
|18
|284,50382
|348,13483
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|80
|69
|283,21838
|353,10316
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|100
|103
|325,84564
|390,27700
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)
|SAY
|80
|82
|302,04613
|345,42049
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|20
|5
|283,72601
|329,68147
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|20
|8
|284,72122
|382,32656
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|0
|---
|---
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|20
|21
|295,33215
|359,00380
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Nizip Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50
|50
|399,23021
|431,35707
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Nizip Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|50
|349,99326
|409,89672
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Nizip Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|52
|353,38279
|373,50483
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Nizip Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|50
|372,63436
|410,43214
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik
|SAY
|80
|80
|321,34968
|400,50248
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|200
|200
|362,28642
|448,42168
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi
|SAY
|160
|160
|502,57575
|521,72567
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|496,64504
|504,75029
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|60
|60
|358,15955
|426,03479