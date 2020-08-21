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GAZİANTEP Tehdit edilen doktor Hacer'in avukatı Adalet Bakanı Gül aradı

Tehdit edilen doktor Hacer'in avukatı: Adalet Bakanı Gül aradıMALATYA'da dershaneye giderken tanıştığı Cebrail Can K.

21.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:10

Tehdit edilen doktor Hacer'in avukatı: Adalet Bakanı Gül aradı

MALATYA'da dershaneye giderken tanıştığı Cebrail Can K. tarafından 7 yıldır şantaj ve tehdide maruz kalan doktor Hacer Demirel'in (26) avukatı İsmik Arğıllı Suvat, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül arayarak, dosyayı takip ettiklerini söyledi" dedi.

Aslen Malatyalı olan Hacer Demirel, 19 yaşındayken üniversiteya hazırlık için gittiği dershanede Cebrail Can K. ile tanıştı. Ancak K. platonik aşk yaşadığı Demirel'i taciz etmeye başladı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Demirl'in peşini, Cebrail Can K. bırakmadı. Peşinden gittiği genç kızı taciz ve tehdit etmeye devam etti. Hacer Demirel, 4'üncü sınıftayken, defalarca sınava giren Cebrail Can K. da aynı üniversitenin aynı bölümünü kazandı. Taciz ve tehditlerle geçen okul hayatınının sonunda Demirel, Kilis Devlet Hastanesi'ne atandı. Kalaycı ise okulu bırakarak genç doktorun peşinden Kilis'e gitti ve tacizi sürdürdü.

19 yaşından bu yana Kalaycı'ya 2 dava açan Hacer Demirel, hakkında 7 defa uzaklaştırma kararı aldırdığı Cebrail Can K. için son olarak Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hacer Demirel'in avukatı İslim Arğıllı Suvat müvekkilinin yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hacer hanım yaklaşık 3 hafta önce bizimle irtibata geçerek görüşme talep etti. Görüşmeye geldiğinde elinde yaşadığı olaylara ait ses kayıtları ve mesajların görüntüleri vardı. İlk etapta abarttığını düşündüm. Fakat kayıtlara baktığım zaman yaşadıkları şeylerin çok ağır, psikolojik şiddet olduğunu gördüm. Cinsel taciz var, tehdidin yanı sıra. Süreç 2013 yılında başlamış. 2013 yılında, üniversite hazırlık dershanesinde tanıştığı Cebrail Can K.'dan tehdit, hakaret ve şantaj mesajları aldığını gördüm. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanıyor Hacer hanım, başka bir şehre gidiyor, şehir değiştiriyor. Şahıs burada da takip ve tacizlerini sürdürüyor Hacer hanım dördüncü sınıftayken, aynı şahıs tıp fakültesini kazanarak, daha yakın olmak için aynı şehire geliyor. Tabi derdi okumak değil. Yaptığı şey tamamen Hacer hanımı bezdirmek, bastırmak ve bu şiddeti kanıksamak. Hacer hanım,'26 yaşındayım ve 7 yıldır bu insanla uğraşıyorum, benim normal bir hayatım olmayacak' diyordu. Şiddeti bu kadar kanıksamış bir haldeydi. Biz ona elimizden gelen hukuki çağrıyı yaptık. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusunun ardından Hacer hanımla savcılığa gittik ve ifade verdik. İfade esnasında dahi kişinin müvekkilim Hacer hanımı aradığına savcı şahit oldu, bunu zapta geçirdik. Daha sonra uzaklaştırma talep ettik. Aile mahkemesi talebimizi kabul etti. 6 aylık uzaklaştırma kararı alındı. Hacer hanımın kimlik bilgilerinin gizlenmesini de istedik. Hacer Demirel bu süreçte 7-8 defa telefon numarası değiştiriyor. Son 4 hattı kendi adına dahi değil. Böyle saplantılı bir kişiyle mücadele ediyoruz."

'ADALET BAKANI ARADI'

Cebrail Can K. hakkında daha önce açılan 2 dava olduğunu ifade eden avukat Suvat,

"Dosya ile ilgili olarak dün Sayın Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'den telefon aldık. Dosyanın takipçisi olacağını söyledi. Bu durum da bizi çok mutlu etti. Tabi bunların hepsi bir başlangıç. Biz bundan sonraki süreç için etkin hukuki bir koruma bekliyoruz. Artık görev yeri değişikliği, isim değişikliği gibi taleplerimiz var. Dileriz bu taleplerimiz de kabul görür. Bu şahsın açılan ilk davası değil. Erzurum'da iki dosya devam ediyordu, biri nihayete erdi ve sanık ceza aldı. Fakat herhangi bir sabıka kaydı olmadığı için ceza ertelendi. Diğer dava devam ediyor, bizim yaptığımız şikayetle birlikte üç dosyası oldu."

'KİŞİNİN AKLİ MELEKELERİ YERİNDE DEĞİL'

Hacer Demirel'in 7 yıldır bu kişiyle mücadele ettiğini ifade eden avukat İslim Arğıllı Suvat "Müvekkilim 19 yaşından beri bu kişiyle mücadele ediyor ve artık onun da normal bir insan gibi hayatını sürdürmeye hakkı var. Müvekkilim bir hekim, şu an pandemi sürecinde ağır koşulların yanı sıra bu işle mücadele ediyor. İki defa ev taşımak zorunda kalmış. Son 1 yılda Cebrail Can K. tarafından 1670 farklı hattan arandığını biz gördük. Kayıtlarını dosyaya sunduk. Hepsi de Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki dosyada mevcut. Bu kişinin akli melekelerinin yerinde olmadığını düşünüyoruz. Ailesi başka memlekette, kendisi başka bir memlekette okuyor. Hiçbir bağı olmamasına rağmen müvekkilimin ardından Kilis'e geliyor. Tamamen hayatının odak noktasına Hacer Demirel'i getirmiş. Hacer Demirel'in nöbetten çıkışlarında uzaktan fotoğraflarını çekerek kendisine atıyor" diye konuştu.

'HACER'E ULAŞMAMASI LAZIM'

Avukat Suvat, Cebrail Can K.'nin söz konusu suçlardan tutuklanmasının zor olduğunu ancak hastanede kontrol altında tutulması gerektiğini belirterek, "Bizim şikayetçi olduğumuz suçlar, tutuklama gerektirmeyen, katalog suçlardan değil. Bizim burada dikkat çekmek istediğimiz nokta kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığını düşünüyoruz. Akıl hastanesinde tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Fakat asıl soru şu; Bu kişi akıl hastanesinden çıktıktan sonra ne yapacağız? Çıktıktan sonra tekrar Hacer'i saplantı haline getirecek mi? Bunun için Hacer'e ulaşamaması lazım. Biz yolun başındayız. Bundan sonra Hacer hanıma ulaşmaması için elimizden gelen hukuki çabayı göstereceğiz" dedi.

GAZİANTEP Tehdit edilen doktor Hacer'in avukatı Adalet Bakanı Gül aradı

Kaynak: DHA

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