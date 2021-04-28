GAZİANTEP'TE YEŞİL SARIMSAK HASADI BAŞLADI
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GAZİANTEP'TE YEŞİL SARIMSAK HASADI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in tescilli Araban sarımsağının ilk hasadı yapıldı.

GAZİANTEP'in tescilli Araban sarımsağının ilk hasadı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çiftçilerle birlikte yaptığı sarımsak hasadının ardından tarlada toplanan sarımsakla, şiveydiz pişirerek iftara hazırlık yaptı.

Gaziantep'in Araban ovasında gerçekleştirilen sarımsak hasadına hasadına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ve çiftçiler katıldı. Pandemi dolayısıyla yoğun talep gören Araban sarımsağında geçen yıla göre artış gösteren üretimde 15 bin dönümlük ekim alanı bu yıl 35 bin dönüm seviyelerine çıkartıldı. Arabanlı çiftçiler ürettiği sarımsaklarla Türkiye sarımsak ihtiyacının yüzde 25'ini karşılarken, bölgede bulunan çiftçilerinde geçim kaynağı haline geldi.

'YENİ BEYAZ ALTINIMIZ ARABAN SARIMSAĞI'

Araban sarımsağının bölge çiftçisi için önemli bir gelir kapısı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, 'Birçok beyaz altınımız var. Daha önce pamuğumuz beyaz altındı, yeni beyaz altınımız Araban sarımsağa. Araban sarımsağının diğerlerinden farkı bir aroması var. Sarımsağımızın raf ömrü çok uzun. Raf ömrünün uzun olması, tarladan sofraya giderken gıda israfını önlüyor. Sarımsak dişi büyük ve çeşit olarak dünyanın en kaliteli sarımsağıdır. Bize düşen önemli şey bunu daha fazla üretmek. Sarımsak için birlik ve kooperatif kuruldu. Daha fazla üretmek için maliyetleri azaltmak gerekiyor. Maliyetleri azalmak içinde enerji giderinin azaltılması gerekiyor ve bunun için çalışmalara başladık. Katma değer üreten ürünlere geçmemiz gerekiyor. Örneğin sarımsak tozu ve sarımsağın türevleri. Böylelikle tarladaki birim fiyatı 10 katına çıkıyor. Çiftimizin elindeki maliyetleri aşağı düşürüp fiyatı arttırınca Araban sarımsağı aile ve çiftçi ekonomisine önemli oranda etki yapacak. Bu işin her bir kademesini tek tek çalışıyoruz" dedi.

'DÜNYAYA SATILMASI İÇİN YENİ BİR AĞ OLUŞTURACAĞIZ'

Araban sarımsağına Avrupa Birliği coğrafi işaret için başvuru yaptıklarını ve Araban sarımsağının dünyaya satılması için yeni bir ağ oluşturacaklarını dile getiren Başkan Şahin, " Araban sarımsağına Avrupa Birliği coğrafi işaret için başvuru yaptık. Dünyaya satılması için yeni bir ağ oluşturacağız. Sarımsak bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir besin kaynaklarından birisidir. Pandemiden kurtulmak istiyoruz, bir taraftan aşılanıyoruz. Maskeden kurtulmanın yolu daha fazla Araban sarımsağı yemektir ve yemeklerde tüketmektir" diye konuştu.

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Araban sarımsağının üretim sahasının genişletilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi için önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti. Bölgede soğuk hava depolarının yapıldığını söyleyen Karayılan, 'Sarımsağın işlenmesi ve toz elde edilmesi amacıyla şu anda bir proje hazırlıyoruz' dedi.

GAZİANTEP'TE YEŞİL SARIMSAK HASADI BAŞLADI
GAZİANTEP'TE YEŞİL SARIMSAK HASADI BAŞLADI
GAZİANTEP'TE YEŞİL SARIMSAK HASADI BAŞLADI
GAZİANTEP'TE YEŞİL SARIMSAK HASADI BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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