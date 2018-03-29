Gaziantep'te Sanayici ve İşadamlarına Piyasalar ve Ekonomi Anlatıldı

MÜSİAD ve Genç MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanlığı tarafından, sanaciyici ve iş adamlarına piyasalar ve ekonomi konulu konferans verildi.

MÜSİAD binasında Ekonomist Erkin Şahinöz'ün konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Genç MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Burak Babüroğlu ve MÜSİAD üyeleri katıldı. Gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Burak Babüroğlu, "Bu hepimizin bildiği gibi iş dünyası büyümek ve güçlü olmak ister, tabi büyümenin yanı sıra sürdürebilir olmakta kadar önemli. Biz geç girişimler genç müteşebbisler olarak sürdürebilir olmakta beraber ya birlikte inovatif gelişmelere dahil olmalıyız. Buhar gücüyle çalışan bir mekanik sistemlerin kullanımı ile başlayan endüstri devrimi sanatlaşma yolunda adım atan endüstri 4.0 ile bilgi teknolojilerinin kullanıldığı bir sanayi çizgisi çizilmekte ve bir adım öne çıkabilmek için dünyanın İş dünyasının yeni yatırımlar etmeye itmektedir" dedi.

Teknolojilerin çarpışmasıyla yeni teknolojilerin hüküm süreceğini söyleyen Babüroğlu, "Rekabet hem küreselde hem de yerel alanda artış göstermesi derinlik ve sürdürebilir baskısı, dijitalleşme ile yeni tamamlayacağınız iş süreçleri. İşte bu yüzden inovatif düşüncelere açık olmak ve yatırım yapmak üretimden pazarlamaya kadar zamanı ve teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak katma değeri yüksek ürünler ve hizmetler üretmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Sanal para ve bitcoin örneğini veren Babüroğlu, "Son dönemde sosyal yaşantımıza dahil olan birkaç terim mevcut. Sanal paralar ve bu dijital paraların temelini oluşturan blok zincir teknolojisi, özellikle biz genç işadamlarının dikkatini bir hayli çekmiş, gözüküyor. Biraz daha özele inmek gerekirse şuan günümüzde en popüler sanal para olan ve hızlı değer değişimleri gösteren Bitcoin hakkında fikir sahibi olmayan yoktur diye düşünüyorum. Bitcoin, şu an için ülkemizde bazı işletmeler tarafından kabul görülmekte ve 2017 yıllarında yatırımcısının yüzde bin 200 üzerinde bir kazanç sağlatmış durumda. Bir zamanlar vazgeçilmez olarak görünen teknolojilerin yıkıcı etkileri olan yeni teknolojilerle çarpışması sonucu yeni teknolojiler hüküm sürmeye başlar. Buna en basit örneği tıpkı şuan kullandığımız USB belleklerin yerin daha önceden kullandığımız CD'leri amaçsız ve kullanım dışı hale getirilmesini örnek verebiliriz. Dolayısıyla zaman içerisinde belirli anal paraların şuanda kullandığımız kağıt paraların yerini alacağı bazı kesimler tarafından ön görülmektedir" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, bilişim akımına anında tepki veren ve hızlı stratejik kararlar alabilen firmaların ayakta kalabildiğini vurgulayarak, "Günümüzün piyasa sisteminde ayakta kalacak firmalar, bilişim akımına anında tepki verebilen ve hızlı stratejik kararlar alabilenlerdir. Nihayet yeni ekonomi küresel bir dönüşüm ekonomisidir. Hayalleri olan insanların idealleri olmalı, idealleri olan insanların planları olmalı, puanları olan insanların gelecek hakkında fikirleri olmalı ve elbette bu fikirleri paylaşabilecekleri bir platform olan olmalı. Tam da bu alanda MÜSİAD bir gelecek imajıdır. Vizyon el yapısı ile aynı zihinde hem fikir insanların bir birlerini inşa etme alanıdır" dedi.

" Türkiye dönüşümden nasibini alıyor"

Çelenk, dünyadaki her alanda yaşanan dönüşümden Türkiye'nin de nasibini aldığını belirterek, "Nesiller ve tavırlar farklılaşıyor, olmaz denen ne varsa oluyor, ayıptır denen ne varsa yapılıyor, bitmez zannedilen kaynaklar tüketiliyor, bundan iş çıkmaz denen yerden sektörler çıkıyor, bundan ses çıkmaz denen yerden güç çıkıyor, hasta zannedilen medeniyetler ayağa kalkıyor. Türkiye dönüşümden nasibini alıyor, hatta çoğu noktaya dönüşümü başlatan kilit oluyor. Siyasetiyle diplomasisi ile bürokrasisiyle, sermaye yapısı ve stokuyla değişimi ile sektörsel gelişmeleri, fırsatları ve tehditler ile insanı ve toprağıyla dili ve kültürü ile Türkiye dönüşüyor. İktisadi ve ticari hayata Türkiye'nin güçlü vizyonuna MÜSİAD olarak katkımız olsun diye çıktığımız yolu hakkını vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ekonomist Erkin Şahinöz tarafından piyasalar ve ekonomi konulu konferans verildi. - GAZİANTEP