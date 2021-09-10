Gaziantep'te okula başlayan 60 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı - Haberler
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Gaziantep'te okula başlayan 60 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel
Gaziantep'te okula başlayan 60 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Çantanız Bizden" projesi kapsamında okula başlayan 60 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Çantanız Bizden" projesi kapsamında okula başlayan 60 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Şahintepe İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Davut Gül, salgın koşulları el verdikçe her hafta bir okulun açılışını yapacaklarını belirtti.

Gaziantep'e son 5 yılda 5 bin 685 derslik kazandırıldığını belirten Gül, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren 80 yılda Gaziantep'te yapılan derslik sayısının, son 5 senedekinden daha az olduğuna dikkati çekti.

Vali Gül, derslik başına düşen öğrenci sayısında istenilen seviyeye ulaşmak için çalıştıklarını kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de salgın nedeniyle yüz yüze eğitimde aksamalar olduğunu anımsatarak, yeni eğitim döneminde her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Çocuk, aile, genç dostu Gaziantep için çok çalışacaklarını ifade eden Şahin, eğitimin önemine değindi.

Eğitimin doğumdan ölüme kadar sürdüğünü vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yoğun şekilde çalışıyoruz. Yaklaşık 20 yıldan beri rakamları çok iyi biliyoruz. Eğitim adına gelinen noktanın şimdilerde çok daha iyi bir durumda olduğu verilerle sabit. Büyük bir çaba, inanç ve aşk var. Sosyal belediyecilikte merkezi yönetimin desteğini bekleyerek çalışmıyoruz. Bunun yerine sorumluluk alarak şehrimize dair ne varsa elimizden geldiğince eksiklikleri görüp kapatmaya gayret ediyoruz. Gaziantep Modeli birlikte iş yapma modelidir. Söz konusu eğitimse 'Eğitimde önce çocuklarımız.' diyoruz. Bizim için eğitim çok önemli bir alan. Her şey eğitimle başlıyor. O yüzden Gaziantep Büyükşehir olarak da doğumdan ölüme eğitimine dair ne varsa onların yanındayız."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise 627 bin öğrenci ve 32 bin öğretmenin yüz yüze eğitime başladığını belirterek, "2021 yılında 154 okulun ihalesi yapılacak. Bu tüm zamanların bence eğitim yatırım rekoru olacaktır. Bundan dolayı şehrimizin kanaat önderlerine, büyüklerine, yöneticilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmalarından ardından öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Gaziantep'te okula başlayan 60 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı

Gaziantep'te okula başlayan 60 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı

Gaziantep'te okula başlayan 60 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı

Gaziantep'te okula başlayan 60 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziantep'te okula başlayan 60 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı - Haberler
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