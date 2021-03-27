Gaziantep'te geliştirilen oyunu 5 milyondan fazla kişi oynadı
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Gaziantep'te geliştirilen oyunu 5 milyondan fazla kişi oynadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gaziantep'te geliştirilen oyunu 5 milyondan fazla kişi oynadı

Gaziantep OSB Teknokent'te faaliyet gösteren bir firmanın geliştirdiği oyun, 3D sanal marketlerde 5 milyon kez indirildi.

Gaziantep OSB Teknokent'te faaliyet gösteren bir firmanın geliştirdiği oyun, 3D sanal marketlerde 5 milyon kez indirildi. Yapılan açıklamada, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin iş birliği ile hayata geçirilen oyunun şu anda Norveç, Danimarka ve Finlandiya'da en çok oynanan oyun olduğu belirtildi.

Türk oyun sektöründe yeni bir başarı hikayesi Gaziantep'ten geldi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (GAOSB) iş birliği ile hayata geçirilen Gaziantep OSB Teknokent'te faaliyet gösteren firmanın geliştirdiği oyunun, 3D sanal marketlerde 5 milyon kez indirildiği açıklandı.

Firmanın kurucusu Murat Kul'un ise katıldığı Supersonic Superstars yarışmasında büyük ödüle layık görülen üç oyundan ilki olarak 75 bin dolarlık büyük ödülü kazandığı belirtildi. Oyunun şu anda Norveç, Danimarka ve Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde en çok oynananlar arasında birinci sırada yer aldığı ifade edildi.

"170 ÜLKEDE OYNANIYOR"

Üniversiteden yapılan açıklamada oyunun içeriğine dair, şu açıklamalar yer aldı:

"Mobil video oyunu; araba yarışı konsepti, tekniği ve tasarımıyla oldukça önemli bir popülarite yakalayarak başta Amerika ve Avrupa olmak üzere 170 ülkede oynanıyor. Çıkış tarihi üzerinden 3 ay gibi kısa bir sürede bu başarıya ulaşan oyun 15 ülkede en çok indirilen ilk beş oyundan birisi olma başarısı gösterdi. Oyun şu anda Norveç, Danimarka ve Finlandiya'da en çok oynanan oyun olarak oldukça popüler durumda."

"GENÇ GİRİŞİMCİLERİN DESTEKÇİSİYİZ"

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Üniversite bünyesinde teknoloji ve inovasyon alanında önemli çalışmaları hayata geçirmenin yanı sıra üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde genç girişimcilere de destek oluyoruz. Türkiye'de 209 üniversite var, lakin sadece 86 teknokent var ve bunların sadece 6'sı OSB'nin içinde. Biz de bunlardan birisiyiz. Bu organik ve güçlü bir iş birliği ile bu bağlamda hem sanayicilerimiz hem öğretim elemanlarımız ve hem de girişimcilerimiz için mükemmel bir ekosistem oluştu. Firmanın bu başarısı bunun en somut örneklerinden birisi olurken genç girişimcilerimize sağladığımız destek ve imkanların ne kadar doğru ve güzel sonuçlar verebileceğinin de önemli bir göstergesi oldu" ifadelerini kullandı.


Gaziantep'te geliştirilen oyunu 5 milyondan fazla kişi oynadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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