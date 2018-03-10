Gaziantep'te 5 Bin 810 Güvenlik Görevlisine Eğitim

Gaziantep'te 5 bin 810 güvenlik görevlisine emniyet müdürlüğü tarafından eğitim ve seminer verildi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde polis başmüfettişleri tarafından verilen eğitime, her gün 750 güvenlik görevlisi katılırken, eğitimin 2 hafta boyunca devam edeceği öğrenildi. Eğitim sonunda katılan güvenlik görevlilerine sertifika verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişi Emniyet Müdürü Adnan Yeşilay ile Polis Başmüfettişi Emniyet Müdürü Yener Ülgütol tarafından verilen kişisel gelişim eğitiminde iletişim başta olmak üzere, afet ve acil durum anında yapılması gerekenler, genel kollukla ilişkiler, bina ve tesis güvenliği, özel güvenlik hukuku gibi birçok konu anlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, konuşmasına Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin ailelerine sabır dileyerek başladı.

Kılıç, "Sizlerin ihtiyacı olacak dersleri öncelikli olarak seçtik. Bunları hazırlayarak sizlerin hizmetine sunduk. Özellikle kamuda görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik olarak Bakanlar Kurulu kararı ile yeni bir eğitim ve denetim faaliyetleri başlatılmış bulunmaktadır. İnşallah bu eğitimlerimizi daha da geliştirerek yıllar içerisinde ihtiyaca binaen hem denetleme hem de eğitim faaliyetlerimiz devam edecektir" diye konuştu.

Eğitim sonunda ise programa katılan Gaziantep İl Emniyet Müdürü Fahri Karaduman'a ve seminer veren polis müfettişlerine plaketleri takdim edildi. - GAZİANTEP