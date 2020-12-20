10 kişinin öldüğü korona yoğun bakımındaki yangın faciası "Geliyorum" demiş! Teknik hatadan kaynaklandı iddiası
10 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'de koronavirüs yoğun bakımında çıkan yangından önce, Sağlık Bakanlığı'nın kullanılan oksijen cihazlarıyla ilgili hastaneleri uyardığı ortaya çıktı. Bir medikal firması sahibi, "Makine ısındığında sistem uyarı verir. Böyle bir makineden yangın çıkmışsa teknik bir hatadan kaynaklı olabilir" yorumunda bulundu.
Gaziantep'teki yangına neden olduğu düşünülen oksijen cihazlarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın 16-17 Aralık tarihinde hastanelere yazı gönderdiği ortaya çıktı. Yoğun bakımlardaki 'Yüksek Akış Nazal Oksijen Terapi Sistemi' cihazının koronavirüs tedavisinde önemli bir yer tuttuğu belirtilen yazıda bu cihazların bir kısmında yangınlar meydana geldiği yönünde bildirimler alındığı belirtildi. Cihaz haznesinin tam oturmaması durumunda parlama veya yangına sebebiyet verebileceği belirtildi.
"YOĞUNLUK RİSK DE GETİRDİ"
Hürriyet'e konuşan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, "Koronavirüs nedeniyle bu cihazlar çok sık kullanıldı. Yoğun bakımlardaki yoğunluk bazı riskleri de beraberinde getirdi. Yoğun bakım servisinde uyulması gereken kurallar var. Yoğum bakım üniteleri bakanlık tarafından belli sürelerle denetleniyor. O yüzden Gaziantep'teki patlamanın nedeniyle ilgili şu anda net bir şey söylemek mümkün değil" dedi.
"TEKNİK HATA OLABİLİR"
Bir medikal firması sahibi ise "Bu makinelerin uluslararası standartlara göre üretilmiş olması gerekir. Bu makinelerde yüksek hassasiyete sahip sensörlerin olması şarttır. Makine ısındığında sistem uyarı verir. Bunlar bakanlık tarafından çok sık denetlenir. Böyle bir makineden yangın çıkmışsa teknik bir hatadan kaynaklı olabilir" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.
HAYATINI KAYBEDEN 9 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Yangında hayatını kaybeden 9 kişinin kimlikleri ise şu şekildeydi; Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Osman Daşdemir ve Ali Saffet Kanpolat (64)
MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMİŞTİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir" denilmişti.