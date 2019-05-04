Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Teşekkür Ziyaretleri

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.



Şahin ve beraberindekiler 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ziyaret ettiği Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde vatandaşlara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ı makamında ziyaret eden Şahin, Kavak'a hayırlı olsun dileğinde bulunarak hediye takdim etti.



Nurdağı'ndaki ziyaretin ardından İslahiye ilçesine geçen Şahin, Belediye Başkanı Kemal Vural'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.



Vural'dan yeni döneme dair projeler hakkında bilgiler alan Şahin, başkan Vural için ustalık dönemi olduğunu belirtti, görevinde başarılar diledi.

Hediye takdiminin ardından konuşan Şahin, İslahiye'nin üzümü ve biberi ile tarihi değerleri olan Tilmen Höyük Arkeolojik Parkı ve UNESCO geçici listesinde yer alan Yesemek ile Huzurlu Yaylaları için planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İslahiye'de alt yapı çalışmalarının tamamlandığına dikkat çeken Şahin, daha önce söyledikleri gibi, Şehtikamil'de, Şahinbey'de ne gibi hizmet varsa İslahiye'de de olması için çaba sarf ettiklerini kaydetti.



GASMEK kurslarıyla ekonomik durumu olmayanlara eğitim verdiklerini vurgulayan Şahin, ücretsiz üniversite hazırlık kurslarından istifade eden öğrencilerin yüzde 85'inin üniversite yerleştirme sınavında başarı yakaladıklarını söyledi.

Şahin ve beraberindekiler daha sonra İslahiye Belediye Başkanı Vural ile birlikte ilçeye su sağlayacak olan ve çalışmaları sürdürülen cazibeli su kaynağı İdilli ve Köklü mahallelerine gitti.

Kaynak: AA