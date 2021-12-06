GAZİANTEP - Bakan Gül: "Türkiye hem hukuki anlamda hem ekonomik anlamda reformlarını sürdürmeye devam etmektedir" - Haberler
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GAZİANTEP - Bakan Gül: "Türkiye hem hukuki anlamda hem ekonomik anlamda reformlarını sürdürmeye devam etmektedir"

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 32. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı açılış töreninde konuştu.

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 32. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı açılış töreninde konuştu.(1)

GAZİANTEP - Bakan Gül: Türkiye hem hukuki anlamda hem ekonomik anlamda reformlarını sürdürmeye devam etmektedir

GAZİANTEP - Bakan Gül: Türkiye hem hukuki anlamda hem ekonomik anlamda reformlarını sürdürmeye devam etmektedir

GAZİANTEP - Bakan Gül: Türkiye hem hukuki anlamda hem ekonomik anlamda reformlarını sürdürmeye devam etmektedir

GAZİANTEP - Bakan Gül: Türkiye hem hukuki anlamda hem ekonomik anlamda reformlarını sürdürmeye devam etmektedir

GAZİANTEP - Bakan Gül: Türkiye hem hukuki anlamda hem ekonomik anlamda reformlarını sürdürmeye devam etmektedir

GAZİANTEP - Bakan Gül: Türkiye hem hukuki anlamda hem ekonomik anlamda reformlarını sürdürmeye devam etmektedir

GAZİANTEP - Bakan Gül: Türkiye hem hukuki anlamda hem ekonomik anlamda reformlarını sürdürmeye devam etmektedir

GAZİANTEP - Bakan Gül: Türkiye hem hukuki anlamda hem ekonomik anlamda reformlarını sürdürmeye devam etmektedir

GAZİANTEP - Bakan Gül: Türkiye hem hukuki anlamda hem ekonomik anlamda reformlarını sürdürmeye devam etmektedir

GAZİANTEP - Bakan Gül: Türkiye hem hukuki anlamda hem ekonomik anlamda reformlarını sürdürmeye devam etmektedir

GAZİANTEP - Bakan Gül: Türkiye hem hukuki anlamda hem ekonomik anlamda reformlarını sürdürmeye devam etmektedir

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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