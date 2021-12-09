Gazi Üniversitesi'nde akademik ve idari personele hizmet için eğitim programı

ANKARA Gazi Üniversitesi'nde akademik ve idari personele yönelik "Bedenin Pin Kodları" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından akademik ve idari personele yönelik düzenlenen "Bedenin Pin Kodları" konulu hizmet içi eğitim programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, "Gazi Üniversitesi'nin 1926 yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmasıyla birlikte bu yıl 95. yıl dönümümüzde bir taraftan akademik birimlerimizce her hafta onlarca faaliyet yapılıyor, diğer yandan akademik ve idari personelimize yönelik hizmet içi eğitim programlarımız devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok etkinlik gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz" dedi.

Beden dili ve beden dilini kullanmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Musa Yıldız, "Kıymetli Uzmanımız Murat Ertan'ın bize aktaracağı bilgileri not edelim ve bunları da hayatımızda uygulamaya gayret edelim. Başta Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü olmak üzere Murat Ertan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yıldız'ın konuşmasının ardından Eğitim Bilimleri ve Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan bir sunum gerçekleştirdi. Ertan, "Bedenin Pin Kodları" başlıklı sunumunda, "İletişim, karşındakini önemsemektir" dedi. İletişimin temel öğelerinin kendini tanıma, insanları tanıma olduğunu söyleyen Ertan, "İnsanları tanımanın yolu insanların yaşadığı

coğrafyayı, yaşadığı bölgeyi, yaşadığı ortamı tanımaktır" dedi.

Her şeyin iletişim olabileceğini ve içerisinde bir mesajı barındırdığına değinen Ertan, bu mesajların kişiden kişiye anlamsal olarak farklılık gösterdiğini ve bu sürecin asıl amacının anlaşılmak olduğunu dile getirdi. "İletişim, sözlü ve sözsüz işaretlerle bir bütündür" diyen Murat Ertan, beden dilinin sözlerden tam sekiz kat daha etkili olduğunu ve ne söylendiğinin değil nasıl söylendiğinin önemli olduğunu ifade etti. İnsanların hayatı kendi gözleriyle gördüğünü söyleyen Murat Ertan, "Standart mesajlar alanlar, standart düşünür" dedi.

Beden dilinde model almanın önemine de işaret eden Ertan, olumlu model almak için de çevrenin doğru oluşturulması gerektiğini belirtti. Murat Ertan, beden hareketlerinin bazılarının genetik bazılarının ise kültürle öğrenildiğine vurgu yaparak, iletişim sürecindeki temel öğeler ve beden dili hususunda bilgilendirmelerde bulundu.

Sunumun ardından soru-cevap kısmıyla devam eden program sonunda Prof. Dr. Musa Yıldız, eğitmen Murat Ertan'a teşekkür belgesi ve hediye takdim ederek, katılımından dolayı teşekkür etti.