Gazeteci Muharrem Sarıkaya, kameralar önünde ses teknikerine tokat attı
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Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada ses teknikerine tokat attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sarıkaya büyük tepki çekti.
Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın çalışana tokat attığı görüntüler tepki topladı.
ÇALIŞANA TOKAT ATTI
Ortaya çıkan görüntülerde, Fatma Şahin ile röportaj yapan Muharrem Sarıkaya'nın ses bağlantısını kontrol eden ses teknikerine kızarak tokat attığı görülüyor. Sarıkaya, tokat attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi Şahin'le konuşuyor.
AÇIKLAMA GELMEDİ
Muharrem Sarıkaya, bu olayın ardından herhangi bir açıklama yapmadı.
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