Gazeteci Muharrem Sarıkaya, kameralar önünde ses teknikerine tokat attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, kameralar önünde ses teknikerine tokat attı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada ses teknikerine tokat attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sarıkaya büyük tepki çekti.

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın çalışana tokat attığı görüntüler tepki topladı.

ÇALIŞANA TOKAT ATTI

Ortaya çıkan görüntülerde, Fatma Şahin ile röportaj yapan Muharrem Sarıkaya'nın ses bağlantısını kontrol eden ses teknikerine kızarak tokat attığı görülüyor. Sarıkaya, tokat attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi Şahin'le konuşuyor.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Muharrem Sarıkaya, bu olayın ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika haberleri... Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
cenker :karşısındaki de çıkıp demiyor ki kardeşim sen ne yapıyorsun diye Cevap Yaz 2 51 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title