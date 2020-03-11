Gastronomi şehrinin zahmetli lezzeti: "Keşkek"
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gastronomi şehrinin zahmetli lezzeti: "Keşkek" - Haber
League Of Legends, Ali Altan, Afyon, Güncel

Gastronomi şehrinin zahmetli lezzeti: "Keşkek"

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da, taş fırında çömlekte pişirilen ve dövülerek içerisine manda kaymağı da ilave edilen coğrafi işaret tescilli keşkek, yapılışı zahmetli olsa da lezzetiyle ilgi görüyor.

11.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:35
Gastronomi şehrinin zahmetli lezzeti:

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da, taş fırında çömlekte pişirilen ve dövülerek içerisine manda kaymağı da ilave edilen coğrafi işaret tescilli keşkek, yapılışı zahmetli olsa da lezzetiyle ilgi görüyor.

Gaziantep ve Hatay'ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar'ın yöresel lezzeti "Şuhut keşkeği", yapılışının zahmetli olmasının yanı sıra besleyici özelliği ve tadıyla dikkati çekiyor.

Şuhut Belediyesinin, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusuyla 2018'de coğrafi işaret tescili verilen keşkek, kentte yöresel metotlarda yıllardır taş fırınlarda pişiriliyor.

İlçede baba mesleğini sürdüren aşçı Ali Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı şehirlerde "düğün yemeği" olarak bilinen ve tencerede pişirilen keşkeğin bu yörede çömlekte pişirildiğini söyledi.

Altan, yemeğin hazırlanışı hakkında şu bilgileri verdi:

"Keşkeğin yapılışı sırasında çömleğin içerisine belirli ölçülerde buğdaydan yapılan göce, zıpkın (pöç), lola kemiği, et ve su koyarız. Hazırladığımız çömleği bir gün önce taş fırının içerisine yerleştiririz. Önceden yakılan fırınımızda, akşamdan koyduğumuz çömleğimiz 14 saat boyunca pişer. Ertesi gün sabah da çömleğimizi fırından çıkarırız. Daha sonra çömleğin içerisindeki zıpkın ve lola kemiklerini temizleyerek, 45 dakika da ağaç kaşık yardımıyla döveriz. Dolayısıyla çömlekte yapılan keşkeğin tadı da bir başkadır."

Kıvama gelen keşkek yemeğinin tereyağı ve salça sosu ilave edilerek sunulduğunu da belirten Ali Altan, "Keşkek, sonuçta damak tadı açısından farklı bir lezzet. İlçemizin olmazsa olmaz yemeğidir. Afyonkarahisar'da da çok sayıda restoran ve lokantada keşkek yapılıyor. Gastronomi için kente gelen herkese keşkek yemeğinin tadına bakmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

"Saat 11.00'den sonra bulunmuyor"

Restoran işletmecisi Metin Pancar ise Afyonkarahisar'ın lezzeti keşkek yemeğinin içeriğini ve yapılışının zahmetini anlattı.

Keşkeğe lezzetini, içine katılan manda kaymağının verdiğini savunan Pancar, şöyle devam etti:

"Dışarıdan gelen müşterilerimiz keşkeğimizin tadının farklı olması dolayısıyla çok beğeniyor. Başka yörelerde keşkek, tavuklu, nohutsuz ve kimyon katılarak da yapılıyor ama bizim keşkeğimiz dana eti ve nohutlu oluyor. Kemiklerle güzel bir şekilde pişiyor ve içerisine ayrıca dövülme işlemi sırasında manda kaymağı konularak hazırlanıyor. Keşkek ülke genelinde her öğünde, şehrimizde ise kahvaltıda tüketiliyor. Afyonkarahisar'daki restoranlarda da keşkek her sabah saat 06.00 ile 11.00 arasında bulunabilir. Saat 11.00'den sonra bu lezzet bulunmaz."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Endişe verici koronavirüs paylaşımları yapanlar için harekete geçildi Haber
Endişe verici koronavirüs paylaşımları yapanlar için harekete geçildi
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Haber
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
Trump 'Test yaptırmadım' diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Trump "Test yaptırmadım" diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki
Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki
Rusya Merkez Bankası, petrol krizi sonrası 5 yıl sonra döviz satışına başlıyor
Rusya Merkez Bankası, petrol krizi sonrası 5 yıl sonra döviz satışına başlıyor
Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi
Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi
Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi
Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor
Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Dilek Yaman Hülya Avşar Burcu Kıratlı
Spor Podolski Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Gastronomi şehrinin zahmetli lezzeti: "Keşkek" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 13:52:34. #1.14#