Gastronomi kentleri Şanlıurfa ve Gaziantep'te soğuk baklavaya ilgi artıyor

Türkiye'de damak lezzetiyle öne çıkan kentlerin başında gelen Şanlıurfa ve Gaziantep'te baklava ustaları, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların yeni lezzet soğuk baklavaya olan taleplerini karşılamaya çalışıyor.

Türkiye'de damak lezzetiyle öne çıkan kentlerin başında gelen Şanlıurfa ve Gaziantep'te baklava ustaları, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların yeni lezzet soğuk baklavaya olan taleplerini karşılamaya çalışıyor.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da soğuk tüketilmesi amacıyla hazırlanan baklava, sıcak havalarda vatandaşların vazgeçilmez tercihleri arasına girmeyi başardı.

Baklava ustalarınca sütle hazırlanan, hamuru ince açılan, içerisine fıstık veya ceviz konulan baklava, tereyağı sürülen tepsilerde pişiriliyor. Yağ ve şeker oranı düşük, şerbeti sütle hazırlanan, derin dondurucuda bir gün bekletilen soğuk baklava, üzerine serpilen fıstık, kakao ve çikolata tozu ile servis ediliyor.

Baklava ustaları özellikle sıcak havalara denk gelen Ramazan Bayramı'nda vatandaşların taleplerine yetişmeye çalışıyor.

Sıcaklar ilgiyi arttırdı

Şanlıurfa'da 35 yıllık baklava ustası Mehmet Üstüneller, AA muhabirine, kente özgü sade yağ, sert buğday unu ve Şanlıurfa'da yetişen fıstık kullanarak baklava ürettiklerini söyledi.

Yıllardır en iyi baklavayı yapabilmek için çaba harcadıklarını ifade eden Üstüneller, şöyle konuştu:

"İnsanlarımıza daha kaliteli baklava yedirebilmenin gayreti içindeyiz. Şanlıurfa sıcak bölge olduğu için baklavacılar olarak soğuk baklava üretimine başladık, bu ürün vatandaşların beğenisini kazandı ve sıcakların da etkisiyle talepler artmaya başladı. Fıstıklı, cevizli ve çikolatalı olmak üzere 3 çeşit üretiyoruz. Ramazan Bayramı öncesi sıcakların da artmasıyla soğuk baklavaya ilgi arttı. Taleplere göre il dışına da gönderiyoruz. İlimiz çok sıcak olduğu için yaz mevsiminde daha çok talep oluyor. Soğuk baklavanın yapımı diğer baklavalarla aynı sadece şerbeti sütle yapıldığından daha hafif olduğu için çok ilgi görüyor."

Hafif olduğu için daha fazla tüketiliyor

Baklava ustası Bedir Karakuş ise 20 yıldır baklavacılık yaptığını belirterek, soğuk baklavanın son dönemde ilgi gördüğünü anlattı.

Soğuk baklavanın diğer baklavalara göre daha hafif olduğunu ifade eden Karakuş, "Bilindiği gibi bölgemiz çok sıcak bundan dolayı soğuk baklavaya talep oluyor. Soğuk baklavanın yapımı diğer baklavalar gibi sadece şerbeti sütle yapıldığı için ve soğuk tüketildiği için ilgi görüyor. Diğer baklavadan 2-3 dilim yiyen bir kişi hafif olduğu için soğuk baklavadan 5-6 dilim yiyebiliyor." dedi.

Baklavanın merkezinde yeni lezzete ilgi artıyor

Baklavanın merkezi Gaziantep'teki Çelebioğlu Baklava yöneticisi Ömer Faruk Çiftçi de gelen talepler doğrultusunda soğuk baklavanın üretimine başladıklarını belirterek, denemeler sonucunda ürünü piyasaya çıkardıklarını kaydetti.

Soğuk baklavayı kentin iklimi ve havasına uygun olarak vatandaşların beğenisine sunduklarını aktaran Çiftçi, şöyle konuştu:

"Talepler aşırı yükselişte. Olumlu dönüşler alıyoruz. Normalde baklavanın şerbetinde su ve şeker olur. Ama bunun şerbeti sütlü. Üzerine çikolata döküyoruz ve dolapta muhafaza ediyoruz. Soğuk yenilmesini tavsiye ediyoruz. Gaziantepli müşterilerimizden talep gelmeye başladı. Biz hiçbir talebi göz ardı etmeksizin Ar-Ge çalışmalarını başlattık. Yaklaşık 6 ay devam etti. Tam lezzetine varınca üretime başladık. Vatandaşlar çok beğendi. Bütün şubelerde aşırı yükselişi var. Diğerlerine göre tekniklerimiz biraz farklı. Su yerine süt, üzerine de fıstık yerine çikolata döküyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü