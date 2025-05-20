Gassal 2. sezon fragmanı izle full- HD!

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin en çok ses getiren yapımlarından biri olan "Gassal", ilk sezonuyla izleyicilerden tam not alarak 2024'ün en dikkat çekici dizileri arasında yerini almıştı. İşte, Gassal 2. sezon fragmanı!

GASSAL 2. SEZONDA NELER OLACAK?

Gassal'ın ikinci sezonu, Baki'nin geçmişiyle yüzleşmesini ve hayata dair anlam arayışını daha derinlemesine ele alacak. İlk sezonun finaliyle birçok soruyu cevapsız bırakan dizi, yeni sezonda bu gizemleri çözmeye odaklanacak. Kadroya katılan yeni isimler de heyecanı artırıyor. Hande Soral, kadın gassal rolüyle hikayeye renk katarken, ünlü müzisyen Bayhan'ın bölüm sonlarında seslendireceği arabesk şarkılar diziye ayrı bir tat katacak. Ayrıca, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi usta oyuncuların da ikinci sezonda yer alacağı açıklandı.

GASSAL 2. SEZON HANGİ KANALDA, HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Gassal 2. sezonu TRT Tabii platformundan izleyicilerle buluşacak.

Gassal dizisi mekanlarının bir kısmı İstanbul ve çevresi ve Kocaeli'de yer alırken dizinin bazı sahnelerinin çekimi Kılıçlı Film Platosu'nda gerçekleştirildi.

GASSAL OYUNCULARI KİMLER?

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı. Dizinin yeni sezonuna ise Hande Soral ve Bayhan da dahil oldu.

GASSAL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gassal 2. sezon 24 Mayıs'ta yayınlanacak.

Gassal 2. sezon fragmanı: