Gassal 2. sezon 1. bölüm full HD izleme linki var mı (Tek Parça)?

TRT'nin dijital platformu Tabii'de izlenme rekorları kıran "Gassal" dizisi, 2. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Peki, Gassal 2. sezon 1. bölüm full HD izleme linki var mı?

GASSAL 2. SEZONDA NELER OLACAK?

Gassal'ın ikinci sezonu, Baki'nin geçmişiyle yüzleşmesini ve hayata dair anlam arayışını daha derinlemesine ele alacak. İlk sezonun finaliyle birçok soruyu cevapsız bırakan dizi, yeni sezonda bu gizemleri çözmeye odaklanacak. Kadroya katılan yeni isimler de heyecanı artırıyor. Hande Soral, kadın gassal rolüyle hikayeye renk katarken, ünlü müzisyen Bayhan'ın bölüm sonlarında seslendireceği arabesk şarkılar diziye ayrı bir tat katacak. Ayrıca, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi usta oyuncuların da ikinci sezonda yer alacağı açıklandı.

GASSAL 2. SEZON HANGİ KANALDA, HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Gassal 2. sezonu TRT Tabii platformundan izleyicilerle buluşacak.

Gassal dizisi mekanlarının bir kısmı İstanbul ve çevresi ve Kocaeli'de yer alırken dizinin bazı sahnelerinin çekimi Kılıçlı Film Platosu'nda gerçekleştirildi.

GASSAL 2. SEZON 1. BÖLÜM FULL HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

Gassal 2. sezon 24 Mayıs'ta yayınlanacak.

GASSAL OYUNCULARI KİMLER?

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı. Dizinin yeni sezonuna ise Hande Soral ve Bayhan da dahil oldu.