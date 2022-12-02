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Xbox Game Pass'e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ekleniyor

Gamegar Haberleri

Xbox Game Pass'e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ekleniyor

Warner Bros. Games Entegre İletişim Uzmanı Mariah Leavitt'in Xbox'ta yaptığı duyuru ile Xbox Game Pass kütüphanesine 6 Aralık'tan itibaren LEGO Star Wars: The Skywalker Saga'nın geleceği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Xbox Game Pass Twitter hesabının takipçileriyle oynadığı adam asmaca oyununda LEGO Star Wars oyunun geleceği öğrenilmişti. Xbox'ın internet sitesinde yapılan duyuru ile LEGO Star Wars The Skywalker Saga'nın kütüphaneye ekleneceği doğrulandı.

LEGO STAR WARS SKYWALKER XBOX GAME PASS'E GELİYOR

Nisan 2022'de piyasaya sürülen ve Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı Lego temalı aksiyon macera oyunu LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, 6 Aralık Salı günü itibariyle Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Xbox Game Pass'e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ekleniyor

LEGO STAR WARS SKYWALKER KONUSU

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga'da galaksi parmaklarının ucundadır. Star Wars evrenindeki 9 filmin tümünü LEGO'nun özgün mizahıyla oynayabilir ve genişletilmiş evrenden 400'den fazla karakterle galaksiyi keşfedebilirsiniz.

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Xbox Game Pass'e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ekleniyor

Ayrıca ilk iki haftasında başarıya imza atan LEGO Star Wars The Skywalker Saga, dünya çapında 3,2 milyon adet satış yaparak tarihteki en iyi LEGO oyunu lansmanına sahip oldu.

Xbox Game Pass'e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ekleniyor

Xbox Game Pass'e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ekleniyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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