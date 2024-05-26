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Warhammer 40,000: Mechanicus 2 ilk fragmanıyla duyurdu

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Beğenilen sıra tabanlı taktiksel Warhammer 40,000 oyunu Mechanicus'un devamı geliyor. Warhammer Skulls etkinliğinde tanıtılan Warhammer 40,000: Mechanicus 2'nin ilk fragmanı yayınlandı.

Mechanicus, Warhammer 40.000'in popüler Makine Tanrısı'na tapan, teknoloji takıntılı Imperium uyumlu grubu Adeptus Mechanicus'un etrafında dönen bir 2018 strateji oyunudur.

WARHAMMER 40K: MECHANIUS 2 GELİYOR

Yayıncı Kasedo Games ve geliştirici Bulwark Studios, Warhammer 40,000: Mechanicus 2'nin, Warhammer 40,000'in ölümsüz katil robot fraksiyonu olan Necronlar veya Adeptus Mechanicus olarak oynamanıza izin verdiğini söyledi. Oyunun tanıtım metninde ise şu sözlere yer verildi:

Warhammer 40,000: Mechanicus 2 ilk fragmanıyla duyurdu

"Bin yıllar süren uykunun ardından, Vargard Nefershah, dünyasına bilmeden yerleşen Adeptus Mechanicus istilacılarını yok etmek için hanedanının lejyonlarını harekete geçirir. Galaksinin dört bir yanında, Magos Dominus Faustinius, zor kazanılmış uzmanlığını kullanmak ve Necronların başarılı olmamasını sağlamak için çağrılır. Çatışma kısa sürede beklenmedik önemde bir sınav haline gelir ve daha tuhaf ve daha ölümcül dış aktörleri kendine çeker."

Warhammer 40,000: Mechanicus 2 ilk fragmanıyla duyurdu

YENİ OYUNDA NELER VAR?

Kasedo, Necronlar ve Adeptus Mechanicus'un birden fazla hikayede tamamen oynanabilir olduğunu söyledi. Bölgelerinizin garnizonlarını yönetebilir ve her görev için güçlerinizi toplayabilirsiniz. Her fraksiyonun genişletilmiş savaşçı yelpazesinden seçim yaparak yeni çevresel mekanikler, oyuncuların güçlerini manevra yapmalarını gerektirecek.

Warhammer 40,000: Mechanicus 2 ilk fragmanıyla duyurdu

Hikaye, Black Library yazarı Ben Counter tarafından kaleme alındı ve müzik ve ses tasarımı besteci Guillaume David tarafından yapıldı. Kasedo, anlatı olaylarının oyuncunun savaşın seyrini ve sonucunu seçmesini sağlayacağını ekledi.

WARHAMMER 40K MECHANICUS 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında piyasaya sürülecek Warhammer 40,000: Mechanicus 2'nin ne zaman çıkış yapacağı henüz bilinmiyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Gamegar

Warhammer 40000 Steam Gamegar Haberler

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