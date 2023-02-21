VALORANT Challengers Türkiye Birlik Ligi 5. Hafta 2. Gün maçları sonuçlandı

VALORANT Challengers Türkiye birlik Ligi'nin 5. Hafta 2. Gününde Fire Flux Esports ve Fenerbahçe Esports, Thunderbolts Gaminf ve IF Parla Esports ve S2G Esports – Digital athletics maçları oynandı. Pazar günü oynanan maçlarda Galatasaray Esports ve Papara SuperMassive takımları galibiyet ile ayrıldı.

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS nişancı oyunu VALORANT'ın Challengers Türkiye Birlik Ligi'nin 5. Hafta 2. Gün karşılaşmaları 20 Şubat Pazartesi günü oynandı. Flux Esports ve Fenerbahçe Esports, Thunderbolts Gaminf ve IF Parla Esports ve S2G Esports – Digital athletics maçlarından Fire Flux Esports, S2G Esports ve Parla Esports galibiyet ile ayrıldı.

FENERBAHÇE ESPORTS 1 – 2 FIRE FLUX ESPORTS

Ligde liderliğini korumak için sahneye çıkan Fire Flux ekibi, Fenerbahçe Esports ile karşılaştı. Oynanan ilk harita Ixebox'ta 13-2 skor ile kaznan Fire Flux Esports, ikinci harita Haven'da 13-9 mağlup oldu. Son harita Split'te ise 13-9 kazanan Fire Flux Esports, seride 2-1 öne geçerek galip geldi.

THUNDERBOLTS GAMING 0 – 2 PARLA ESPORTS

Liderlik yarışına dahil olan Parla Esports, play-off'lara yükselmeye çalışan Thunderbolts ekibi ile karşılaştı. Oynanan ilk harita Icebox'ta 13-5 kazanan Parla, işini şansa bırakmadan ikinci harita Pearl'de de 13-10 kazanarak seride 2-0 öne geçerek gelip geldi.

S2G ESPORTS 2 – 1 DIGITAL ATHLETICS

Haftanın son maçı S2G Esports ve Digital Athletics karşılaşmasının ilk haritası Ascent'te 13-9 kazanan Digital Athletics, seride 1-0 öne geçti. S2G Esports ise ikinci harita Icebox'ta 13-11 kazanarak seriyi eşitledi ve son harita Haven'da 13-8 kazanarak geriden gelip seriyi 2-1 yaptı.