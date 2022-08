The Sims 4 hileleri 2022! The Sims 4 para hilesi!

The Sims 4'te para kazanmanıza, ölümü önlemenize ve Beceri ve Kariyer seviyenizi ayarlamanıza izin veren büyük, küratörlüğünde bir hile listesidir. Peki, The Sims 4 hileleri neler? The Sims 4'te hile nasıl yapılır? The Sims 4 hileleri!

Electronic Arts'ın yayıncılığını üstlendiği yaşam simülasyon oyunu The Sims 4'ün para, inşa, satın alma, iş, meslek hileleri gibi birçok hile oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, The Sims 4 hileleri neler? The Sims 4 hileleri 2022!

SIMS 4 HİLELERİ NELER?

The Sims 4'te hileleri kullanabilmek için ilk önce oyun içerisinde Ctrl + Shift + C tuşuna basarak hile kodunu gireceğiniz konsolu açmanız gerekmektedir. Açılan konsola aşağıdaki hileleri girerek The Sims 4'te hile kullanabilirsiniz.

Ayrıca konsolaTestingCheats true komutunu girerek objeler ve Sim'ler üzerinde gizli seçenekler de açılmaktadır. Sim'lerinizin moodlarını ve değiştirilmeyen bazı özellikleri değiştirebilirsiniz.

SİMS 4 TESTINGCHEATS TRUE HİLELERİ

Cheat Need – Make Happy : Sim'lerinizi tam motivasyonlu ve mutlu hale getirebilirsiniz.

Cheat Need – Enable/Disable Need Decay : Sim'lerinizin ihtiyaç değişikliklerini açıp kapatabilirsiniz.

Reset Object : Sim'lerinizin ya da nesnelerin durumlarını sıfırlar.

Add to Family : Ailenizde olmayan bir Sim'i ailenize katabilirsiniz.

Modify in CAS : Sim'inizi Sim oluşturma modunda ismi ve özellikleri dışında düzenleyebilirsiniz.

Make Dirty/Clean : Nesneleri temiz ya da kirli yapabilirsiniz.

Teleport Sim : Sim'i bir noktaya ışınlamak için zemin üzerine Shift tuşu ile birlikte tıklayın.

SİMS 4 PARA HİLELERİ

kaching : 1,000 Simoleon verir.

rosebud : 1,000 Simoleon verir.

motherlode : 50,000 Simoleon verir.

Money X : Girdiğiniz X değeri kadar Simoleon verir.

FreeRealEstate on : Komşuluk ya da dünya görünümünde bu kodu girerek tüm alanları ücretsiz hale getirebilirsiniz.

household.autopay_bills true / false : Faturaları aktif hale getirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

SİMS 4 İNŞA VE SATIN ALMA HİLELERİ

bb.moveobjects: Yerleştirme kurallarını yok sayarak nesneleri serbestçe yerleştirebilirsiniz.

modebb.moveobjects : Nesneler için yerleştirme kurallarını devre dışı bırakır ve istediğiniz yere yerleştirme yapmanıza izin verir.

bb.showhiddenobjects : Gizli nesneleri satın almanıza izin verir.

bb.enablefreebuild : Kilitli alanlar da dahil her yere inşa etme izni verir.

bb.ignoregameplayunlocksentitlement : Kariyerler tarafından kilitli nesneleri satın alamanıza izin verir.

Bir nesne seçiliyken Shift + [ ya da Shift + ] tuş kombinasyonunu kullanarak nesneleri daha büyük ya da küçük hale getirebilirsiniz.

SİMS 4 KARAKTER HİLELERİ

resetsim isim soyisim : Sim'i sıfırlar.

sims.give_satisfaction_points X : Sim'e X kadar memnuniyet puanı verir.

fillmotive motive_Bladder : Sim'in mesane ihtiyacını doldurur.

fillmotive motive_Energy : Sim'in enerji ihtiyacını doldurur.

fillmotive motive_Fun : Sim'in eğlence ihtiyacını doldurur.

fillmotive motive_Hunger : Sim'in açlık ihtiyacını doldurur.

fillmotive motive_Hygiene : Sim'in hijyen ihtiyacını doldurur.

fillmotive motive_Social : Sim'in sosyallik ihtiyacını doldurur.

sims.fill_all_commodities : Evdeki tüm Sim'lerin ihtiyacını doldurur.

aspirations.complete_current_milestone : Sim'inizin hayat amacı görevlerinin bir aşamasını tamamlar ve ödülleri almanızı sağlar.

stats.set_skill_level Major_X 10 : X ile belirtilen değeri parantez içindekiler ile değiştirerek belirli alanlardaki yetenekleri en üst düzeye getirebilirsiniz. (HomestyleCooking, GourmetCooking, Bartending, Charisma, Comedy, Fishing, Gardening, Guitar, Piano, Violin, Handiness, Mischief, Painting, Photography, Programming, RocketScience, VideoGaming, Writing)

stats.set_skill_level Skill_Child_X 10 : X ile belirtilen değeri (Social, Motor, Creativity, Mental) ile değiştirerek çocuklarınızın sosyallik, devinim, yaratıcılık ve zihin becerilerini en üst düzeye getirebilirsiniz.

SİMS 4 ARKADAŞLIK VE İLİŞKİ HİLELERİ

relationship.introduce_sim_to_all_others : Bu hileyle Sim'inizi tüm komşularınızla anında tanıştırabilirsiniz.

relationships.create_friends_for_sim : Bu hileyle ortaya çıkacak her Sim, sizin Sim'iniz ile arkadaş olur.

modifyrelationship Siminiz_İsim Siminiz_Soyisim Hedef_İsim Hedef_Soyisim 100 LTR_X_Main : X yerine Friendship ya da Romance yazarak arkadaşlık ya da romantik ilişki değerini değiştirebilirsiniz.

Sims'lerinizi ve Hayvanları Ortadan Kaldırmak ya da Yaşatmak

death.toggle true : Bu hileyi girdiğinizde Sim'leriniz ölmez.

death.toggle false : Sim'leriniz tekrar ölümlü hale gelir.

sims.add_buff Ghostly : 4 oyun saati için Sim'inizi hayalete dönüştürür.

SİMS 4 ARAYÜZ HİLELERİ

headlineeffects off : Sim'lerin kafalarının üstümde duran kristali ve konuşma, düşünme balonunu ortadan kaldırır.

headlineeffects on : Yukarıdaki hileyi kapatarak arayüzü eski haline geri döndürür.

hovereffects off : Fare ile Sim'lerin üzerine geldiğinizde Sim'i vurgulayan çerçeve gizlenir.

hovereffects on : Yukarıdaki hileyi kapatarak arayüzü eski haline geri döndürür.

fullscreenToogle : Oyunu tam ekran ya da pencere şekline getirir.

fps on : Ekranda FPS değerini gösterir.

SİMS 4 KARİYER (İŞ) HİLELERİ