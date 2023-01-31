Sony Türkiye'den çekildi mi? Sony'den ilk açıklama geldi

Teknoloji devi Sony'nin uzun süredir Türkiye'den çekileceğine dair söylentiler bulunuyordu ve 30 Ocak Pazartesi günü itibarıyla Sony'nin Türkiye'den çekildiğine dair iddialar sosyal medyada yayıldı. Bu söylentilere karşın şirket yetkililerinden ilk açıklama geldi.

Dünya genelinde yaşanan yüksek enflasyon ve çip krizi nedeniyle elektronik cihazların üretimi eskiye oranla düşüşe geçti. Bu nedenle de teknoloji ürünleri talepleri karşılamayınca fiyatlar da bu durumdan etkilendi. Şirketlerin hedeflenen fiyatları karşılamaması ise ülkedeki ofislerini kapatmak zorunda bırakmaktadır.

SONY TÜRKİYE'DEN ÇEKİLDİ Mİ?

Sony'den gelen açıklamaya göre Türkiye'den çekilmeyecekler. Diğer teknoloji şirketlerinde olduğu gibi işten çıkarmalar yaparak bir takım küçülmeye gidiliyor. Sony'nin ürünleri artık Türkiye'de distribütör aracılığıyla satışa sunulacak. İşte, Sony'den gelen açıklama:

"Türkiye'den %100 çıkacağı haberleri doğruyu yansıtmamaktadır. TV ve ses sistemleri dışında kalan hizmetlerin yanı sıra, satış sonrası ve müşteri hizmetleri konusunda da hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir."

PLAYSTATION SATIŞLARI DEVAM EDECEK

Küçülme faaliyetleriyle beraber en çok merak edilen konu da PlayStation oldu. PlayStation'ın Türkiye'deki satışları devam edecek, ancak bunu farklı bir distribütör aracılığıyla gerçekleştirilecek. PlayStation oyuncularının merak ettiği PlayStation Plus aboneliği ise Türkiye'de bulunmaya devam edecek.

TÜRKİYE FAALİYETLERİNDE OPTİMİZASYON YAPILACAK

Sony'nin uzun süredir Türkiye'den çekileceğine dair olan söylentileri dün itibarıyla daha da arttı. Sony'nin kamera grubu hariç TV, kulaklık, PlayStation gibi ürünlerinin Türkiye'deki faaliyetinde optimizeye gidildiği bildirildi.

Sony'nin Türkiye'deki distribütörlüğünü yapan Sony Eurasia'nın yaptığı açıklamada ise TV ve ses sistemleri kategorisinde küçülmeye gidildiği açıklandı. Ayrıca, müşteri hizmetleri gibi faaliyetleri de Türkiye'de devam edecek.