Skyrim hileleri neler? Skyrim konsol ve komut hileleri

Bethesda'nın geliştirip yayıncılığını üstlendiği açık dünya aksiyon macera oyunu The Elder Srolls V: Skyrim'in hileleri merak ediliyor. Skyrim'de ölümsüzlük, can, para, uçma, envanter artırma ve yetenek hileleri araştırılıyor. Peki, Skyrim hileleri neler? Skyrim hileleri nasıl aktif edilir? Detayları haberimizde…

Skyrim, Skyrim : Special Edition ve Skyrim Anniversary Edition'da geçerli olan para, can, ölümsüzlük, uçma, envanter artırma ve yetenek hilelerini sizler için listeledik. Peki, Skyrim hileleri neler? Skyrim hileleri nasıl aktif edilir? İşte detaylar…

SKYRIM HİLELERİ NASIL AKTİF EDİLİR?

Skyrim'de hileleri aktif edebilmek için oyuna girdikten sonra klavyeden ESC'nin altında bulunan "é" tuşuna basınız ve açılan konsola hile kodlarını girerek Skyrim'de hileleri aktif edebilirsiniz.

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