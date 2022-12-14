Skyrim hileleri neler? Skyrim konsol ve komut hileleri
Gamegar Haberleri
Bethesda'nın geliştirip yayıncılığını üstlendiği açık dünya aksiyon macera oyunu The Elder Srolls V: Skyrim'in hileleri merak ediliyor. Skyrim'de ölümsüzlük, can, para, uçma, envanter artırma ve yetenek hileleri araştırılıyor. Peki, Skyrim hileleri neler? Skyrim hileleri nasıl aktif edilir? Detayları haberimizde…
Skyrim, Skyrim : Special Edition ve Skyrim Anniversary Edition'da geçerli olan para, can, ölümsüzlük, uçma, envanter artırma ve yetenek hilelerini sizler için listeledik. Peki, Skyrim hileleri neler? Skyrim hileleri nasıl aktif edilir? İşte detaylar…
SKYRIM HİLELERİ NASIL AKTİF EDİLİR?
Skyrim'de hileleri aktif edebilmek için oyuna girdikten sonra klavyeden ESC'nin altında bulunan "é" tuşuna basınız ve açılan konsola hile kodlarını girerek Skyrim'de hileleri aktif edebilirsiniz.
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SKYRIM TÜM HİLELERİ
- tgm - Tanrı modunu değiştirir (Ölümsüz, sonsuz taşıma ağırlığı)
- tcl - No-clip modu değiştirir (Uçma, duvarlardan geçme)
- Coc "Konum" - Sizi o konuma ışınlar, Tüm öğe odası coc QASmoke'dur.
- psb - Tüm büyüleri oyuncuya verir
- player.advlevel - Seviye Atlatır ( Yetenek puanı eklemez)
- caqs - Tüm Görev Aşamalarını Tamamlar
- tmm,1 - Harita İşaretçilerini Değiştir
- tfc - Serbest kamera
- saq - Tüm görevleri başlatır (Uyarı: İyi bir fikir değil!)
- qqq - Oyundan çık
- coc qasmoke - Test salonu (Eşyalarınıza sahip olacaksınız, büyülü eşyalar oyunu çökebilir)
- tai - Yapay Zekayı Değiştir (Düşmanları dondurur)
- tcai - Yapay Zeka ile Mücadeleyi Değiştir (Düşmanları dondurur)
- tg - Çimleri değiştir
- tm - Menüleri değiştir, HUD
- tfow - FOW'u Değiştir
- kill - Hedeflenen NPC'yi öldür
- resurrect - Hedefteki NPC'yi diriltir
- unlock - Hedefteki kilitli şeyin kilidini açar
- Lock X - X'in kilidin zorluk seviyesi olduğu hedefli sandıkları, kapıları ve hatta insanları kilitleyin (0 - 100)
- killall - Yakındaki tüm düşmanları öldürür
- removeallitems - Hedeflenen NPC'nin tüm öğelerini kaldırır
- movetoqt - Görev hedefine ışınlanma
- enableplayercontrols - Sinematikler sırasında kontrolleri etkinleştir
- tdetect - Yapay Zeka Algılamasını Değiştir (Çalmaya yakalanmaktan kaçının)
- setownership - Eşyanın sahibini değiştirerek onu çalabilirsiniz
- duplicateallitems - Yinelenen öğeler (Hedef kapsayıcı veya NPC ve RefID'yi kopyalayın)
- fov XXX - Görüş alanını değiştirin.
- advancepclevel - Seviyenizi Artırın
- advancepcskill (beceri adı) X - Beceri seviyesini artırın
- advskill [[[beceri]]] XXX - Hedeflenen beceriyi XXX miktarına kadar artırın
- setpcfame - Hedeflenen karakterin şöhretini ayarlayın
- setpcinfamy - Hedeflenen karakterin rezaletini ayarla
- player.modav [özellik adı] [miktar] - Adlandırılmış özelliğe veya beceriye değiştirici (+ veya -) uygulayın. Beceriler, sırasıyla "konuşma sanatı" ve "nişancı" olan Konuşma ve Okçuluk hariç, boşluk veya tırnak işaretleri olmadan, oyunda göründükleri gibi girilir. Öznitelikler "sağlık" veya "taşıma ağırlığı" gibi şeylerdir, yine boşluk veya tırnak işaretleri olmadan.
NOT : modav komutunu kullanmak, oyun buffed olduklarını düşündüğü için modav komutu tarafından değiştirilen niteliklerin her zaman yeşil renkte görünmesine neden olur. Bunun yerine "setav" ı deneyebilirsiniz (test edilmemiş), ancak diğer Bethesda oyunlarında bu bazen kalıcı sorunlara yol açmıştır.
- player.modav carryweight X - Set Taşıma Ağırlığı
- player.modav burden X - Yükü X kadar artır
- player.modav Dragonsouls X - Ejderha Ruhlarını havuzuna ekle, bağırışlarını geliştirmene izin ver.
- player.setav speedmult X - X'in çarpan olduğu hareket hızını artırın (yüzde)
- player.setav Stamina X - Set Dayanıklılığı
- player.setav Health X - Set sağlığı
- player.setcrimegold X - Ücretsiz olmasını istiyorsanız 0 olarak ayarlayın
- player.setav Magicka X - Set Magicka
- player.setlevel X - Seviye Ayarla
- player.placeatme X - Bulunduğunuz yerde X'in NPC kimliği olduğu bir NPC oluşturur
- player.setscale X - X=1'in normal olduğu oynatıcının ölçeğini değiştirin
- player.IncPCS [Beceri Adı] - Hedeflenen Beceri seviyesini birer birer artırın.
- showracemenu - Yarış seçimi/karakter özelleştirme menüsünü açar.
NOT : Bu, karakterinizi seviye 1'e ve tüm becerilerinizi başlangıçtaki temel değerlerine sıfırlar.
- [target].getavinfo [öznitelik] - Bu, belirtilen hedefin verilen özelliği (sağlık, beceriler vb.) hakkında kısa bir bilgi listesi görüntüler. Hedefe fareyle ilk tıkladığınızda "[target]." ifadesini atlayabilir veya karakterinizle ilgili bilgileri istiyorsanız "player" ile değiştirebilirsiniz.
Örneğin: [br/]player.getavinfo lightarmor
- player.additem XXXXXXXX "###" - XXXXXXXX'in öğe kodu ve #'ın istediğiniz miktar olduğu Öğe Kodlarına göre öğeler ekler.
- player.additem 0000000f "999" - 999 Altın Ekle
- player.additem 0000000a "100" - 100 Lockpick ekleyin
- player.addperk XXXXXXXX - yetenek kodlarına göre avantajlar ekleyin, yani player.addperk 000c44b8, Öğe Kodları sayfasında bulunan usta değişiklik yeteneğini ekler. Etkinleştirmeden önce beceri düzeyinizin bu yetkiyi elde edecek kadar yüksek olduğundan emin olun, aksi takdirde düzgün çalışmayabilir ve sırayla çok katmanlı ayrıcalıklar eklersiniz.
- help - Konsol komutlarını listeleme
- help keyword X - Anahtar kelimeye göre arama yapın, sayı arama modudur, "yardım" komutlarında listelenir