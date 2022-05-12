Pakistan ziyareti ayrılıklara neden oldu! Kafalar YouTube ekibine tepkiler yağıyor
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YouTube Türkiye'nin popüler isimlerinden Kafalar, Pakistan'da video çekeceklerinin açıkladılar. Kafalar'a sosyal medyadan tepki yağarken geçen sene kurdukları espor takımının oyuncuları ise kendi istekleri doğrultusunda birer birer takımdan ayrılma kararı aldı.
Geçtiğimiz sene Şubat ayında espor takımı kurduklarını duyuran Kafalar YouTube kanalının iddialara göre hükümet desteği ile Pakistan'da video çekecekleri duyuruldu. Duyuru sonrası ise espor takımlarındaki oyuncuları, takımdan ayrıldıklarını bildirdi.
Son dönemde yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'ye akın etmesinin ardından Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu vatandaşlara tepki çoğaldı. İddialara göre hükümet desteğiyle Pakistan'a video çekmeye giden Kafalar ekibinin espor takımı oyuncuları tepki olarak takımdan ayrıldıklarını açıkladı.
Sedat Mis, Yüksel Toksöz, Asrın Tok ve Kaytie'nin kendi istekleri ile Kafalar eSports takımından ayrıldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Ayrılıkların duyurulmasının ardından ise sosyal medyada oyunculara destek mesajları yağdı.
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Sosyal medyada Pakistan'dan Türkiye'ye göç dalgası tartışırken, popüler YouTube kanalı Kafalar ekibi, Pakistan'a gideceklerini duyurdu. Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı'nın içinde bulunduğu ekibin Pakistan'daki görüntüleri de Twitter'da oldukça tepki topladı.