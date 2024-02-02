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Konami, oynaması ücretsiz Silent Hill oyununu duyurdu

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Konami, sürpriz bir açıklamayla uzun zamandır söylentileri dolaşan Silent Hill: The Short Message'ı State of Play'in Ocak ayındaki etkinliğinde duyurdu. Daha da şok edici olan ise oyunun oynamanın ücretsiz ve bugün PlayStation 5'te mevcut olması.

Silent Hill Dizisi Yapımcısı Motoi Okamoto, fragmanın yayınlanmasının ardından bir video mesajı yayınladı ve Kısa Mesajın yayıncının "çağdaş psikolojik korku vizyonu" olduğunu belirtti. Daha sonra duyurudan sonra oynanabileceğini açıkladı.

ÜCRETSİZ SILENT HILL OYUNU DUYURULDU

Oyun yıllardır sızıntılara konu oluyordu ancak hiçbir zaman resmi bir açıklama gelmemişti. Bloober Ekibi liderliğindeki Silent Hill 2'nin yeniden yapımı (gösteri sırasında yeni bir fragman da yayınlandı), Silent Hill f ve Silent Hill: Townfall dahil olmak üzere birden fazla oyunun duyurulduğu 2022'deki Silent Hill merkezli yayında bile yer almadı.

Konami, oynaması ücretsiz Silent Hill oyununu duyurdu

Bu noktaya kadar Short Message hakkında resmi olarak hiçbir şey bilmiyorduk. IGN'e göre, The Villa adlı bir yeri keşfeden Anita olarak oynuyorsunuz. Fragmanda herhangi bir silah tuttuğu görülmüyor ama yine de dikkat çekici bir şekilde öne çıkan telefonuyla ortalıkta koşuyor. Fragmanın önündeki içerik uyarısına dayanarak, kendine zarar verme girişimi sahneleri de dahil olmak üzere yetişkinlere yönelik içerik tasvirlerinin olacağını biliyoruz.

Oldukça atmosferik ve görsel açıdan çarpıcı bir fragman. Diğer Silent Hill oyunlarından farklı olarak çok fazla renk tonu var. Aynı zamanda Akira Yamaoka'nın ünlü Silent Hill 2 müziğini çok anımsatan bir müzik de dahil olmak üzere Silent Hill'e birçok gönderme bulunduruyor.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Gamegar

Silent Hill 2 Playstation Gamegar Haberler

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