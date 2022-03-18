Hogwartz Legacy'nin 14 dakikalık oynanış fragmanı ve çıkış tarihi yayınlandı

Avalanche Software ve Sony Interactive Entertainment, dün öğleden sonra Hogwarts Legacy'e adanmış bir State of Play canlı yayın etkinliğinde 14 dakikalık oynanış fragmanı yayınladı. Oyun içerisinden videolar gösterirken diğer yandan oyun hakkında bilgiler veriliyor.

HOGWARTS LEGACY'DEN İLK OYNANIŞ FRAGMANI YAYINLANDI

Oyuncular Hogwarts Legacy'nin karakter yaratımından, okul içinde ve dışında karşılaşacakları bazı aktivitelere ve tüm hepsini birbirine bağlayan ana hikâyeye kısa bir giriş yaptı. Hogwarts Legacy, Harry Potter'ın kaydolmasına yaklaşık 100 yıl kala, 1800'lerin sonunda geliyor.

AÇIK DÜNYA BÜYÜCÜ OKULU MACERASI

Hogwarts Legacy'de oyuncu karakteri, beşinci sınıf öğrencisi olarak başlamaları dışında yeni bir büyücü veya cadıdır. Yani giriş, oyuncuları oyunun sistemleri ve kontrolleri hakkında hızlandırmanın yanı sıra karakteri şimdiki hikâyeye getirecek. Bu cinler ve karanlık büyücüler içeren bir tür entrika içerir. Öğretici aşamalar, yepyeni NPC, Profesör Figg ile bir goblin isyanını araştırmayı içeriyor gibi görünüyor.

Yayınlanan Hogwarts Legacy fragmanında ilerleyen bölümlerinde, oyuncuların takip etmeyi seçmeleri halinde "daha karanlık bir yol" izlenebileceği bildiriliyor. Kendi büyücünüzü özel olarak tasarlayabildiğiniz bir karakter menüsünden, Ravenclaw, Slytherin, Hufflepuff ve Gryffindor gibi sınıfları da seçme imkânınız da bulunuyor.

Oyun genel olarak Harry Potter kurallarına uysa da, yaratıcı J.K. Rowling Hogwarts Legacy'nin yaratılmasında yer almamaktadır. Hogwarts Legacy'nin Eylül 2022'deki duyurusundan hemen sonra, Warner Bros. Games, Rowling'in cinsiyet kimliği hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı projeden uzaklaştırılmıştı.

AÇIK BİR DÜNYAYI KEŞFEDİN

Büyücülük dünyası sizi bekliyor. Hogwarts'ta, Hogsmeade'de, Forbidden Forest'te ve etrafını saran Overland bölgesinde özgürce dolaşın.

OLMAK İSTEDİĞİNİZ CADI YA DA BÜYÜCÜYE DÖNÜŞÜN

Yolculuğunuz boyunca büyüler öğrenin, iksirler yapın, bitkiler yetiştirin ve büyülü canavarlarla ilgilenin. Olmak istediğiniz cadı ya da büyücüye dönüşmek için evinizle ilgilenin, dostluklar kurun ve becerilerde uzmanlaşın.

YENİ BİR BÜYÜCÜLÜK DÜNYASI MACERASINI DENEYİMLEYİN

Geçmişten gelen gizli bir gerçeği açığa çıkarmak için keşfedilmemiş bir dönemdeki büyücülük dünyasını deneyimleyin. Büyücülük dünyasının kaderini tehdit eden, tehlikeli bir kötü karakter ile yüzleşirken trollere, Karanlık Büyücülere, goblinlere ve daha fazlasına karşı savaşın.

HOGWARTS LEGACY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hogwarts Legacy, 2022 yılı içerisinde PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, PlayStation 5, Xbox One, Microsoft Windows için çıkış yapacak.