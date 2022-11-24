Gran Turismo 7'ye üç yeni araç ekleniyor

Popüler yarış oyunu serisi Gran Turismo'nun Kasım güncellemesi ile yeni araçlar, araba satma özelliği ve Amerika Birleşik Devleti merkezli yeni bir yarış pisti de ekleniyor.

GRAN TURISMO 7'NİN 1.26 GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

Yeni güncelleme ile oyuna 3 yeni araç eklenecek:

BMW M2 Competition '18

BMW 2 Serisi coupe, yüksek performanslı arkadan itişli kompakt bir model olarak popülerdir. BMW M2 Competition, aynı motor bölmesini M3 ve M4'ün 3L çift turboşarjlı sıralı-6 'S55' motoruyla dolduran ekstrem bir makinedir. İlk fark edeceğiniz şey, büyüleyici karoserdir. Çamurluklar üzerindeki şişkinliği ile dış kısım, hızın vücut bulmuş halidir. Sadece 4.475 mm uzunluğunda olmasına rağmen, E36 M3 ile kabaca aynı boyuttadır. İster şehirde ister dolambaçlı arka yollarda olsun, otomobil, sürücülerin kendi sinirleri vücudun uzak köşelerine uzanmış gibi inanılmaz bir kontrol hissi sunuyor. S55 motor, 56,1 kgfm maksimum tork ile 404 BHP maksimum güç çıkışı sunar. BMW'nin uzun yıllara dayanan en yüksek performanslı sıralı 6 motor geçmişine rağmen, bu model olağanüstü bir yüksek devir performansına sahiptir ve destek arttıkça patlayıcı gücü ortaya çıkar.

Ford Sierra RS 500 Cosworth '87

Sierra, Ford Avrupa tarafından 1982'den itibaren üretilen aerodinamik hatchback gövdesine sahip nispeten standart bir aile otomobiliydi. Ancak 1985 yılında, otomobil meraklılarının Sierra ile ilgili izlenimi büyük bir dönüş yaptı. Bunun nedeni, ünlü Cosworth'un, meraklıları arasında sevgiyle "Cossie" olarak bilinen Sierra RS Cosworth'u seçime eklemesiydi. Sierra RS Cosworth, DOHC ve turboşarjlı 203 BHP'ye ayarlanmış 2 litrelik sıralı 4 ile güçlendirildi. Şasi güçlendirildi ve dış kısım çamurluk uzantıları ve büyük bir arka spoyler ile yükseltildi. Bir yıl sonra gücü 223 BHP'ye yükseltildi ve yarış kullanımı için güçlendirilmiş bir motor ve daha iyi aerodinamik detaylarla 500 ünitelik sınırlı Sierra RS 500 Cosworth seriye eklendi. Ve elbette, tüm bu iyileştirmeler touring araba yarışları için geliştirildi. 1988'den 1990'a kadar Sierra, Almanya, İngiltere, Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde uluslararası A Grubu kategorisinde çeşitli seri şampiyonluğu unvanları kazandı.

Nissan Silvia K's Aero (S14) '96

S14 Silvia, Ekim 1993'te son derece başarılı S13 modelinin halefi olarak piyasaya sürüldü ve yeni bir daha büyük gövdeyle Nissan, önceki başarılarını sürdürmeyi umuyordu. S14, S13'ün 1.690'ına kıyasla 1.730 mm genişliğindedir ve iz genişliği de buna uyacak şekilde artırılmıştır. Yeni model ayrıca 4.500 mm'de 30 mm daha uzun ve genel olarak daha büyük bir gövde için 1.295 mm'de 5 mm daha uzun. Gövde tasarımının daha yumuşak çizgileri, otomobilin genişliğini en çok öne çıkarır. K'nın sınıf modelinde ayrıca standart olarak 16 inç jantlar bulunuyordu. Motor, S13'ün SR20 serisinin yeniden ayarlanmış bir versiyonudur. En yüksek dereceli K'nın modeli ara soğutmalı bir turboşarja sahiptir ve 216 BHP / 28 kgfm'de önceki nesle göre 14 BHP daha fazla üretirken, doğal emişli Q ve J'nin modelleri 157 BHP / 19.2 kgfm üretir. Temel süspansiyon yapısı da S13'ten arkada çoklu bağlantı sistemine sahip ön destekler kullanılarak taşınmıştır. Otomobil ayrıca 'Super HICAS' elektronik arka tekerlek direksiyon sistemi ile de mevcuttu. 1996 yılında Nissan, kapsamlı bir yeniden tasarıma sahip bir facelift modeli piyasaya sürdü. Dış mekanın yumuşak görüntüsü, daha keskin ve çarpıcı bir görünüm için kaşlarını çatan farlar ve büyük bir gerçek spoyler ile sıkılaştırıldı.

YENİ YARIŞ PİSTİ: MICHELIN RACEWAY ROAD ATLANTA

Michelin Raceway Road Atlanta, 1970 yılında inşa edilmiş ve Braselton, Georgia'nın hemen kuzeyinde yer alan tarihi bir ABD yol parkurudur. Touring otomobil ve prototip araba yarışlarına ev sahipliği yapmasıyla ünlü olan otel, aynı zamanda 10 saatlik 'Petit Le Mans' dayanıklılık yarışının da mekanıdır. Tam gaz hızlanma ve sert frenleme gerektiren bir dizi akıcı yüksek hızlı virajı içeren teknik bir parkur, dar pist ve dramatik yükseklik değişiklikleri, sürücülerin sollama noktalarını dikkatlice düşünmeleri gereken birden fazla kör virajla sonuçlanır.

Toplam Uzunluk: 4.088m

Yükseklik Değişimi: 38m

Viraj Sayısı: 12

En Uzun Düzlük: 1275m

ARAÇ SATMA ÖZELLİĞİ

En son 1.26 yama güncellemesi yüklendiğinde (internet bağlantısı gerekli), oyuncular GT Cafe Menüleri tamamlandıktan sonra kişisel garajlarında araba satabileceklerdi.