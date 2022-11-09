Milli Beka Hareketi Konfederasyonu Başkanı, metrodaki oyun reklamı nedeniyle İmamoğlu'na tepki gösterdi
Gamegar Haberleri
Milli Beka Hareketi Konfederasyonu Genel Başkanı Murat Şahin, PlayStation için piyasaya sürülen video oyunu "God of War: Ragnarok"un metrodaki reklam çalışmalarını hedef alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Şahin, "Ekrem İmamoğlu sözde Yunan tanrısı Kratos'un resimlerini metrolara astırmış" dedi.
PlayStation severlerin uzun süredir piyasaya sürülmesini beklediği aksiyon macera oyunu God of War: Ragnarok'un reklam çalışmaları dünya çapında günler öncesinden başladı. Reklam çalışmalarının yapıldığı yerlerden biri de İstanbul M2 metro vagonları oldu.
Oyun dünyası 9 Kasım Çarşamba gününe kilitlenmişken, İstanbul M2 metro hattındaki vagonlara God of War: Ragnarok'ta yer alan kurgusal karakter Yunan Savaş Tanrısı Kratos çalışmaları konuldu. Bu gelişmenin ardından Milli Beka Hareketi Konfederasyonu Genel Başkanı Murat Şahin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Şahin'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Sözde Yunan tanrısı Kratos'un resimlerini metrolara astırmış. Hz. Peygamberimizin (SAV) duasına mazhar olmuş olan atalarımızın emaneti İstanbul'u kurtarmamıza vesile ola Ya RAB!" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım da sosyal medyada tepkilere yol açtı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından kendisine tepki gösterilen Murat Şahin, tekrar bir açıklamada bulunarak şu ifadelere yer verdi:
"Benim anlatmak istediğimi ne sizin leveliniz ne de experience'ınız yeter. İmamoğlu'nun Yunan sever olduğunu düşündüğüm için gençlerin fark etmesini istedim. Gençler; ülkemizde 6 adet Boss (bölüm sonu canavarı) vardır, bunlar 6'lı masadakilerdir, 2023'te bunların alayına tek atın."
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