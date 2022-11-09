Milli Beka Hareketi Konfederasyonu Başkanı, metrodaki oyun reklamı nedeniyle İmamoğlu'na tepki gösterdi

PlayStation severlerin uzun süredir piyasaya sürülmesini beklediği aksiyon macera oyunu God of War: Ragnarok'un reklam çalışmaları dünya çapında günler öncesinden başladı. Reklam çalışmalarının yapıldığı yerlerden biri de İstanbul M2 metro vagonları oldu.

METROLARDA REKLAMI YER ALDI

Oyun dünyası 9 Kasım Çarşamba gününe kilitlenmişken, İstanbul M2 metro hattındaki vagonlara God of War: Ragnarok'ta yer alan kurgusal karakter Yunan Savaş Tanrısı Kratos çalışmaları konuldu. Bu gelişmenin ardından Milli Beka Hareketi Konfederasyonu Genel Başkanı Murat Şahin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"YUNAN TANRISININ RESİMLERİNİ METROLARA ASTIRMIŞ"

Şahin'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Sözde Yunan tanrısı Kratos'un resimlerini metrolara astırmış. Hz. Peygamberimizin (SAV) duasına mazhar olmuş olan atalarımızın emaneti İstanbul'u kurtarmamıza vesile ola Ya RAB!" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım da sosyal medyada tepkilere yol açtı.

6'LI MASAYA BÖLÜM SONU CANAVARI BENZETMESİ YAPTI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından kendisine tepki gösterilen Murat Şahin, tekrar bir açıklamada bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Benim anlatmak istediğimi ne sizin leveliniz ne de experience'ınız yeter. İmamoğlu'nun Yunan sever olduğunu düşündüğüm için gençlerin fark etmesini istedim. Gençler; ülkemizde 6 adet Boss (bölüm sonu canavarı) vardır, bunlar 6'lı masadakilerdir, 2023'te bunların alayına tek atın."