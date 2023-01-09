Genshin Impact 3.4 güncellemesi ne zaman gelecek? Yenilikler neler?

Macera türündeki açık dünya rol yapma oyunu Genshin Impact'in merakla beklenen 3.4 güncellemesinin ne zaman geleceği araştırılıyor. Alhaitham ve Yaoyao'ya katılarak kum fırtınaların ortasında yeni bir bölge keşfedeceğiniz Genshin Impact 3.4 güncellemesi ne zaman gelecek? Detayları haberimizde…

Genshin Impact geliştirme ekibinin yaptığı açıklama ile 2023'ün ilk sürüm güncellemesi olan 3.4 güncellemesinin çıkış tarihi açıklandı. Yeni güncelleme ile oyuna iki yeni oynanabilir karakter eklenecek. Peki, Genshin Impact 3.4 güncellemesi ne zaman gelecek? İşte detaylar…

GENSHIN IMPACT 3.4 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

HoYoverse'ün Stüdyo Teknik Yönetmeni Zhenzhong Yi'nin yaptığı açıklama ile Genshin Impact 3.4 güncellemesinin 18 Ocak 2023 tarihinde geleceği bildirildi.

GENSHIN IMPACT 3.4 GÜNCELLEME YENİLİKLERİ

Sürüm 3.4 The Exquisite Night Chimes, iki yeni oynanabilir karakter, Alhaitham ve Yaoyao'nun yanı sıra birçok eğlence, etkinlik ve zengin ödül sunacak. Liyue halkı yıllık Fener Ayini kutlamalarına hazırlanmakla meşgulken, Yashiro Komisyonu ve Arataki Itto da heyecan verici ve zorlu bir şey planlıyor. Oyuncular aşağıdaki ödülleri ücretsiz olarak talep etmeyi dört gözle bekleyebilirler: 10 + 3 İç İçe Kader, 4 yıldızlı bir Liyue karakteri ve Lisa'nın yeni kıyafeti! Kamisato Ayaka'nın yeni kıyafeti de sınırlı süreli indirimle mağazada satışa sunulacak.

ŞENLİKLER, OYUNLAR VE ÖDÜLLER

Yıllık Fener Ayini kutlamalarında, Liyue Limanı kurdeleler, fenerler, havai fişeklerle süslenmiştir ve çeşitli festival etkinlikleri de tüm hızıyla devam etmektedir. Bu yıl uzaktan gelen konukların yer aldığı özel bir müzik festivali düzenlenecek. Bu arada, yerel halk, çocuklar arasında mutlaka görülmesi gereken Kağıt Tiyatro Performansı gibi bazı geleneksel el sanatlarını paylaşmaya hazır. Performansta Yiğit Sakallı Kahraman Huanguang bulunuyor ve Gezginler, performans serisinin sorunsuz çalışmasını sağlamak için sahne arkasında yardımcı olacak. Başka bir etkinlik oynanışı olan Radiant Sparks, oyuncuların çiçek açan havai fişekler gibi gökyüzüne yükselme hissini yaşamalarını sağlar.

KUM FIRTINALARININ VE EFSANELERİN ORTASINDA

Toz ve kum fırtınalarının ortasında, Sümeru'nun tehlikeli bir bölgesi olan Hadramaveth Çölü nihayet ortaya çıktı. Merkezinde sürekli devasa bir kasırga ile, manzara genişler ve uzaklara doğru spirallenir. Merkeze ne kadar yaklaşırsanız, karşılaşabileceğiniz daha güçlü ve sert kum fırtınaları o kadar güçlü ve sert olur, bu da fırtınanın içini görmeyi zorlaştırır. Macera ilerledikçe, şiddetli kum fırtınalarına dayanmak için koruma ve yardım da alabilirsiniz.

YENİ KART OYUNU MODU

Sürüm 3.4'ten itibaren, her sürüm güncellemesi sınırlı süreli bir Genius Invokation TCG oyun moduna sahip olacak. Sürüm 3.4 için, sınırlı süreli modun yeni kuralı 8 Omni Dice ile başlamaktır. Bu arada, iki yeni Karakter Kartı: Klee ve Beidou, bu gelecek güncellemede düellolara katılacak.