Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri 2022! Forza Horizon 5 kaç GB? Forza Horizon 5 Steam fiyatı nedir?

Playground Games tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından yayınlanan yarış oyunu Forza Horizon 5, oldukça eğlenceli bir oyundur. Milyonlarca oyuncunun tercih ettiği popüler yarış oyunu Forza Horizon 5'in grafik ve animasyonlarının güzelliği sebebiyle, Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.Peki, Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri nelerdir? Forza Horizon 5 kaç GB? Detaylar haberimizde...

Forza Horizon 5, ilk çıkışını 5 Kasım 2021 tarihinde Xbox ve Microsoft Windows platformlarına özel olarak gerçekleştirdi. Popüler yarış oyunu serisi Forza Horizon 5'in sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 5 kaç GB? Forza Horizon 5 ne kadar? İşte cevapları…

FORZA HORIZON 5 STEAM FİYATI

Steam üzerinden satışa sunulan Forza Horizon 5'in üç adet versiyonu mevcut. Bunlar; Standart Edition, Deluxe Edition ve Premium Edition olarak sıralanıyor. Bu versiyonların fiyatları ise şu şekilde;

Standart Edition : 299,00 TL

: 299,00 TL Deluxe Edition : 399,00 TL

: 399,00 TL Premium Edition : 499,00 TL

FORZA HORIZON 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD RX 470

DirectX: Sürüm 12

Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 veya AMD RX 590

DirectX: Sürüm 12

Forza Horizon 5 Kaç GB?

Forza Horizon 5'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 110GB boş depolama alanı gerekmektedir.