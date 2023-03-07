Crusader Kings 3'ün yeni DLC'si Tours and Tournaments duyuruldu
Gamegar Haberleri
Paradox Interactive'in büyük beğeni toplayan strateji oyunu Crusader Kings 3'ün yeni DLC'si Tours and Tournaments duyuruldu. Duyurulan yeni DLC'nin henüz çıkış tarihi belli olmasa da önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Adından da anlaşılacağı üzere yeni DLC, turnuvaları içerecek. Oyuncular için harita etrafında büyük silah gösterilerine ev sahipliği yapmanıza izin verilecek. Yakındaki soyluları ve gezgin şövalyeleri çekecek potansiyel olarak sosyal duruşu veya askeri hünerleri artıracak bir etkinlik.
CURSADER KINGS 3: TOURS AND TOURNAMENTS
Kendi memleketinizde veya başka krallıklarda çeşitli görkemli turnuvalara katılarak kendinizi ispatlayıp şenlik havasından faydalanan düşmanlarınızla savaşabilirsiniz. Büyük düğünler ve heyecanlı, şahinli avlar gibi yeni büyük faaliyetlere ev sahipliğin yapın.
Paradox Interactive'in YouTube hesabında yayınlanan yeni DLC fragmanının açıklamasında şu sözlere yer verildi:
"Orta Çağ turnuvalarının ihtişamı ve gösterişliliği, Crusader Kings III: Tours and Tournaments'ta sizi bekleyen yeni maceraların yalnızca bir parçası. Paradox'un ödüllü orta çağ strateji oyununa yönelik bu genişleme paketindeki düzinelerce yeni etkinlikte tarihi değiştiren kararlar alırken vasallarınızı araştırmak için krallığınızda seyahat edin veya güçlü bir naip dize getirin."
- Kendi Maiyetini kendin belirle ve Rotanı dikkatli bir şekilde özelleştir. Uzun olsa da önündeki yol renkli karakterler, ilginç kültürler ve hayatını değiştirecek olaylarla dolu.
- Tebaanı ziyaret et ve onlarla yakın ilişkiler kur. Arazilerini denetle ve krallığının en ücra köşelerinde yaşayanların nasıl bir hayat sürdüğünü öğren.
- Yardımseverliğini gösterip hediyeler ve ödüller sun. Ya da yanına bir vergi tahsildarı topluluğunu da alıp himayen atındaki ulaşması zor yerlerden nihayet borcunu topla.
- Olağanüstü Ödüller kazanmak ve yeni becerilerde değerli tecrübeler elde etmek için Yarışmalara katıl.
- Tüm görkemi ve eğlencesiyle muhteşem bir Turnuvaya ev sahipliği yap. Demirciye uğrayarak kendini iyi hazırla veya civardaki tavernada biraz cesaret suyu iç.
- Bir Niyet belirleyerek rakibinin aklını çel, sonra da kusursuz atlı mızrak becerilerinle ya kafalarını kır ya da avının kalbini kazan.
- Bir Büyük Düğün düzenleyerek perde arkası diplomasisinde avantaj kazan. Bu yeni, karmaşık törenlerle fayda sağlayacak evlilik öncesi Anlaşmaların pazarlığını yap, Krallığındaki vasalları hoşnut et ve üstünlük kazan.
- Şövalyelerine onur ihsan ederek savaşçı soylularının siyasette veya savaş alanında uzmanlaşmasını sağla. Onları eğit, daha da fazla tecrübe kazanmaları için turnuvalara veya savaşa gönder.
- Orta Çağların başlarından sonlarına kadar zırhın geçirdiği evrimi ve orta çağdaki batılı giyimindeki büyüleyici değişimleri ayrıntılı bir biçimde gösteren müzelere layık karakter görsellerine hayran ol.
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