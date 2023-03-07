Paradox Interactive'in büyük beğeni toplayan strateji oyunu Crusader Kings 3'ün yeni DLC'si Tours and Tournaments duyuruldu. Duyurulan yeni DLC'nin henüz çıkış tarihi belli olmasa da önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Adından da anlaşılacağı üzere yeni DLC, turnuvaları içerecek. Oyuncular için harita etrafında büyük silah gösterilerine ev sahipliği yapmanıza izin verilecek. Yakındaki soyluları ve gezgin şövalyeleri çekecek potansiyel olarak sosyal duruşu veya askeri hünerleri artıracak bir etkinlik.

CURSADER KINGS 3: TOURS AND TOURNAMENTS

Kendi memleketinizde veya başka krallıklarda çeşitli görkemli turnuvalara katılarak kendinizi ispatlayıp şenlik havasından faydalanan düşmanlarınızla savaşabilirsiniz. Büyük düğünler ve heyecanlı, şahinli avlar gibi yeni büyük faaliyetlere ev sahipliğin yapın.