Bus Simulator 18 sistem gereksinimleri neler? Bus Simulator 18 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Stillalive Studios'un geliştirip Astragon Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı otobüs simülasyon oyunu Bus Simulator 18'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Bus Simulator 18 sistem gereksinimleri neler? Bus Simulator 18 kaç GB? Detayları haberimizde…
Geniş ve serbestçe sürülebilir bir kentsel alanda otobüs sürücülüğü yapın. Mercedes-Benz, Setra, MAN ve IVECO BUS gibi büyük markaların orijinal lisanslı şehir otobüsleri sürün. Yolcularınızı tek oyuncu modunda tek başınıza ya da çok oyunculu modda güvenli ve dakik bir şekilde taşıyacağınız Bus Simulator 18 sistem gereksinimleri neler? Bus Simulator 18 kaç GB? İşte detaylar…
Bus Simulator 18'i minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3 veya AMD Phenom II X4 işlemci, minimum 6 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 veya AÖD Radeon R7 360 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core i3 veya AMD Phenom II X4
- Bellek : 6 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750 veya AMD Radeon R7 360
- DirectX : Sürüm 11
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 6500 MB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-Bit
- İşlemci : Intel Core i5-4670 veya AMD FX-8370
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970veya AMD Radeon R9 290
- DirectX : Sürüm 11
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 6500 MB kullanılabilir alan
Bus Simulator 18'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.