Stillalive Studios'un geliştirip Astragon Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı otobüs simülasyon oyunu Bus Simulator 18'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Bus Simulator 18 sistem gereksinimleri neler? Bus Simulator 18 kaç GB? Detayları haberimizde…

Geniş ve serbestçe sürülebilir bir kentsel alanda otobüs sürücülüğü yapın. Mercedes-Benz, Setra, MAN ve IVECO BUS gibi büyük markaların orijinal lisanslı şehir otobüsleri sürün. Yolcularınızı tek oyuncu modunda tek başınıza ya da çok oyunculu modda güvenli ve dakik bir şekilde taşıyacağınız Bus Simulator 18 sistem gereksinimleri neler? Bus Simulator 18 kaç GB? İşte detaylar…

BUS SIMULATOR 18 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Bus Simulator 18'i minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3 veya AMD Phenom II X4 işlemci, minimum 6 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 veya AÖD Radeon R7 360 ekran kartı gerekmektedir.

BUS SIMULATOR 18 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i3 veya AMD Phenom II X4

: Intel Core i3 veya AMD Phenom II X4 Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750 veya AMD Radeon R7 360

: NVIDIA GeForce GTX 750 veya AMD Radeon R7 360 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 6500 MB kullanılabilir alan

BUS SIMULATOR 18 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-Bit

: Windows 10 64-Bit İşlemci : Intel Core i5-4670 veya AMD FX-8370

: Intel Core i5-4670 veya AMD FX-8370 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970veya AMD Radeon R9 290

: NVIDIA GeForce GTX 970veya AMD Radeon R9 290 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 6500 MB kullanılabilir alan

BUS SIMULATOR 18 KAÇ GB?

Bus Simulator 18'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.