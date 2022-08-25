Analistler PS5'in fiyat artışının konsolun satışlarını etkilemesini beklemiyor

Sony'nin PlayStation 5'in önerilen satış fiyatını ABD dışındaki bölgelerde arttırması sonrası analistler konsolun ileriye yönelik satış performansını değerlendirdi. Genel görüş bu zammın PS5'in satışları üzerinde çok düşük bir etkiye sahip olacağı yönünde.

Sony, 25 Ağustos itibarıyla Avrupa, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Meksika dahil olmak üzere birçok bölgede PlayStation 5'in her iki versiyonu için (blu-ray disk sürücülü ve dijital) fiyat artışına gittiğini duyurmuştu. Firma buna gerekçe olarak "enflasyon artışı dahil olmak üzere küresel ekonomideki gelişmeleri" ve euro/dolar paritesindeki değişimi gösterirken, sadece ABD'de konsolun satış fiyatının aynı kaldığı açıklanmıştı.

SONY, PLAYSTATION 5 SATIŞ FİYATINA ZAM YAPTI

Bu gelişme sonrası analistler PS5'in satış performansına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ampere analisti Piers Harding-Rolls, " Sony'nin birçok pazarda yaklaşık yüzde 10'luk bir fiyat artışına gitmesi konsolun satışlarında çok düşük bir etkiye sahip olacak." değerlendirmesinde bulunurken, firmanın bu mali yılda PS5 için belirlediği satış tahminini değiştirmesini beklemediklerini ifade etti.

Harding-Rolls ayrıca, söz konusu PS5 zammının dünya çapında en az 45 pazarı etkilediğinin, Amerikan dolarının güçlü pozisyonu nedeniyle ise ABD'de herhangi bir fiyat artışı yapılmadığının altını çizdi. Öte yandan, bu fiyat artışı sonrası Microsoft'un elinin güçleneceğini ve firmanın "Xbox Series S, Game Pass ve All Access gibi sunduğu tekliflerle 'değer' mesajı oluşturmasına katkı sağlayacağını" belirtti.

Niko Partners analisti Daniel Ahmad ise konuyu Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla değerlendirdi. Ahmad, Sony'nin fiyat artışı için saydığı nedenlere ek olarak konsolun üretimi için gerekli parçaların bulunabilirliğindeki iyileşmelere karşın üretim ve dağıtım masraflarında genel bir artış olduğuna dikkat çekti.

Fiyat artışı sonrası konsolun satışlarına yönelik olarak ise "Henüz talebin karşılanamaması nedeniyle herhangi bir kısa vadeli etki yaratmasını beklemediğini" ifade etti.

"Sony donanım karlılığını sabit tutmak istiyor, artan maliyetleri tüketicilere yansıtıyor ve konsol için yüksek talep bekliyor." diyen Daniel Ahmad, bu sayede Sony'nin mali yıl için belirlediği hedefe ulaşmasını sağlayacağını söyledi. Ayrıca, Amerikan dolarının güçlü olması nedeniyle Sony'nin en büyük pazarı olan ABD'de fiyat artışına gitmediğini belirti.

Öte yandan, Microsoft'un Xbox Series fiyatlarında artışa gitmesinin oldukça düşük olduğunu ancak bu ihtimalin tamamen göz ardı edilmeyeceğini belirterek, "Xbox Series S, Sony'e karşı 'yeni nesil oyun deneyimi' için düşük maliyetli bir giriş imkanı sunarak Microsoft'un en iyi hamlesi olmaya devam ediyor." diye yazdı.