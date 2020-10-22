Galler nerede? Galler'in başkenti neresi? Galler para birimi, nüfusu hakkında merak edilenler
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Galler nerede? Galler'in başkenti neresi? Galler para birimi, nüfusu hakkında merak edilenler

22.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:10
Galler nerede? Galler'in başkenti neresi? Galler para birimi, nüfusu hakkında merak edilenler

Galler, Britanya topraklarında yer alan 4 parçadan biridir. Galler yaşam standartları, kültürü ve doğasıyla çok beğenilen yerlerden birdiri. Galler hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Galler'de gezilecek yerler nereler?

Galler ülkesi, İngiltere'ye bağlı 4 ülkeden birisi olup Britanya topraklarından biri olarak sayılır ve Avrupa'nın en kuzeyinde yer alır.

GALLER NEREDE?

Galler, Britanya'da Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biridir. Galler Ülkesi yerel yönetimi 22 tane tek-katlı yerel idareye bölünmüştür. Bunlardan 9'una county, 10'una county beldesi ve 3'üne şehir adı verilmektedir.

Britanya'nın güneybatısında bulunan Galler'in doğusunda Cheshire, Shropshire, Herefordshire ve Gloucestershire kırsal bölgeleri, güneyinde Bristol Kanalı, güneybatısında St. George Kanalı, batı ve kuzeyinde ise İrlanda Denizi bulunur.

Galler nerede? Galler'in başkenti neresi? Galler para birimi, nüfusu hakkında merak edilenler

GALLER'İN BAŞKENTİ NERESİ?

Dünyanın en eski kadim milletlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Başkenti Cardiff olan kentin gezilecek noktaları ise şöyle sıralanmaktadır.

GALLER BAŞKENTİNDE GEZİLECEK YERLER

  • Snowdon
  • Caernarfon Kalesi
  • St Fagans National History Museum
  • Bodnant Garden
  • Great Orme
  • Conwy Kalesi
  • Wales Milenyum Merkezi
  • Pontcysyllte Su kemeri
  • Big Pit National Coal Museum
  • Welsh Mountain Zoo
  • Plas Mawr
  • Great Orme Tramway
  • Folly Farm Adventure Park and Zoo
  • Cardiff Bay
  • Milenyum Stadyumu
  • Bute Park
  • National Museum Cardiff
  • GreenWood Forest Park
  • Llyn Peninsula
  • Barafundle Bay
Galler nerede? Galler'in başkenti neresi? Galler para birimi, nüfusu hakkında merak edilenler

GALLER NÜFUSU

2011 sayımına göre 3,063,456 kişi yaşamaktadır.

Yapılan araştırmalara göre ülke nüfusunun %71'i kendini ulusal kimlik olarak tamamen Gallerli olarak nitelemektedir. Gal halkının kökleri Keltlere dayanmaktadır.

Galler nerede? Galler'in başkenti neresi? Galler para birimi, nüfusu hakkında merak edilenler

GALLER PARA BİRİMİ

Sterlin kullanmaktadırlar.

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