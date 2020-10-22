Galler nerede? Galler'in başkenti neresi? Galler para birimi, nüfusu hakkında merak edilenler

Galler, Britanya topraklarında yer alan 4 parçadan biridir. Galler yaşam standartları, kültürü ve doğasıyla çok beğenilen yerlerden birdiri. Galler hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Galler'de gezilecek yerler nereler?

Galler ülkesi, İngiltere'ye bağlı 4 ülkeden birisi olup Britanya topraklarından biri olarak sayılır ve Avrupa'nın en kuzeyinde yer alır.

GALLER NEREDE?

Galler, Britanya'da Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biridir. Galler Ülkesi yerel yönetimi 22 tane tek-katlı yerel idareye bölünmüştür. Bunlardan 9'una county, 10'una county beldesi ve 3'üne şehir adı verilmektedir.

Britanya'nın güneybatısında bulunan Galler'in doğusunda Cheshire, Shropshire, Herefordshire ve Gloucestershire kırsal bölgeleri, güneyinde Bristol Kanalı, güneybatısında St. George Kanalı, batı ve kuzeyinde ise İrlanda Denizi bulunur.

GALLER'İN BAŞKENTİ NERESİ?

Dünyanın en eski kadim milletlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Başkenti Cardiff olan kentin gezilecek noktaları ise şöyle sıralanmaktadır.

GALLER BAŞKENTİNDE GEZİLECEK YERLER



Snowdon

Caernarfon Kalesi

St Fagans National History Museum

Bodnant Garden

Great Orme

Conwy Kalesi

Wales Milenyum Merkezi

Pontcysyllte Su kemeri

Big Pit National Coal Museum

Welsh Mountain Zoo

Plas Mawr

Great Orme Tramway

Folly Farm Adventure Park and Zoo

Cardiff Bay

Milenyum Stadyumu

Bute Park

National Museum Cardiff

GreenWood Forest Park

Llyn Peninsula

Barafundle Bay

GALLER NÜFUSU

2011 sayımına göre 3,063,456 kişi yaşamaktadır.

Yapılan araştırmalara göre ülke nüfusunun %71'i kendini ulusal kimlik olarak tamamen Gallerli olarak nitelemektedir. Gal halkının kökleri Keltlere dayanmaktadır.

GALLER PARA BİRİMİ

Sterlin kullanmaktadırlar.