Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasından notlar

18.10.2019 23:00

Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2'lik skorla yendiği karşılaşmaya ilişkin notlar şöyle:

ASLAN, EVİNDEKİ YENİLMEZLİĞİNİ 40'A ÇIKARDI

Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle ligde evindeki yenilmezliğini 40 karşılaşmaya çıkardı.

Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 40 müsabakada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 33 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

ÖMER BAYRAM BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK

Galatasaray'ın milli futbolcusu Ömer Bayram, Sivasspor maçında gördüğü sarı kart ile Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Sivasspor ile mücadele eden Galatasaray'da sarı kart sınırında olan futbolculardan 1'i kart görürken, 2'si görmedi. Sivas maçı öncesinde Younes Belhanda, Ömer Bayram ve Marcao sınırda olan isimlerdi. Ömer Bayram 78. dakikada gördüğü sarı kart ile gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Gençlerbirliği karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı olan Brezilyalı futbolcu Mariano da cezasını Sivassspor maçıyla tamamladı.

RYAN BABEL 3. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Sivasspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile 3. kez gol sevinci yaşadı.

Bu yaz transfer döneminde takıma katılan Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel, en son golünü ligin 3. haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçında kaydetmişti. Babel, Sivasspor maçıyla suskunluğunu bozdu. Mücadelenin 74. dakikasında sahneye çıkan 32 yaşındaki futbolcu takımının 3. golünü kaydetti. Maça 11'de başlayan Hollandalı yıldız, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sezon 11 resmi maçta görev alan Ryan Babel 3. kez rakip fileleri havalandırdı.

GALATASARAY-SİVASSPOR MAÇINI 34 BİN 632 TARAFTAR İZLEDİ

Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 34 bin 632 biletli seyirci izledi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından ilk maça sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi yüksekti. Sivasspor taraftarları da deplasman tribününde yerlerini aldı. İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 34 bin 632 biletli seyirci izledi.

Galatasaraylı taraftarlar maç boyunca takımlarına yaptıkları tezahüratlarla desteklerini sürdürdü.

EMRE TAŞDEMİR BU SEZON İLK KEZ OYNADI

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Emre Taşdemir, bu sezon ilk kez Sivasspor maçında forma giydi.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı sol bek Emre Taşdemir, bu sezon bir ilki yaşadı. Emre, Sivasspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan lig maçında bu sezon ilk kez formayı giydi. Teknik Direktör Fatih Terim, 11'de başlattığı 24 yaşındaki futbolcuya 76 dakika süre verdi. Emre'nin yerine Jean Michael Seri oyuna dahil oldu.

FLORİN ANDONE, GALATASARAY'DA İLK GOLLERİNİ ATTI

Galatasaray Rumen forveti Florin Andone, sarı-kırmızılı forma ile ilk gollerini Sivasspor'a karşı kaydetti.

Bu yaz transfer döneminde İngiltere'nin Brighton & Hove Albion takımından kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Florin Andone golle tanıştı. Sivasspor maçıyla birlikte 4. maçına çıkan Andone, 22. dakikada attığı golle sarı-kırmızılılarla ilk kez gol sevinci yaşadı. Başarılı golcü 42. dakikada penaltıyı da gole çevirerek ikinci golünü kaydetti. Andone, penaltı pozisyonunda da Appindangoye'nin müdahalesi sonucu yerde kalmıştı.

Sivasspor müsabakasına 11'de başlayan Rumen golcü, 90 dakika sahada kaldı ve başarılı bir performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon toplam 164 dakika süre aldı.

GALATASARAY 5 MAÇ SONRA GALİP

Galatasaray 5 maçlık galibiyet hasretini Sivasspor maçında sona erdirdi.

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Sivasspor ile mücadele eden Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu karşılaşma ile birlikte sarı-kırmızılılar kötü seriyi de bitirdi. Galatasaray, geride kalan süreçte 3 Süper Lig, 2 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.

Cimbom; Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Club Brugge ile berabere kalıp, Paris Saint Germain'e ise mağlup olmuştu.

(Oğuzhan Ort- Mehmet Şirin Topaloğlu

Kaynak: İHA